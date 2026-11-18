Trzy miesiące po wybuchu skandalu, który zagroził jego dalszej karierze, Gianni Infantino oficjalnie rozpoczął starania o trzecią kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. Mimo że przed środowym terminem zgłoszeń pojawiło się trzech kontrkandydatów, obecny szef federacji pozostaje zdecydowanym faworytem wyborów zaplanowanych na marzec 2027 r.

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Na jego wizerunku nadal ciąży jednak sprawa projektu FIFA Forward Enterprise (FFE), który zakładał pozyskanie miliardów dolarów od prywatnych inwestorów w zamian za udziały w nowym podmiocie związanym z działalnością FIFA.

FIFA chciała pozyskać 4,2 mld dolarów. W rozmowach uczestniczyli bracia Kushner

Z nowych doniesień „The Wall Street Journal” wynika, że Infantino był znacznie bardziej zaangażowany w przygotowanie przedsięwzięcia, niż wcześniej sądzono. Rozmowy dotyczące częściowej prywatyzacji działalności związanej z mistrzostwami świata prowadził z braćmi Joshuą i Jaredem Kushnerami już jesienią ubiegłego roku, niemal rok przed ujawnieniem projektu.

Według osób zaznajomionych z negocjacjami szef FIFA odbył co najmniej sześć dodatkowych rozmów z Joshuą Kushnerem oraz co najmniej cztery z Jaredem Kushnerem. Kontakty te miały miejsce w miesiącach poprzedzających ujawnienie zaangażowania firmy inwestycyjnej Thrive Capital, należącej do Joshuy Kushnera. Informacja ta pojawiła się w dniach następujących po finale mistrzostw świata.

Rozmowy nabrały tempa w styczniu, a latem Thrive Capital była już jedyną firmą rozpatrywaną jako potencjalny inwestor w przedsięwzięcie.

Plan zakładał utworzenie nowego podmiotu FIFA i sprzedaż około 20 proc. jego udziałów za 4,2 mld dolarów. Całość wyceniano na 20 mld dolarów.

FIFA odmówiła komentarza na temat okoliczności powstania projektu. Wypowiedzi odmówił również rzecznik Joshuy Kushnera, natomiast przedstawicielka Jareda Kushnera nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w sprawie.

Kontrowersje wokół Infantino. FIFA zaprzecza doniesieniom

Jak podaje „WSJ”, według osób znających szczegóły negocjacji Infantino mógł postrzegać FIFA Forward Enterprise jako sposób na osiągnięcie osobistych korzyści finansowych.

Rozmówcy zaznajomieni ze sprawą przypuszczali, że po zakończeniu kadencji w 2031 r. prezydent FIFA mógłby objąć stanowisko kierownicze w nowym podmiocie. Potencjalne wynagrodzenie miałoby znacznie przewyższać jego obecne roczne zarobki, wynoszące około 6 mln dolarów.

FIFA stanowczo zaprzeczyła jednak, jakoby podobny scenariusz był kiedykolwiek przedmiotem rozmów.

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Bunt wewnątrz FIFA. Władze federacji otwarcie skrytykowały Infantino

Ujawnienie projektu wywołało gwałtowną reakcję środowiska piłkarskiego, a także poważne napięcia wewnątrz samej federacji. Przeciwko przedsięwzięciu wystąpili wysoko postawieni przedstawiciele FIFA, którzy po raz pierwszy publicznie zakwestionowali sposób zarządzania organizacją przez Infantino.

Wśród krytyków znalazł się sekretarz generalny FIFA Mattias Grafström. W wiadomości skierowanej do pracowników określił sytuację jako „smutną i godną potępienia serię wydarzeń”, wskazując również na skalę zamieszania, którą „trudno zrozumieć i zaakceptować”.

W obliczu narastającego kryzysu Infantino zwołał nadzwyczajne posiedzenie najwyższych władz FIFA w Rabacie w Maroku. Podczas wielogodzinnych rozmów za zamkniętymi drzwiami walczył o utrzymanie stanowiska – pisze „WSJ”.

Ostatecznie, ku zaskoczeniu przeciwników, udało mu się odzyskać poparcie kierownictwa federacji. Tym samym kryzys, który początkowo wydawał się zagrażać jego dalszej karierze, nie doprowadził do odsunięcia go od władzy.

Relacje Infantino z Donaldem Trumpem pod lupą amerykańskiego Kongresu

Sprawa może ponownie przyciągnąć uwagę amerykańskich polityków po przejęciu przez Demokratów kontroli nad Kongresem w styczniu.

Jamie Raskin, który prawdopodobnie ponownie obejmie przewodnictwo w komisji nadzoru Izby Reprezentantów, wszczął już wcześniej dochodzenie dotyczące relacji Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Demokratyczny kongresmen zarzucał FIFA, że miała oferować amerykańskiemu prezydentowi korzyści finansowe i inne przywileje w zamian za przychylne traktowanie przez jego administrację. Są to jednak zarzuty będące przedmiotem dochodzenia, a nie potwierdzone ustalenia.

Wybory prezydenta FIFA w 2027 r. Kto chce zastąpić Gianniego Infantino?

Choć Infantino zdołał utrzymać poparcie władz FIFA, jego przeciwnicy rozpoczęli poszukiwania kandydata, który mógłby zagrozić mu w wyborach w 2027 r.

Jednym z najostrzejszych krytyków projektu FIFA Forward Enterprise była UEFA, czyli europejska federacja piłkarska. Jej przedstawiciele określili przedsięwzięcie jako „nieuczciwy, zakulisowy i nieprzejrzysty układ”, który Infantino miał przygotować i próbować przeforsować. W tym kontekście nie było zaskoczeniem zgłoszenie kandydatury Philippe'a Diallo, prezesa Francuskiej Federacji Piłkarskiej, związanego z UEFA.

O stanowisko prezydenta FIFA zamierzają ubiegać się również Kozo Tashima, stojący na czele japońskiej federacji piłkarskiej, oraz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii, który już trzykrotnie bez powodzenia startował w wyborach na szefa światowej federacji.

Mimo licznych przeciwników w Europie i Ameryce Północnej Infantino nadal ma największe szanse na zwycięstwo. O wyborze prezydenta zdecydują przedstawiciele 211 federacji członkowskich FIFA, a obecny szef organizacji pozostaje faworytem do uzyskania poparcia większości z nich.

Sam Infantino w październikowym wywiadzie dla BBC odniósł się do podziałów wewnątrz organizacji. – Myślę, że ważne jest to, iż w organizacji takiej jak FIFA mogą istnieć różne opinie i punkty widzenia – stwierdził.