Bruno Fernandes
Pochettino nie krył łez, żegnając się z piłkarzami reprezentacji USA, których prowadził przez ostatnie dwa lata. Po niedzielnej porażce na Anfield złośliwi mogą powiedzieć, że wkrótce będzie płakał z powodu przyjęcia oferty z Old Trafford.
Wizja powrotu do Anglii (pracował wcześniej w Southampton, Tottenhamie i Chelsea) była na tyle kusząca, że porzucił dobrą posadę w Stanach Zjednoczonych, choć jeszcze w sierpniu przedłużył tam kontrakt do 2030 r. i przekonywał, że Amerykanom brakuje niewiele do najlepszych drużyn na świecie.
– To była jedna z najtrudniejszych decyzji w mojej karierze, ale w życiu nie dostaje się wielu szans na prowadzenie takich klubów jak Manchester United. Kiedy więc taka propozycja przychodzi, ciężko ją odrzucić – podkreślał Pochettino.
Argentyńczyk zastąpił Michaela Carricka, zwolnionego po najgorszym starcie sezonu od ponad 40 lat. United wygrali tylko jeden z pierwszych dziesięciu meczów ligowych i okopali się w strefie spadkowej.
Kto liczył na cudowną rękę Pochettino, ten obudził się w poniedziałek z mocnym kacem. Drużyna z Old Trafford doznała bolesnej porażki – i to w prestiżowym starciu z Liverpoolem. Przegrała na Anfield aż 0:4.
Powiedzieć, że mecz nie ułożył się po jej myśli, to mało. Czerwona kartka już w ósmej minucie (Leny Yoro), a potem dwie stracone bramki w odstępie 180 sekund – po kwadransie w zasadzie było już po wszystkim, a kibice Liverpoolu drwili z Pochettino, skandując: „Rano cię zwolnią”.
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Argentyńczyk zderzył się z rzeczywistością, notując wieczór jak z koszmarów. Jak zauważa Sky Sports, od 100 lat nikt nie doznał tak wysokiej porażki w debiucie na trenerskiej ławce United. Nie działa zwłaszcza defensywa. 34 gole stracone we wszystkich rozgrywkach to najgorszy wynik w ligach wielkiej piątki.
– Mam ochotę przeklinać. Kiedy piłkarze wezmą odpowiedzialność za podejmowanie niektórych decyzji? Liverpool powinien zdobyć osiem lub dziewięć bramek – denerwował się Roy Keane, a inny były gwiazdor zespołu z Manchesteru Gary Neville w studiu telewizyjnym klepał się obrazowo po twarzy, apelując do obrońców: „Obudźcie się”.
Pochettino w wyjściowej jedenastce wystawił nieoczekiwanie Matthijsa de Ligta, który w podstawowym składzie nie grał w Premier League od prawie roku. I to właśnie jego błąd sprawił, że Yoro, próbując ratować sytuację, przewrócił przed polem karnym wychodzącego na czystą pozycję Alexandra Isaka. – Może nie ma bogactwa wyboru, ale to naprawdę desperacki ruch – ocenił Neville.
Okazja do rehabilitacji nadarzy się już w środę w Lidze Mistrzów. Tam United radzą sobie lepiej, odnieśli nawet dwa domowe zwycięstwa (4:0 z Sabah Baku, 3:2 z Romą), ale teraz czeka ich wyjazd do Lizbony na spotkanie ze Sportingiem.
– W niedzielę nauczyłem się od moich zawodników, że lubią walczyć. Są oddani drużynie, klubowi i oczywiście chcą wygrywać mecze. Dali z siebie wszystko. To był test. W tak trudnych okolicznościach nawet najlepszy zespół świata mógłby stracić cztery gole, a może i więcej – bronił swoich piłkarzy Pochettino.
Oby nie pociągnęli go ze sobą na dno, bo egzamin z lojalności zaliczył na piątkę.
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