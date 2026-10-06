Drużyna Jerzego Brzęczka w drodze na Euro wygrała dziewięć z dziesięciu spotkań. To najsłabsze (2:6 z Włochami) zdarzyło się jej na finiszu eliminacji.

Reklama Reklama

Polacy stracili pozycję lidera i musieli czekać na wyniki innych meczów, by uniknąć baraży jako najlepsza drużyna z tych, które zajęły drugie miejsca. Los się do nich uśmiechnął.

Reprezentacja do lat 21 jedzie na mistrzostwa Europy

Wprawdzie Niemcy pokonali Gruzję 2:0, ale Grecy wygrali z Irlandią Północną tylko 1:0 i nie zdołali wyprzedzić Polski w klasyfikacji wiceliderów grup. Obie reprezentacje miały tyle samo punktów, taką samą różnicę bramek, więc zdecydowała większa liczba goli strzelonych przez Polaków.

Dzięki temu piłkarze Brzęczka nie będą musieli grać w listopadowych barażach. Mogą przygotowywać się już do turnieju, który na przełomie czerwca i lipca zorganizują do spółki Albania i Serbia.

Weźmie w nim udział 16 zespołów. Będą rywalizować nie tylko o tytuł mistrza Europy (trofeum bronić będą Anglicy), ale także o trzy kwalifikacje olimpijskie na igrzyska w Los Angeles (2028). Losowanie grup 26 listopada w Belgradzie.

– Te dwa dni dla nas wszystkich związanych z reprezentacją Polski do lat 21 – najpierw bolesna porażka we Włoszech, a teraz to, co wydarzyło się dzisiaj – to są ważne rzeczy dla rozwoju i tego, co się będzie działo w najbliższych tygodniach i miesiącach. Piłkarski Bóg wczoraj nas ostrzegł, pokazał, sprawdził, ale dzisiaj doszedł do wniosku, że w tych dziewięciu meczach zasłużyliśmy na awans. Ale też dał nam do myślenia i sygnał, żebyśmy wyciągnęli wnioski – powiedział Brzęczek w rozmowie z portalem „Łączy Nas Piłka”.