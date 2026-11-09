To nie był łatwy rok dla Magdy Linette (w Wielkim Szlemie dotarła najdalej do trzeciej rundy), ale kończy się szczęśliwie. Zwycięstwo w Indiach, w imprezie rangi WTA 250, to nagroda za wytrwałość i cierpliwość. – Jestem bardzo dumna z siebie i z mojego zespołu, bo za nami wyjątkowo trudny okres. Zaczęłam sezon bardzo dobrze, ale w pewnym momencie poczułam, że dotarłam do ściany i nie wiedziałam, co robić. Przetrwaliśmy to razem, ciężko pracowaliśmy i próbowaliśmy wszystkiego, bym mogła wrócić na właściwe tory – opowiadała polska tenisistka.

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Linette przyznała jednak, że trudno jej się cieszyć z tego sukcesu po tym, co wydarzyło się w sobotę w Krakowie. – Sercem i myślami jestem przy wszystkich ofiarach i osobach poszkodowanych. W tak ciężkich chwilach tym bardziej musimy o sobie myśleć, docenić siebie nawzajem. Warto dziś przytulić osobę, którą mamy obok siebie – mówiła Polka.

Czwarty triumf Magdy Linette w karierze

Linette do triumfu w Indiach potrzebowała pięciu wygranych meczów. W ćwierćfinale z Japonką Mai Hontamą, jak i w półfinale z rozstawioną z nr 7 Rosjanką Anastazją Zacharową zaczęła od porażki w pierwszym secie, ale za każdym razem się podnosiła. Podobny scenariusz oglądaliśmy w finale.

Polka nigdy wcześniej nie grała z Tjen, ale to jej rywalka przystępowała do turnieju jako najwyżej rozstawiona zawodniczka i obrończyni tytułu. 24-latka z Dżakarty mogła się pochwalić, że została pierwszą Indonezyjką od 23 lat z tytułem singlowym WTA. Na drugi triumf w karierze Tjen musi jednak jeszcze poczekać.

Linette też dobrze zna Cennaj. Była tu w finale w 2022 r., przegrywając w decydującym spotkaniu z Czeszką Lindą Fruhvirtovą. Teraz na przeszkodzie nie stanęła jej nawet pogoda (ulewy i smog), która zmusiła organizatorów do przełożenia meczu z niedzieli na poniedziałek.

– W prawie każdym meczu musiałam odrabiać straty, co kosztowało mnie mnóstwo sił, ale udowodniłam sobie, że potrafię –podkreślała Polka. To jej czwarty triumf w zawodowej karierze – pierwszy od dwóch lat i wygranego finału z Magdaleną Fręch w Pradze. Wcześniej zwyciężała w nowojorskim Bronx Open (2019) i w Hua Hin w Tajlandii (2020).

Ile zarobi Magda Linette za zwycięstwo w Indiach?

Triumf w Chennai – poza niewielką jak na tenis premią finansową (równowartość ok. 150 tys. zł) – będzie miał wymierne korzyści w światowym rankingu. Linette wróci do czołowej „50”. Awansuje o 25 miejsc, na 43. pozycję. Wyprzedzi tym samym Magdalenę Fręch (obecnie 50.) i będzie trzecią Polką w zestawieniu. Wyżej są tylko Maja Chwalińska (12.) i Iga Świątek (9.).

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Przede wszystkim jednak ten sukces może pozwolić 34-letniej Linette uwierzyć, że jest w stanie wygrywać jeszcze turnieje.