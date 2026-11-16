Komunikat wykluczający Rosję z mistrzostw IIHF wydała w niedzielę 15 listopada.

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Wyrok CAS dotyczący udziału Rosji w międzynarodowych rozgrywkach hokejowych

Rosyjskie drużyny zostały wykluczone przez IIHF z rywalizacji w międzynarodowych rozgrywkach hokejowych w lutym 2022 r. po ataku Rosji na Ukrainę. Zakaz ten był później przez federację kilkakrotnie przedłużany. Ostatni dotyczy sezonu 2026/2027.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, w ostatnich miesiącach, Rosja złożyła trzy odwołania do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie, dotyczące gry w turniejach oraz udziału swojej federacji w kongresach IIHF. 30 października CAS uznał jedno z nich. To z kolei oznaczało, że Rosjanie mogliby zagrać w kilku zbliżających się turniejach.

Pierwszym z nich mogły być mistrzostwa świata juniorów U-20 w hokeju na lodzie, które mają odbyć się od 26 grudnia 2026 r. do 5 stycznia 2027 r. w Kanadzie.

Kraj ten zapowiedział jednak, że nie dopuści do gry Rosjan.

– Dopóki Rosja i Białoruś będą wspierać tę nielegalną, nieuzasadnioną, okropną wojnę w Ukrainie, dopóki będzie ona trwała, żaden z tamtejszych sportowców nie będzie reprezentował w Kanadzie swoich krajów – powiedział premier Mark Carney.

Wyrok CAS. Norwegowie wykluczeni z turnieju w Kanadzie

Z wyrokiem CAS, jak przypomina serwis WP Sportowe Fakty, nie zgadzała się również IIHF. Musiała jednak rozpocząć wdrażanie decyzji. Problemem okazały się jednak zaawansowane przygotowania do mistrzostw w Kanadzie, a także ustalona już wcześniej lista uczestników.

Efektem wdrażania wyroku CAS było zajęcie w kanadyjskim turnieju przez Rosję dotychczasowego miejsca Norwegii. Drużyna ta wywalczyła wcześniej swój awans do turnieju, jednak jako najniżej sklasyfikowana została przesunięta do dywizji IA. O fakcie tym norweska federacja poinformowała w niedzielę 8 listopada.

Decyzja IIHF. Rosja wykluczona z turnieju w Kanadzie. Norwegia odzyskała swoje miejsce

15 listopada IIHF wydała komunikat, w którym poinformowała, że rosyjska drużyna nie wystąpi jednak na mistrzostwach świata juniorów w Kanadzie.

„IIHF potwierdza, że ze względu na stanowisko i ograniczenia oficjalnie ogłoszone przez rząd kanadyjski rosyjska reprezentacja U20 nie może wziąć udziału w Mistrzostwach Świata Juniorów” – podała federacja.

Podkreśliła również, że przeanalizowała alternatywne rozwiązania. Zdecydowała jednak, że Kanada pozostanie gospodarzem turnieju, który – zgodnie z planem – odbędzie się od 26 grudnia 2026 r. do 5 stycznia 2027 r. w Edmonton i Red Deer.

Na razie nie wiadomo, co z występami rosyjskich drużyn na kolejnych zawodach. Decyzję w tej kwestii federacja ma podjąć na najbliższym posiedzeniu.

Niedzielna decyzja IIHF oznacza, że swoje miejsce w mistrzostwach odzyskali Norwegowie, o czym – jak pisze serwis WP Sportowe Fakty – oficjalnie poinformowali 15 listopada.