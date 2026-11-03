Na wszystkich stadionach Ligi Mistrzów uczczono pamięć Jesusa de Miguela, 30-letniego piłkarza Tenerife, który zmarł rano w szpitalu po tym, jak dzień wcześniej zderzył się z bramkarzem rywali w meczu drugiej ligi hiszpańskiej.

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– Jesteśmy wstrząśnięci jego śmiercią. Szukaliśmy słów, lecz znaleźliśmy tylko ciszę – oświadczył szef UEFA Aleksander Ceferin.

Klątwa Złotej Piłki. Harry Kane znów bez bramki

W Barcelonie, Madrycie i Villarrealu ta cisza była poświęcona także ofiarom niedawnej katastrofy kolejowej. Nie odegrano tam nawet hymnu Ligi Mistrzów.

Harry'ego Kane'a dopadła klątwa Złotej Piłki. Po zdobyciu nagrody dla najlepszego gracza na świecie Anglik przestał trafiać do bramki. Jeszcze za wcześnie, by bić na alarm, ale nieskuteczność Kane'a musi niepokoić kibiców Bayernu.

Na szczęście dla nich w Madrycie strzelali inni: Lennart Karl i Konrad Laimer. Po dwóch meczach bez zwycięstwa w Lidze Mistrzów Bawarczycy pokonali Atletico (2:0) i poprawili swoją sytuację w rozgrywkach.

Na zwycięską ścieżkę wróciła również Barcelona. Na Camp Nou rozbiła 3:0 niepokonaną dotąd Aston Villę z Matty'm Cashem w składzie.

Z reprezentantów Polski przyjemniejszy wieczór miał Piotr Zieliński. Zdobył w Rotterdamie bramkę. W Champions League czekał na nią blisko rok. Strzałem z dystansu ustalił wynik, Inter wygrał z Feyenoordem 3:0.

Liga Mistrzów. PSG bije rekordy

Nie do zatrzymania jest Paris Saint-Germain. Obrońcy trofeum już po 17 minutach prowadzili na wyjeździe z Villarrealem 4:0. Wszystkie gole strzelili w odstępie ośmiu minut (to rekord Ligi Mistrzów), wykorzystując fatalne błędy rywali w defensywie. Potem dorzucili jeszcze dwa trafienia.

Znów na poważną próbę swoich kibiców wystawili zawodnicy Manchesteru United. Czerwone Diabły przegrywały z Romą już 0:2, z trybun Old Trafford na boisko poleciały piłki tenisowe, ale gospodarze zdołali się podnieść.

Bruno Fernandes spudłował co prawda jeszcze z rzutu karnego, ale dostał drugą szansę (sędzia nakazał powtórzyć jedenastkę, bo rywale wbiegli za szybko w pole karne) i już jej nie zmarnował. Bohaterem został jednak Matheus Cunha, trafiając dwukrotnie w samej końcówce, w odstępie trzech minut.