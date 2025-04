– Skala trudności jest spora, ale zrobimy wszystko, by kontynuować tę serię. Oglądałem wcześniejsze mecze Legii z angielskimi zespołami. Są pewne rzeczy, do których możemy się odnieść, szczególnie mentalnie. Pamiętajmy jednak, że gramy z innym rywalem, innymi piłkarzami. Chelsea to jedna z najlepszych drużyn na świecie, walczy o Ligę Mistrzów, ale wierzę, że w czwartek czeka nas kolejny magiczny wieczór – mówi trener Legii Goncalo Feio.

Portugalczyk nie traci optymizmu, choć nie będzie mógł skorzystać z Marca Guala i Bartosza Kapustki. Obaj są kontuzjowani. Za kartki pauzuje natomiast Artur Jędrzejczyk.

– To są pewne utrudnienia, ale w Legii nie ma czegoś takiego jak podstawowy skład. Po to mamy różnych zawodników, by w różnych momentach byli odpowiedzialni za zespół. W ostatnich spotkaniach rezerwowi byli dla nas bardzo ważni. Mamy na ten mecz swój plan – przekonuje Feio.

Betis – Jagiellonia. Najważniejszy mecz w historii białostockiego klubu

Jagiellonię czeka w czwartek najważniejszy mecz w historii klubu – przed 50-tysięczną publicznością w Sewilli, z przeciwnikiem, który w miniony weekend pojechał do Barcelony i nie przegrał (1:1), a kilka tygodni temu pokonał Real Madryt (2:1). Ostatniej porażki doznał jeszcze w lutym.

– Gramy z Betisem – i nie jest to mecz towarzyski, lecz walka o półfinał Ligi Konferencji. Nawet gdy to mówię, brzmi niewiarygodnie. Nikt się tego nie spodziewał. Musimy docenić ten moment, ponieważ chociaż mamy długą i bogatą historię, jest to absolutnie nasz najlepszy okres – podkreśla trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.