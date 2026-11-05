Z portugalską drużyną Cristiano Ronaldo żegna się jako rekordzista pod względem liczby występów i zdobytych bramek w historii futbolu reprezentacyjnego.

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Cristiano Ronaldo odchodzi z reprezentacji Portugalii. „Koniec przygody, która zmieniła moje życie”

Cristiano Ronaldo oficjalnie ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. 41-letni portugalski napastnik przekazał swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych, w których opublikował nagranie potwierdzające rozstanie z drużyną narodową.

– Nadszedł czas, by zawiesić koszulkę z numerem 7 naszej reprezentacji. Nigdy nie czułem, że należy ona wyłącznie do mnie, ale przez 23 lata miałem zaszczyt i obowiązek nosić ją oraz bronić barw reprezentacji na wszystkich stadionach świata. Dzisiaj nadszedł czas, by ją przekazać dalej. Nie był to łatwy wybór, ponieważ są decyzje, których nie podejmuje się samą głową, ale też sercem – powiedział Ronaldo.

Jak zaznaczył piłkarz, „przygoda, która rozpoczęła się w 2003 r. i zmieniła jego życie na zawsze, właśnie się zakończyła”. – Gdy patrzę na to, czego doświadczyłem z reprezentacją, nie widzę jedynie meczów, bramek, rekordów czy trofeów. Widzę ludzi. Portugalczyków mieszkających za granicą, którzy przez 90 minut są bliżej domu. Miliony, których nigdy nie spotkałem, ale którzy stali się częścią mojego życia – zaznaczył.

Ronaldo wskazał, że „przez całą swoją karierę dla reprezentacji przekraczał swoje granice”. – Chciałem wygrywać, chciałem być lepszy, chciałem tworzyć historię. Zawsze wymagałem najwięcej od siebie. Zawsze chciałem więcej, zawsze wierzyłem, że możemy wiele osiągnąć. Dla tej koszulki dałem wszystko, co miałem. Były triumfy, które wciąż wspominam, porażki, które wciąż bolą – podkreślił piłkarz.

- Jeśli kiedykolwiek sprawiłem, że poczuliście radość, jeśli dzięki któremuś z moich goli przytuliliście kogoś, zapomnieliście o troskach lub poczuliście dumę z naszego kraju – to wszystko było tego warte – powiedział sportowiec.

Ronaldo podziękował swojej rodzinie, Portugalczykom, a także kolegom z drużyny, trenerom i członkom sztabu, z którymi współpracował przez 23 lata swojej kariery w reprezentacji. „Portugalia zawsze będzie częścią mnie” – napisał w opisie filmu, w którym ogłosił swoją decyzję.

Ronaldo żegna reprezentację Portugalii jako rekordzista

Ronaldo przez lata pełnił funkcję kapitana reprezentacji, stając się jej niekwestionowanym liderem i jedną z najważniejszych postaci na międzynarodowej scenie piłkarskiej. Swoje występy w narodowych barwach kończy z imponującym dorobkiem. W 234 spotkaniach reprezentacji Portugalii zdobył 146 bramek, ustanawiając dwa historyczne rekordy.

Portugalczyk jest rekordzistą światowego futbolu reprezentacyjnego zarówno pod względem liczby rozegranych meczów, jak i strzelonych goli. Żaden inny zawodnik nie zanotował większej liczby występów ani trafień w seniorskiej reprezentacji narodowej. Osiągnięcia te ugruntowały jego pozycję jako jednego z najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej.

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Mistrzostwo Europy i Liga Narodów. Największe sukcesy Ronaldo z Portugalią

W trakcie reprezentacyjnej kariery Cristiano Ronaldo sięgnął z Portugalią po dwa trofea. Pierwszym z nich było mistrzostwo Europy zdobyte w 2016 r., drugim – triumf w Lidze Narodów UEFA w 2019 r. Oba sukcesy miały historyczne znaczenie dla portugalskiego futbolu.

Ronaldo odegrał również kluczową rolę w rozwoju reprezentacji, która w okresie jego występów umocniła swoją pozycję jako drużyna zdolna do rywalizacji na najwyższym międzynarodowym poziomie.

Osiągnięcia piłkarza przełożyły się również na ogromną popularność drużyny narodowej na całym świecie. Ronaldo przyciągał uwagę kibiców i mediów, a jego występy w portugalskich barwach wywoływały zainteresowanie wykraczające daleko poza granice kraju.

Konflikt z selekcjonerem i kara. Co poprzedziło decyzję Cristiano Ronaldo?

W październiku Portugalska Federacja Piłki Nożnej (FPF) zdecydowała o nałożeniu kary na Cristiano Ronaldo w związku z jego przedwczesnym wyjazdem ze zgrupowania reprezentacji narodowej. Napastnik został zawieszony na 30 dni oraz ukarany grzywną w wysokości 255 euro. Jak poinformowała federacja, jej rada dyscyplinarna w całości podtrzymała zarzuty postawione zawodnikowi. Uznano, że Ronaldo dopuścił się umyślnego naruszenia przepisów określonych w art. 160 ust. 1 regulaminu dyscyplinarnego federacji. Postępowanie w tej sprawie wszczęto 9 października na podstawie zdarzeń zgłoszonych dwa dni wcześniej.

Decyzja federacji była konsekwencją wydarzeń, do których doszło podczas zgrupowania reprezentacji Portugalii w ramach Ligi Narodów. Ronaldo przedwcześnie opuścił bazę drużyny w Kopenhadze, jeszcze przed spotkaniem z Danią, po konflikcie z selekcjonerem Jorge Jesusem. Spór rozpoczął się po meczu z Norwegią, rozegranym 27 września. Ronaldo znalazł się wówczas na ławce rezerwowych, ale nie pojawił się na boisku.

W opublikowanym później obszernym oświadczeniu piłkarz zarzucił selekcjonerowi dwukrotne niedotrzymanie słowa. Według Ronaldo trener miał wcześniej zapewnić go, że w spotkaniu z Norwegią pojawi się na murawie na 30 minut. Ostatecznie jednak nie zdecydował się wprowadzić go na boisko.

Jak twierdził 41-latek, Jorge Jesus nie dotrzymał również drugiej obietnicy, dotyczącej wspólnego przedstawienia wersji wydarzeń podczas konferencji prasowej, która odbyła się po meczu.

Selekcjoner zaprzeczył, jakoby zawarł z zawodnikiem takie ustalenia. Tłumacząc swoją decyzję o pozostawieniu Ronaldo na ławce rezerwowych, stwierdził, że „to nie był odpowiedni moment, aby Cristiano wszedł na boisko”. Jak wyjaśniał, przebieg spotkania skłonił go do zmiany wcześniejszej decyzji.