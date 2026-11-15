Jeszcze nie tak dawno do Polski na mecze Ligi Narodów przyjeżdżali Cristiano Ronaldo i Luka Modrić, a za chwilę mogą to być piłkarze z Armenii, Bułgarii czy Wysp Owczych.

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Na razie Polacy są na trzecim miejscu w tabeli swojej grupy, co daje im utrzymanie, ale jeśli nie wygrają we wtorek we Wrocławiu z pewną awansu do elity Szwecją, a Rumuni okażą się lepsi od Bośniaków, to przed spadkiem trzeba się będzie bronić w barażach.

Polska – Szwecja. Matty Cash nie pomoże

Piłkarze Jana Urbana ciągle mają wszystko w swoich rękach, ale ostatnio pokazują, że każdą szansę potrafią zmarnować. Gdyby w sobotę pokonali Rumunię (przegrali 1:2), to dzięki zwycięstwu Szwedów nad Bośnią i Hercegowiną 3:2 mogliby jeszcze wrócić do Dywizji A przez baraże. Dwa łatwo stracone gole i słaba gra w ataku w meczu w Bukareszcie (pierwszy celny strzał w 62. minucie) pogrzebały te nadzieje.

Teraz nie ma już odwrotu, trzeba wygrać ze Szwecją, a sytuacja kadrowa Polaków jest niewesoła. Ciągle nie wiadomo, czy do wtorku wyleczy się Piotr Zieliński, który przyjechał na zgrupowanie z kontuzją stopy. Widać, że bez niego kreowanie akcji jest trudniejsze, a Karol Świderski nie daje rady go zastąpić. Nie wiadomo, czy 33-letni lider GKS Katowice Bartosz Nowak okazałby się zbawcą Polaków, ale gdyby Urban go powołał, to teraz miałby większe pole manewru. Do wyboru zostaje mu młody Bartosz Mazurek.

Za nadmiar żółtych kartek we Wrocławiu nie wystąpi Jakub Kiwior, ale to akurat jest mniejsze zmartwienie, bo w sobotę obrońca Porto zagrał bardzo słabo: przegrywał pojedynki, dał sobie założyć siatkę i faulował blisko własnego pola karnego. Do składu wróci Jan Bednarek, który też ostatnio w kadrze spisywał się słabo, ale wielkiego wyboru na środku defensywy nie ma. Bardziej martwi brak prawego obrońcy Matty'ego Casha, który doznał wstrząśnienia mózgu i opuścił już zgrupowanie. Jego najprawdopodobniej zastąpi Arkadiusz Pyrka.

Wątpliwości co do zestawienia składu jest więcej. Nie wiadomo, czy w bramce znów postawić na Bartłomieja Drągowskiego, który ma małe doświadczenie i zagrał dlatego, że kontuzjowani są Marcin Bułka oraz Kamil Grabara, czy jednak dać szansę debiutantowi (w rezerwie są Sławomir Abramowicz i Mateusz Kochalski). Podobne pytania dotyczą ataku, bo rezerwowy Adrian Benedyczak w 20 minut zrobił więcej dobrego niż Robert Lewandowski.

Przyszłość Jana Urbana. Co zrobi Cezary Kulesza?

Selekcjoner ma nad czym myśleć, ale nie ma zbyt wiele czasu, żeby wprowadzić jakieś zmiany, a tym bardziej cokolwiek przećwiczyć. Musi poskładać drużynę z tych piłkarzy, którzy są na zgrupowaniu, a reszta należy już do samych zawodników. Oni ciągle powtarzają, że dalej chcą pracować z Urbanem.

Czytaj więcej Komentarze Stefan Szczepłek: Zobaczyliśmy reprezentację, jakiej przeciętny kibic nie zna Jeśli ktoś liczy na to, że któregoś dnia Polacy wzniosą się na wyżyny i pokonają Hiszpanię, to oczywiście po takim meczu jak ten z Rumunią będzie r...

Jeśli rzeczywiście tak jest, to po prostu we Wrocławiu muszą wyjść na boisko i bić się o zwycięstwo. Szwedzi mogą wystawić rezerwowy skład, bo są pewni awansu, ale to nie znaczy, że zagrają słabo. Pozostaje pytanie, czy naszych piłkarzy stać na to, by zagrać dobrze, twardo i odpowiedzialnie, czy nie pękną, kiedy pojawią się kłopoty.

Skoro po meczu w Bukareszcie nie byli w stanie wyjść do dziennikarzy, czekających w mixed zonie, i wytłumaczyć porażki kibicom (tylko Lewandowski i Sebastian Szymański udzielali wywiadów), to są wątpliwości, czy we wtorek też starczy im charakteru. Poprzednio tak zachowali się po przegranej z Finlandią w Helsinkach 1:2, jeszcze za kadencji Michała Probierza. Wtedy nie było Lewandowskiego, a do mediów wyszedł jedynie Bednarek.

Jeśli Polacy nie wygrają i będą musieli się bronić przed spadkiem, to Cezary Kulesza może dokonać kolejnej zmiany na stanowisku. Plotki o zwolnieniu Urbana pojawiają się od dawna, ale ewentualny nowy selekcjoner nie będzie miał czasu na jakiekolwiek testy i z miejsca będzie w marcu walczył w barażach o pozostanie w Dywizji B, a zaraz potem zacznie eliminacje do mistrzostw Europy.

Nasza reprezentacja będzie losowana z trzeciego koszyka i może trafić na dwóch bardzo silnych przeciwników, a to zwiastuje kolejne kłopoty.