Rosną emocje fanów piłki nożnej, oczekujących na ogłoszenie wygranych Złotej Piłki 2026. Tymczasem nikt nie spodziewał się, że słynny francuski miesięcznik sportowy, odpowiadający za wręczanie nagrody od 1956 roku, tak podgrzeje atmosferę niecodzienną wpadką.

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Gala Ballon d'Or rozpocznie się w poniedziałek, 26 października, o godzinie 21.00, a rozdanie nagród zaplanowano na godzinę 22:45. Tymczasem krótko po 18.30 na stronie internetowej organizatora przez pomyłkę opublikowano trzy artykuły ogłaszające zwycięstwo trzech różnych piłkarzy – Lamine’a Yamala, Kyliana Mbappé i Harry’ego Kane’a.

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Złota Piłka 2026. Trzech zwycięzców na stronie France Football przed galą

Jak podaje portal Yahoo, tytuły artykułów brzmiały: „Kylian Mbappé zdobywa Złotą Piłkę 2026 za konsekwencję wyrażoną na najwyższym poziomie”, „Harry Kane zdobywa Złotą Piłkę 2026: oto jego najlepsze i najbardziej znaczące bramki w sezonie, w którym strzelił 61 goli” oraz „Lamine Yamal zdobywa Złotą Piłkę 2026 i ustanawia rekord, jakiego jeszcze nie było!”.

Artykuły błyskawicznie zdjęto ze strony. Były to najprawdopodobniej przygotowane wcześniej szkice artykułów, które miały umożliwić szybkie opublikowanie materiałów po ogłoszeniu ostatecznego wyniku. Ktoś jednak musiał opublikować je w niewłaściwym momencie.

W mediach społecznościowych natychmiast zawrzało. Miłośnicy piłki nożnej zaczęli spekulować, że to właśnie ci trzej zawodnicy mogą mieć największe szanse na zdobycie tytułu najlepszego męskiego piłkarza roku. Część fanów wyraziła też niezadowolenie z faktu, że France Football mógł zepsuć im niespodziankę.

Złota Piłka to coroczny plebiscyt piłkarski organizowany przez magazyn France Football, który przyznaje trofeum dla najlepszego piłkarza i najlepszej piłkarki minionego sezonu. Gala tradycyjnie odbywa się we Francji, ale w tym roku wyjątkowo przeniesiono ją do Londynu, by w ten sposób uhonorować Sir Stanleya Matthewsa, angielskiego skrzydłowego, który został pierwszym laureatem Złotej Piłki w 1956 r.