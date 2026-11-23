Wielka Brytania została oficjalnie wybrana gospodarzem mistrzostw świata kobiet w 2035 roku. Decyzję podjęto 23 listopada podczas nadzwyczajnego kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), zorganizowanego w formule zdalnej.

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O organizację turnieju wspólnie ubiegały się federacje piłkarskie Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Brytyjska kandydatura była jedyną zgłoszoną do przeprowadzenia mistrzostw w 2035 roku.

To historyczne rozstrzygnięcie dla brytyjskiego futbolu. Po raz ostatni Wielka Brytania gościła mistrzostwa świata w 1966 roku. Wówczas turniej mężczyzn odbył się w Anglii, a gospodarze pokonali w finale RFN 4:2 po dogrywce, zdobywając jedyny w swojej historii tytuł mistrzów świata.

Tym razem rywalizacja obejmie wszystkie cztery części Zjednoczonego Królestwa. Będzie to również pierwszy mundial kobiet zorganizowany na Wyspach Brytyjskich.

Rekordowy mundial kobiet. 48 reprezentacji i 104 mecze

Mistrzostwa świata w 2035 roku będą znacznie większe od turniejów rozgrywanych dotychczas. FIFA zdecydowała o powiększeniu liczby uczestników kobiecego mundialu z 32 do 48 reprezentacji, począwszy od edycji zaplanowanej na 2031 rok.

Oznacza to, że w Wielkiej Brytanii odbędą się 104 mecze w ciągu 39 dni. Będzie to taka sama liczba spotkań jak podczas rozszerzonego do 48 drużyn mundialu mężczyzn w 2026 roku.

W dokumentacji brytyjskiej kandydatury przedstawiono propozycje wykorzystania stadionów w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Ostateczny wykaz miast gospodarzy i obiektów ma zostać ustalony przez FIFA w kolejnych etapach przygotowań.

Czytaj więcej Piłka nożna Mistrzostwa Europy kobiet. Pierwszy tytuł dla Anglii 90 tysięcy kibiców na Wembley, w tym książę William, oszalało w niedzielę ze szczęścia. Angielki pokonały Niemki 2:1 po dogrywce.

Oceniając ofertę, FIFA przyznała brytyjskiej kandydaturze 4,3 punktu w pięciostopniowej skali. Federacja wskazywała jednak również na konieczność dopracowania części gwarancji rządowych, w szczególności dotyczących podatków oraz bezpieczeństwa.

Jedną z omawianych kwestii były oczekiwania FIFA dotyczące zwolnień podatkowych związanych z organizacją turnieju.

Mimo tych zastrzeżeń federacja oceniła, że dokumentacja przygotowana przez brytyjskie władze i związki piłkarskie daje podstawy do rozwiązania pozostałych kwestii przed rozpoczęciem mistrzostw.

FIFA wybrała także gospodarzy mundialu w 2031 roku

Podczas poniedziałkowego kongresu zatwierdzono również organizatorów wcześniejszej edycji mistrzostw świata kobiet. Turniej w 2031 roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kostaryce i na Jamajce.

Będzie to pierwsza edycja kobiecego mundialu z udziałem 48 reprezentacji. Rozszerzenie rozgrywek oznacza zwiększenie liczby spotkań z 64 do 104 oraz wydłużenie turnieju.

Decyzja FIFA wpisuje się w rozwój międzynarodowej piłki kobiecej, która w ostatnich latach przyciąga coraz większą liczbę kibiców, sponsorów i nadawców telewizyjnych.

Wielka Brytania ma już doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń piłkarskich kobiet. W 2022 roku Anglia była gospodarzem mistrzostw Europy, które zakończyły się jej triumfem. Finał na stadionie Wembley obejrzało niemal 90 tys. widzów.

Dla brytyjskich federacji organizacja mundialu w 2035 roku będzie okazją do dalszego rozwoju kobiecego futbolu, zarówno na poziomie reprezentacyjnym, jak i klubowym.

Do rozpoczęcia turnieju pozostaje dziewięć lat. W tym czasie organizatorzy będą musieli ostatecznie ustalić listę stadionów, przygotować infrastrukturę oraz uzgodnić z FIFA szczegółowe warunki przeprowadzenia mistrzostw.