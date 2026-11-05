To była decyzja wagi ciężkiej, bo dotyczyła sportu, który jest na świecie bardzo popularny i generuje wielkie przychody, a w dodatku Rosjanie są w hokeju na lodzie potęgą. Jeśli mogliby wrócić, to zajęliby miejsce wśród najlepszych. Zagraliby tym samym w mistrzostwach świata Elity, które w przyszłym roku zorganizują Niemcy.

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To nie są tylko domysły, bo ta impreza została wymieniona wprost w orzeczeniu CAS jako jedna z kilku, do których rosyjscy sportowcy zostali dopuszczeni. Najbliżej są mistrzostwa świata juniorów, a w tym przypadku premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że Rosjan do kraju nie wpuści.

Powrót Rosji. Czy mistrzostwom świata w hokeju grozi katastrofa?

Co ciekawe, chociaż coraz więcej firm i federacji ogłasza swój sprzeciw (w tym gronie jest też Polski Związek Hokeja na Lodzie, mimo że nasza drużyna występuje w Dywizji 1A, czyli na zapleczu Elity), to ciągle milczą Amerykanie.

Stanowiska nie wypracowali jeszcze Niemcy, ale nie wykluczają rezygnacji z praw do organizacji turnieju. Sprawy komplikują się coraz mocniej i jeśli działacze oraz politycy nie zdołają się przeciwstawić temu wyrokowi, to może pomóc im biznes. Jeśli wycofają się sponsorzy, a kibice dodatkowo nie wykupią biletów, to turniejowi grozi katastrofa.

Ze wsparcia wycofał się już fiński producent opon Nokian Tyres, co nie dziwi, skoro Finlandia jako pierwsza ogłosiła, że z Rosjanami nie zagra. Za Finami poszły skandynawskie federacje (Norwegowie, Szwedzi, Duńczycy), ale też Łotysze, Austriacy i Czesi.

Do Nokian Tyres przyłączyli się także kolejni sponsorzy. Swoje logo chce wycofać szwedzki producent mebli AJ Group, który z mistrzostwami świata jest związany od 1989 r. Przeciwna powrotowi Rosjan jest również Skoda, której logo kojarzy każdy fan hokeja, który choć raz obejrzał mecz MŚ.

„W obliczu trwającej agresji Rosji uważamy, że powrót rosyjskiej reprezentacji na mistrzostwa świata jest niezgodny z wartościami, których konsekwentnie bronimy. Jeśli rosyjska reprezentacja weźmie udział w turnieju, ponownie ocenimy nasze zaangażowanie i podejmiemy dalsze działania” – powiedział The Athletic przedstawiciel czeskiego producenta samochodów.

Wielkim wizerunkowym problemem dla turnieju odbywającego się w Niemczech byłoby też stanowisko firmy Strauss. Niemiecki producent odzieży roboczej zapowiedział wycofanie swojego logo, jeśli Rosjanie pojawią się na turnieju.

Rosjanie nadal grają w NHL

Światową rodzinę hokejową chyba najbardziej uwiera powrót rosyjskiej flagi i hymnu, bo już sami zawodnicy nie zostali wyrzuceni. Ciągle wielu z nich gra w NHL, czyli najlepszej lidze świata, gdzie występują drużyny z USA i Kanady.

Za oceanem grają m.in. Igor Szestiorkin (New York Rangers), Kiriłł Kaprizow (Minnesota Wild), Nikita Kuczerow (Tampa Bay Lightning), a także największa legenda rosyjskiego hokeja, czyli Aleksander Owieczkin (Washington Capitals). Temu ostatniemu nie zaszkodził nawet występ w spocie wspierającym partię Władimira Putina (Jedna Rosja), gdzie pojawił się obok ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Owieczkin dalej gra w USA, ale zapowiedział już, że to jego ostatni sezon w NHL.