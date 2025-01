Floriani Mussolini. Piłkarz z prowokującym nazwiskiem

W szatni Lazio Rzym, klubu którego jest wychowankiem, z kolegami często żartował, że nie mógł występować na innej stronie boiska. Floriani Romano Mussolini jest prawym obrońcą, tak jakby na boisku prezentował dziedzictwo swojego słynnego przodka, przywódcy ruchu faszystowskiego, premiera Włoch w czasach drugiej wojny światowej.

Reklama

21-letni piłkarz ma ze swoim nazwiskiem wielki problem. We Włoszech każdy kibic kojarzy go ze słynnym pradziadkiem. Do tego stopnia, że gdy przed świętami strzelił swoją pierwszą bramkę w zawodowej karierze, kibice jego klubu Juve Stabia mieli zademonstrować radość poprzez faszystowskie pozdrowienie. Włoska Federacja piłkarska wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Kim jest Alessandra Mussolini, matka Romano Florianiego?

O Florianim Mussolinim Włosi do tej pory niewiele wiedzieli ponad to, że musi pochodzić z rodziny Benito. To syn Alessandry Mussolini. Mama piłkarza Juve jest córką Romano, czwartego dziecka Duce, pianisty jazzowego i Anny Marii Scicolone, siostry sławnej aktorki Sophii Loren.

Alessandra, aktorka, modelka, piosenkarka, w przeciwieństwie do innych członków rodziny mocno zaangażowała się w politykę. Kojarzona z partiami prawicowymi, obecnie należy do Forza Italia, przez kilkanaście lat, do ostatnich ubiegłorocznych wyborów, sprawowała mandat eurodeputowanej.