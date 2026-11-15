– Kiedy coś budujesz, musisz zdawać sobie sprawę, że możesz za to drogo zapłacić. Ale może zdarzyć się i tak, że materiał jest naprawdę dobry i nie będzie to miało wpływu na wyniki – opowiadał Urban po meczu w Bukareszcie.

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Selekcjoner przypominał, że w wyjściowej jedenastce wystawił czterech młodych zawodników (Oskar Kubiak, Kacper Potulski, Marcel Reguła, Wiktor Nowak) i – choć nie ustrzegli się błędów – to każdy z nich rozegrał dobre spotkanie, a Reguła zdobył w dodatku bramkę.

Jan Urban po meczu z Rumunią: Nie wystawiłbym innego składu

– Nie powołałbym innej grupy piłkarzy i nie posłałbym na boisko innego składu, bo to by oznaczało, że gram o posadę. A ja nie patrzę na to w ten sposób. Zdecydowaliśmy się na mieszankę młodości z rutyną. Ci młodzi zostawieni sami na boisku mogliby mieć problemy. Nie wpuścisz ich wszystkich do stawu, w którym jest mnóstwo szczupaków i innych drapieżników – przekonywał Urban, pytany o to, czy nie czas podziękować niektórym doświadczonym zawodnikom.

– Na dziś nie widzę lepszych niż Zieliński, Cash, Szymański, Zalewski czy Lewandowski. Przyjdzie czas, żeby ich zmienić. Do tego potrzeba jednak takich prób. Zawsze gra się o coś, ale wolę ponieść porażkę w Lidze Narodów, niż nie zakwalifikować się na mistrzostwa Europy. Wiem, że mogę nie dotrwać do eliminacji Euro, ale nie ja o tym decyduję – zaznaczał selekcjoner.

Urban zgodził się, że jego piłkarze zbyt łatwo stracili bramki. – W pewnym sensie pomogliśmy przeciwnikom. Pierwszy gol padł po rykoszecie, a przy drugim zachowaliśmy się źle przy wrzucie z autu, pozostawiając rywala bez krycia. Zostawiliśmy jednak na boisku mnóstwo zdrowia. Pierwsza połowa była typowym meczem walki, do 45. minuty nie było celnego strzału – zauważał selekcjoner.

Polska – Szwecja o utrzymanie w Dywizji B Ligi Narodów

Urban dodaje jednak, że będzie szukał pozytywów, takich jak reakcja zawodników po drugiej straconej bramce. Jak zareagują na porażkę w Bukareszcie, dowiemy się we wtorek, kiedy na zakończenie Ligi Narodów zagrają we Wrocławiu ze Szwecją.

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Jeszcze dwa miesiące temu każdy kibic wyobrażał sobie, że będzie to mecz o awans do Dywizji A. Szwedzi miejsce w elicie już sobie zagwarantowali, nam pozostaje walka o to, by nie spaść w jeszcze większą otchłań.