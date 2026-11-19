Bramkarz Sławomir Abramowicz podczas meczu grupy B4 Ligi Narodów Polska-Szwecja we Wrocławiu
Po meczu we Wrocławiu jego telefon rozpalił się do czerwoności. Gratulacje słali: rodzina, przyjaciele, znajomi i koledzy z boiska.
Nic dziwnego, że jego występ wzbudził takie emocje, skoro Abramowicz popisał się kilkoma interwencjami najwyższej klasy i był pierwszoplanową postacią. Nie mógł lepiej wykorzystać szansy, jaką otworzyły przed nim kontuzje Marcina Bułki i Kamila Grabary.
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– Cieszę się, że włączyłem się do rywalizacji o miejsce w bramce. Bramkarze zawsze stanowili o sile naszej reprezentacji – przypominał.
Pochodzi z artystycznej rodziny, więc miłość do muzyki odziedziczył w genach. Rodzice poznali się w chórze, tata w młodości miał zespół. Do dziś zdarza im się wspólnie kolędować.
– Muzyka jest dla mnie odskocznią, pozwala się odstresować, przekierować myśli na coś innego i wyrwać z rzeczywistości, która bywa przytłaczająca – opowiadał w materiale dla UEFA, grając na skrzypcach utwór „Jagiellonio, klubie mój”. Dziś częściej sięga po gitarę.
Jest jednym z trojaczków. Wszyscy – choć nauczyli się grać na instrumentach – postawili jednak ostatecznie na sport.
Bogumił, podobnie jak on, został piłkarzem i występuje w drugoligowej Stali Stalowa Wola. Róża, choć wcześniej również biegała za piłką, wybrała lekkoatletykę.
Cała trójka nie chodziła także do tradycyjnej szkoły – uczyła się w systemie edukacji domowej, potem zdała maturę. Sławomir razem z bratem poszedł studiować pedagogikę ze specjalnością muzykoterapia.
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Przed meczami czyta Pismo Święte i odmawia modlitwę. Nie ukrywa, że religia w jego życiu zajmuje ważne miejsce. Na jego Instagramie po meczu ze Szwecją pojawiła się relacja, jak klęczy na murawie i wykonuje znak krzyża.
Jest wychowankiem Victorii Sulejówek, następnie futbolowe nauki pobierał w Escoli Varsovia. Już jako 16-latek zadebiutował w seniorskiej piłce – w trzecioligowej Polonii Warszawa. Od występów w trzecioligowych rezerwach zaczął także swoją przygodę po przeprowadzce do Białegostoku, ale już dwa lata temu wskoczył do bramki pierwszego zespołu Jagiellonii i miejsca w niej nie oddał. Rozegrał w tym czasie ponad 100 meczów.
Sławomir Abramowicz podczas meczu Polska-Szwecja we Wrocławiu
Doświadczenie zbiera nie tylko w Ekstraklasie, ale przede wszystkim w europejskich pucharach. Rok temu Jagiellonia doszła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w ubiegłym sezonie znów występowała w tych rozgrywkach, a w tym rywalizuje w Lidze Europy.
Kwestią czasu jest, kiedy Abramowicz trafi do silniejszego klubu. Marzy mu się Premier League. Kibicuje Liverpoolowi, bo jego bramkarskim idolem jest Brazylijczyk Alisson.
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– Myślę, że dla wielu piłkarzy Premier League to taki Święty Graal. Oczywiście wszystko ma swój czas. Wiem, że muszę ciężko pracować i jeśli zdrowie pozwoli, zrobię wszystko, żeby kiedyś się tam znaleźć – podkreślał w rozmowie z portalem „Łączy nas piłka”. Dla wszystkich ma dobrą radę: – Trzeba przez całe życie zachować w sobie trochę tego 12-letniego dziecka, które wierzy, że może osiągnąć coś wielkiego. Bo kiedy pozbywamy się tego dziecięcego pierwiastka, życie traci część swojego sensu.
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