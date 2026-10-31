Bayern i Borussia nie poniosły dotąd porażki i dopiero drugi raz w historii przystępowały do Der Klassikera, mając tyle samo punktów. Ten mecz mógł dać odpowiedź na to, czy będziemy świadkami kolejnego sezonu pod znakiem dominacji bawarskiego giganta.

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Wszyscy, którzy przyszli na stadion w Monachium, chcieli zobaczyć w akcji Harry’ego Kane'a, nagrodzonego kilka dni temu Złotą Piłką. Przygotowano dla niego przed meczem okolicznościową uroczystość. Anglik wyszedł z tunelu później niż koledzy z drużyny i rywale – oklaskiwany przez miejscowych kibiców, trzymając trofeum w rękach. – Przed nami jeszcze dużo dobrych chwil – przemawiał do publiczności.

Bayern – Borussia. Zmarnowany karny i kontuzje

To nie był jednak wieczór Kane'a. Piłka po jego strzałach nie chciała wpaść do bramki. Nie wykorzystał nawet w drugiej połowie rzutu karnego – uderzył mocno, ale trafił w poprzeczkę. Parę minut później Borussia wyrównała, przejmując piłkę i ruszając z kontratakiem zakończonym golem Serhou Guirassy'ego.

Bayern prowadzenie tuż przed przerwą uzyskał w podobnych okolicznościach – też po odbiorze piłki na raty strzelał Konrad Laimer. To pierwsza bramka Austriaka od marca.

Gospodarze wyszli z tarapatów. Niewiele wcześniej stracili gola, ale po obejrzeniu powtórki sędzia trafienie Jobe'a Bellinghama anulował. Już po pół godzinie gry stracili za to dwóch zawodników – boisko z kontuzjami opuścić musieli Ismael Saibari i Serge Gnabry. Jakby mało było kłopotów, w samej końcówce zmiany potrzebował jeszcze Michael Olise.

Der Klassiker. Borussia nagrodzona za grę do końca

Bayern prowadził wtedy 2:1, bo z bliska, po podaniu Kane'a, akcję sfinalizował Dayot Upamecano. Borussia jednak w tym sezonie już nieraz pokazała, że nigdy się nie poddaje. Znów grała do końca i została za to nagrodzona. Rzutem na taśmę wyrównał Fabio Silva.

W Bawarii mają prawo czuć niedosyt, może nawet niepokój ze względu na wydłużającą się listę kontuzjowanych. Ten remis to jednak dobra wiadomość dla całej Bundesligi. Zwiastuje duże emocje w dalszej części sezonu.