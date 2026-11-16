Po pierwszej serii jesiennych meczów Niemcom groziło kolejne w tym roku rozczarowanie – po zakończonym klęską mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

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W Lidze Narodów nie wygrali ani razu z Grecją (porażka 0:1 u siebie i bezbramkowy remis na wyjeździe), w doliczonym czasie wypuścili zwycięstwo nad Holandią (1:1), pokonali tylko Serbów (2:0).

Kto zagra w ćwierćfinale Ligi Narodów?

Dzięki kompletowi punktów w listopadowych meczach Niemcy rzutem na taśmę awansowali jednak na pierwsze miejsce w grupie. To gwarantuje im rozstawienie i w teorii łatwiejszego przeciwnika w ćwierćfinale, ale trudno mówić o przywileju, skoro można trafić na Belgów czy Hiszpanów, którzy do niedzieli szczycili się rekordową serią 43 meczów bez porażki. Przerwali ją dopiero Anglicy, wygrywając w Madrycie 3:2.

Grono ćwierćfinalistów, którzy w marcu zagrają o awans do turnieju finałowego, uzupełniają Francuzi i Anglicy (rozstawieni), Holendrzy (nierozstawieni) oraz Portugalczycy (okaże się we wtorek).

Pozostało już tylko jedno wolne miejsce. Powalczą o nie w Kopenhadze Duńczycy i Norwegowie. Tym pierwszym wystarcza remis.

Jak Juergen Klopp przywraca blask reprezentacji Niemiec

– Chcemy odnieść sukces już teraz, ale proces, który uruchomiliśmy, jest ważniejszy niż wszystko inne – przekonuje Juergen Klopp, który wrócił na trenerską ławkę i zabrał się za przebudowę niemieckiej kadry.

Świat uczy się nazwisk nowych reprezentantów Niemiec. Gole Holandii strzelili m.in. 24-letni Derry Lionel Scherhant z Freiburga i dwa lata młodszy, mający albańskie korzenie Brajan Gruda z RB Lipsk. Ci dwaj skrzydłowi rozgrywali odpowiednio swój czwarty i drugi mecz w kadrze.