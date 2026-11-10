Elina Switolina niedawno stała się bohaterką głośnego rozstania w świecie tenisa. Po kilku latach odeszła od swojego partnera Gaela Monfilsa, a francuski tenisista natychmiast ogłosił, że kończy karierę.

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Ukrainka gra jednak dalej. Na WTA Finals, w których triumfowała w 2018 r., wróciła po siedmiu latach przerwy. I od razu zrobiło się o niej głośno, gdyż odmówiła pozowania do wspólnej fotografii z Rosjanką Mirrą Andriejewą i Białorusinką Aryną Sabalenką. Pech chciał, że trafiła z nimi do jednej grupy.

Mirra Andriejewa – Elina Switolina. Najkrótszy mecz w WTA Finals

Switolina od początku agresji na Ukrainę przy każdej możliwej okazji wypowiada się na temat wojny i konsekwentnie nie podaje ręki rywalkom z Rosji i Białorusi. Nie inaczej było tym razem po zakończeniu spotkania, gdy uniknęła tradycyjnego podziękowania za grę i zeszła szybko do szatni.

Sam pojedynek był zaskakująco jednostronnym widowiskiem. Switolina nie była co prawda faworytką, ale w tym roku pokonała już Andriejewą w Australian Open.

W poniedziałkowy wieczór nie miała jednak nic do powiedzenia. O ile w pierwszym secie próbowała jeszcze nawiązać walkę, to już drugą partię przegrała do zera. Widać, że problemy prywatne musiały odbić się na dyspozycji Ukrainki.

Nastoletnia Andriejewa, która w finale tegorocznego Roland Garros pokonała Maję Chwalińską, na pierwsze zwycięstwo w WTA Finals pracowała zaledwie 70 minut. Był to najkrótszy dotychczas mecz w czasie turnieju rozgrywanego w Indian Wells.

WTA Finals. Na razie wygrywają faworytki

– Jestem bardzo szczęśliwa, bo przystępowałam do tego spotkania z obawami. Byłam zestresowana. Czułam, że jestem wolna niczym żółw. Na szczęście udało mi się zapanować nad emocjami – opowiadała Andriejewa, która 11 listopada zmierzy się z Sabalenką.

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W pierwszej kolejce zwycięstwa odniosły wszystkie wyżej notowane tenisistki. Sabalenka pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 7:6 (7–2), 7:5. W drugiej grupie Coco Gauff okazała się lepsza w amerykańskim pojedynku z Jessicą Pegulą 6:4, 6:7 (5–7), 6:2, a Czeszka Linda Noskova wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 6:2, 6:4.