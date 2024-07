Magda Linette przeciw Magdalenie Fręch. Historyczny finał WTA w Pradze

Ostatni punkt Linette zdobyła po efektownym smeczu. Schowała twarz w dłoniach, ale zaraz podeszła do siatki, aby serdecznie uściskać się z koleżanką z reprezentacji. Podeszła do trybun, aby podzielić się radością z trenerami i z licznymi polskimi kibicami. Podczas ceremonii dekoracji do fanów przemówiła również po polsku.

Reklama

32-letnia poznanianka wygrała pierwszy w karierze turniej na nawierzchni ziemnej. Wynik finału mówi wiele. Linette miała w nim zdecydowaną przewagę. W tym trwającym godzinę i 22 minuty meczu, straciła tylko trzy gemy, miała aż 23 uderzeń kończących i tylko dziewięć niewymuszonych błędów.

Ile za zwycięstwo w Pradze zarobi Magda Linette?

Tak jak ten finał cały turniej w Pradze był udany dla ubiegłorocznej półfinalistki Australian Open. Szczególnie wartościowe było zwycięstwo w półfinale z rozstawioną z „jedynką” Czeszką Lindą Noskovą (27. WTA). Wcześniej ograła Monę Bartel, Rebekę Masarovą i Wiktoriję Tomową.

Czytaj więcej Paryż 2024 Paryż 2024. Kiedy grają siatkarze, kiedy mecze Igi Świątek? Starty Polaków na igrzyskach Ceremonia otwarcia letnich igrzysk olimpijskich Paryż 2024 odbędzie się już w piątek 26 lipca, a 210 reprezentantów Polski będzie walczyć o medale od soboty 27 lipca do niedzieli 11 sierpnia. Przedstawiamy pełny program startów Biało-Czerwonych, z uwzględnieniem Igi Świątek i meczów siatkarzy.

Dla Linette był to ósmy finał w karierze, nie licząc występu w WTA 125 w Ningbo. Do tej pory wygrała dwa – w Nowym Jorku (2019) i tajlandzkim Hua Hin (2020). Za zwycięstwo dostanie 35 250 dolarów i 250 punktów do rankingu. W notowaniach WTA przesunie się o pięć pozycji, na 41. miejsce.