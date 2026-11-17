Korespondencja z Wrocławia

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Anglicy mawiają o takiej pogodzie, że z nieba spadają koty i psy. Nad Wrocławiem już dobrych kilka godzin przed meczem wisiały ciężkie, ołowiane chmury, z których wylewały się hektolitry deszczu.

Normalnie w tak ponury listopadowy wieczór człowiek nie ma ochoty wysunąć nosa za drzwi. Tym bardziej na mecz drużyny, w ostatnim czasie z pewnością niemającej najlepszej prasy, której wizerunek nieco ociepliła tylko poniedziałkowa wizyta kilku piłkarzy we wrocławskim Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”. A jednak, nie licząc sektora gości, na spotkanie Polski ze Szwecją wyprzedano wszystkie bilety, a co więcej, wokół Tarczyński Areny nie brakowało tzw. koników oferujących je z drugiej ręki.

Liga Narodów. Jan Urban wie, co robi

Już po sobotnim meczu w Bukareszcie było jasne, że podobnie jak z Rumunią, także ze Szwecją Jan Urban nie będzie mógł skorzystać ze wszystkich powołanych graczy. Kartkową pauzę odpokutował Jan Bednarek, ale udał się na nią jego partner ze środka obrony FC Porto – Jakub Kiwior. Do domu odleciał też Matty Cash, który po ataku rywala doznał wstrząśnienia mózgu.

– To są sytuacje, do których musimy się dostosować. Nie mamy wpływu na kontuzje i kartki. Jesteśmy zmuszeni do zmian. Stabilizacja byłaby mile widziana, ale nawet, gdyby ona była, to my chcielibyśmy dać też szansę innym zawodnikom. Gdybyśmy tego nie robili, to dziś na przykład Kacper Potulski by nie grał – mówił selekcjoner na przedmeczowej konferencji prasowej.

Potwierdzeniem słów trenera było nie tylko wstawienie do składu z konieczności prawego obrońcy Arkadiusza Pyrki i stworzenie pary środkowych z Bednarka i Potulskiego, ale też szanse dla Sławomira Abramowicza w bramce i Adriana Benedyczaka w ataku, kosztem samego Roberta Lewandowskiego, który spotkanie rozpoczął na ławce.

Że Urban wie, co robi, potwierdziła pierwsza składna akcja Polaków po kwadransie szwedzkiej dominacji. Pyrka zacentrował z prawej strony, a Benedyczak zdobył swoją pierwszą bramkę dla reprezentacji. Pięć minut później powinno być 2:0, ale po szybkiej kontrze i podaniu Nikoli Zalewskiego, Sebastian Szymański uderzył obok słupka.

Ta okazja szybko się zemściła. Goście rozklepali naszą defensywę, Bednarek nie zdołał powstrzymać w polu karnym Hugo Larssona i ten trafił do siatki między nogami Abramowicza. Szwedzi mogli wyjść na prowadzenie, ale trafili w słupek. Polacy błyskawicznie odpowiedzieli uderzeniem w poprzeczkę Szymańskiego po podaniu z lewej strony Oskara Kubiaka.

Polacy uchronili się przed trzecią porażką ze Szwecją

Mecz dobrze się oglądało, biało-czerwoni robili błędy, ale i chcieli grać futbol na tak, co w kilku akcjach im się udało. Musiał podobać się zwłaszcza młody Marcel Reguła.

Druga połowa, podobnie jak pierwsza, też zaczęła się od przewagi gości, ale nie minęło dziesięć minut, jak przed trzecią swoją szansą stanął Szymański. Była jak marzenie, mknął sam od połowy boiska na szwedzką bramkę, a jednak przegrał pojedynek z bramkarzem. Mogli za to Polacy zapłacić słono, bo Szwedzi po przerwie szans stworzyli sporo, ale mecz życia rozgrywał w bramce Abramowicz i w dużej mierze to jemu podopieczni Urbana zawdzięczają, że trzeciego w tym roku meczu ze Szwecją nie przegrali.