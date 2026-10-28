Pierwszy raz zrobiło się o nim głośno w 2024 r., gdy zdobył bramkę dla drugoligowego Juve Stabia, do którego był wypożyczony. Na kolejne trafienie – już w barwach Lazio, którego jest wychowankiem, i w najwyższej klasie rozgrywkowej – czekał dwa lata.

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Pierwszego gola na włoskich salonach strzelił dokładnie w 104. rocznicę rozpoczęcia marszu na Rzym, który otworzył faszystom drogę do przejęcia władzy we Włoszech. Początkowo sędzia bramki nie uznał, ale analiza VAR wykazała, że Romano nie znajdował się na pozycji spalonej. Żeby było ciekawiej, pokonał bramkarza o nazwisku Turati – dokładnie tak samo nazywał się największy przeciwnik jego pradziadka Benito Mussoliniego, przywódca socjalistów Filippo Turati.

Kim jest Romano Benito Floriani Mussolini?

Romano Benito Floriani Mussolini urodził się w 2003 r., czyli trzy lata po tym, jak Lazio wywalczyło ostatnie mistrzostwo Włoch. Jest synem Alessandry Mussolini, córki Romano (czwartego dziecka Duce, pianisty jazzowego) i Anny Marii Scicolone (siostry aktorki Sophii Loren).

Alessandra, która próbowała sił jako aktorka, modelka i piosenkarka, w przeciwieństwie do innych członków rodziny mocno zaangażowała się w politykę. Była eurodeputowaną z ramienia Forza Italia Silvio Berlusconiego. Ma wyraziste, prawicowe poglądy i w dodatku wspiera Lazio, którego kibice identyfikują się ze spuścizną jej dziadka.

Jej syn umiejętności piłkarskie szlifował w Lazio i gra na prawej obronie (co znów jest symboliczne), ale przekonuje, że polityką się nie interesuje. Przed rodzinną historią jednak nie ucieknie. Choć w miejscu nazwiska na koszulce ma napisane Romano, to wszyscy wiedzą, że jego przodkiem był przywódca ruchu faszystowskiego. Wcześniej występował jako Floriani M. (od nazwiska ojca), ale także jako F. Mussolini. To podobno mama namówiła go do umieszczenia nazwiska Mussolini na koszulce, tłumacząc, że „nie może wciąż się ukrywać i być odpowiedzialnym za historię, na którą nie miał wpływu”.

Lazio Rzym wciąż bez porażki w Serie A

– Wolałbym używać dwóch nazwisk, gdyby było to możliwe, ale tak długo używałem Floriani, że postanowiłem to zmienić – opowiadał piłkarz w 2024 r. w rozmowie z „Gazzetta dello Sport”. – Mój pradziadek Benito był bardzo ważną postacią w historii Włoch, ale świat się zmienił. Zawsze istnieją uprzedzenia, tyle że moja praca nie ma z tym związku.

Lazio notuje najlepszy start w Serie A. Nie poniosło jeszcze porażki, wygrało osiem z dziewięciu dotychczasowych meczów. – Robimy niesamowite rzeczy, ale nie powinniśmy patrzeć w tabelę, bo będą nas bolały głowy – podkreśla trener Gennaro Gattuso. I przypomina: – Kiedy wygrywasz, wszystko staje się łatwiejsze. Ale dwa miesiące temu odpadliśmy z Pucharu Włoch w pierwszej rundzie, z Mantovą. Nie możemy o tym zapominać.