Mecz rozstrzygnął gol zdobyty w 11. minucie doliczonego czasu gry – po zagraniu ręką Jacka Elliota z Chicago Fire rzut karny na zwycięską bramkę zamienił wówczas Pep Biel (jego pierwszy strzał bramkarz drużyny z Chicago obronił, wobec dobitki był jednak bezradny).

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Co ciekawe, nieco wcześniej trener drużyny z Chicago zmienił bramkarza – spodziewając się serii „jedenastek”, zdecydował, że lepiej poradzi sobie w niej Josh Cohen niż Chris Brady.

Robert Lewandowski dał Chicago Fire wyrównanie w meczu z Charlotte FC

Pierwszego gola dla drużyny Charlotte FC zdobył Liel Abada w 48. minucie. W 68. minucie do remisu doprowadził celnym uderzeniem głową Robert Lewandowski. Dla kapitana reprezentacji Polski była to trzecia bramka strzelona drużynie z Charlotte – w fazie zasadniczej rozgrywek Lewandowski strzelił dwa gole dające Chicago Fire wygraną 2:1 z Charlotte FC i były to jego pierwsze gole strzelone w meczu rozgrywanym w Chicago. W meczu rozgrywanym w Charlotte w fazie ligowej Chicago Fire wygrało 1:0.

Dla Charlotte FC wygrana z Chicago Fire w fazie playoff była pierwszym w historii wygranym meczem w tej fazie w regulaminowym czasie gry. Playoffy w MLS grane są do dwóch zwycięstw, a jeśli mecz tej fazy rozgrywek zakończy się remisem o zwycięstwie w pierwszej rundzie playoffów decydują rzuty karne.

28 listopada Chicago Fire musi wygrać, albo sezon dla drużyny Roberta Lewandowskiego się skończy

Porażka Chicago Fire oznacza, że drużyna Roberta Lewandowskiego musi wygrać drugi mecz z Charlotte FC, który odbędzie się 28 listopada, albo zakończy sezon już w tej fazie rozgrywek. Kolejny sezon MLS rozpocznie się 19 lutego.