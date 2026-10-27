Tegoroczna gala była inna niż wszystkie. Organizatorzy zaprosili po raz pierwszy piłkarski świat do londyńskiego teatru Palladium, a o uroczystości – opóźnionej o blisko godzinę i dłużącej się w nieskończoność – zrobiło się głośno, jeszcze zanim gwiazdy pojawiły się na czerwonym dywanie.

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Wszystko dlatego, że na stronie plebiscytu opublikowano trzy sylwetki potencjalnych zwycięzców. Niedługo później wszystkie teksty zniknęły. Trudno uwierzyć, że to zwykła wpadka, raczej marketingowa zagrywka, która miała wywołać więcej szumu wokół wręczenia najważniejszej indywidualnej nagrody w futbolu.

Harry Kane zdobywcą Złotej Piłki 2026. Kto był faworytem plebiscytu?

Jeśli chodzi o samych bohaterów, to o zaskoczeniu nie było mowy. Wspomniane artykuły dotyczyły Harry'ego Kane'a, Kyliana Mbappe i Lamine Yamala. To oni byli głównymi faworytami, oprócz nich wymieniano jeszcze Leo Messiego, który znów poprowadził Argentynę do finału mistrzostw świata, ale tytułu obronić nie zdołał. W przypadku zbliżającego się do czterdziestki geniusza z Rosario mogłaby to być nagroda za całokształt kariery, bo niedawno rozegrał ostatni mecz w reprezentacji.

Messi jest rekordzistą, Złotą Piłkę zdobywał aż osiem razy, w 2021 r. sprzątnął ją sprzed nosa Robertowi Lewandowskiemu. Czasem wygrywał ze względu na swoją wielkość, a nie tytuły. Tym razem jednak główne role przypadły tym, do których należy przyszłość.

Yamal ma dopiero 19 lat, a w kolekcji niemal wszystkie trofea z mistrzostwem Europy i świata na czele. Już przed rokiem młody Hiszpan zajął w plebiscycie drugie miejsce, za Francuzem Ousmane'em Dembele z Paris Saint-Germain. Wyróżniono go także, już trzeci raz z rzędu, nagrodą w kategorii Młody Talent Roku. – Zasłużył na nią bardziej Pau Cubarsi – stwierdził Yamal, w najważniejszej kategorii tym razem trzeci.

Mbappe był już mistrzem świata (2018) i królem strzelców mundialu (2022, 2026), w tym roku został strzelcem wszech czasów (22). I choć w USA, Kanadzie i Meksyku Francuzi przeżyli rozczarowanie, kończąc turniej bez medalu, głosujący docenili jego osiągnięcia indywidualne.

Podobnie było w przypadku Harry'ego Kane'a, który najlepszym strzelcem mundialu był już w 2018 r., ale wówczas Złota Piłka trafiła w ręce Chorwata Luki Modricia. Teraz Anglik wreszcie doczekał się swojego wielkiego wieczoru. I to na ojczystej ziemi.

Reprezentacji nie poprowadził do mistrzostwa świata (trzecie miejsce), z Bayernem nie wygrał Ligi Mistrzów, ale od sierpnia 2025 r. do lipca 2026 r., czyli w okresie, którego dotyczyło głosowanie, w 65 meczach zdobył 73 bramki.

Złota Piłka 2026 kobiet. Wśród faworytek Ewa Pajor

Jedną z głównych kandydatek do nagrody dla najlepszej piłkarki była Ewa Pajor. Argumenty miała mocne. Z Barceloną wygrała w końcu Ligę Mistrzyń, w finale strzeliła dwa gole (w całych rozgrywkach 11, lepszej zawodniczki nie było) i zanotowała asystę.

Jej główną rywalką była Alexia Putellas, do niedawna koleżanka z drużyny. Hiszpanka Złotą Piłkę zdobywała już dwukrotnie (2021, 2022) i to ona w tym roku wróciła na tron.

Pajor, siedząca podczas ceremonii obok Mbappe, i tak osiągnęła ogromny sukces, zajmując drugą pozycję (przed rokiem była ósma). Wyrównała tym samym wynik Roberta Lewandowskiego (również drugi w 2021 r.), ale znów mamy prawo mówić o niedosycie.

Tytuły trenerów roku zgarnęli Hiszpanie: Luis de la Fuente, selekcjoner mistrzów świata, i Pere Romeu, prowadzący żeńska drużyna Barcelony, który wygrał też kategorię dla zespołu roku (najlepszym męskim został triumfator Ligi Mistrzów PSG).

Za bramkarza roku uznano Unaia Simona, za napastnika – głównego bohatera wieczoru, czyli Kane'a.

Złota Piłka 2026 – Ballon d'Or – nagrody wręczone podczas gali