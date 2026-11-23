Robert Lewandowski
Mecz rozstrzygnął gol zdobyty w 11. minucie doliczonego czasu gry – po zagraniu ręką Jacka Elliota z Chicago Fire rzut karny na zwycięską bramkę zamienił wówczas Pep Biel (jego pierwszy strzał bramkarz drużyny z Chicago obronił, wobec dobitki był jednak bezradny).
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Co ciekawe, nieco wcześniej trener drużyny z Chicago zmienił bramkarza – spodziewając się serii „jedenastek”, zdecydował, że lepiej poradzi sobie w niej Josh Cohen niż Chris Brady.
Pierwszego gola dla drużyny Charlotte FC zdobył Liel Abada w 48. minucie. W 68. minucie do remisu doprowadził celnym uderzeniem głową Robert Lewandowski. Dla kapitana reprezentacji Polski była to trzecia bramka strzelona drużynie z Charlotte – w fazie zasadniczej rozgrywek Lewandowski strzelił dwa gole dające Chicago Fire wygraną 2:1 z Charlotte FC i były to jego pierwsze gole strzelone w meczu rozgrywanym w Chicago. W meczu rozgrywanym w Charlotte w fazie ligowej Chicago Fire wygrało 1:0.
Dla Charlotte FC wygrana z Chicago Fire w fazie playoff była pierwszym w historii wygranym meczem w tej fazie w regulaminowym czasie gry. Playoffy w MLS grane są do dwóch zwycięstw, a jeśli mecz tej fazy rozgrywek zakończy się remisem o zwycięstwie w pierwszej rundzie playoffów decydują rzuty karne.
Porażka Chicago Fire oznacza, że drużyna Roberta Lewandowskiego musi wygrać drugi mecz z Charlotte FC, który odbędzie się 28 listopada, albo zakończy sezon już w tej fazie rozgrywek. Kolejny sezon MLS rozpocznie się 19 lutego.
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