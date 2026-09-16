Zaczęło się od wpisu Dominika Haska, wybitnego czeskiego bramkarza, członka Galerii Sławy NHL. „Każdy na tym zdjęciu zdecydował się oficjalnie poprzeć imperialistyczną wojnę Rosji na Ukrainie. Wśród nich jest hokeista Owieczkin (...). Przez każdego z nich zginie wielu Ukraińców i Rosjan”.

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Wpis nawiązuje do kadru z filmu promującego putinowską partię Jedna Rosja. Głównym bohaterem jest Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, który używa hasła „Kiedy jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy niezwyciężeni”.

Owieczkin nie przemawia, stoi w ostatnim rzędzie. Ławrowa otacza liczna grupa – oprócz Owieczkina są m.in. Margarita Simonjan, szefowa propagandowej stacji RT, oraz inny hokeista – Wiaczesław Fietisow.

Wybory do Dumy odbędą się między 18 a 20 września. Teoretycznie startuje w nich 10 partii, ale właściwie nie ma wśród nich żadnej opozycji wobec Władimira Putina.

Pod wpisem Haska, który cieszy się szacunkiem w środowisku hokejowym, zawrzało. Kibice zażądali m.in. ustosunkowania się do sprawy władz NHL. Ale te przerzuciły odpowiedzialność na klub Owieczkina, Washington Capitals. Jego rzecznik, Siergiej Kocharov, wydał krótkie oświadczenie: „Aleksander Owieczkin jest rosyjskim obywatelem, który mieszka w Moskwie z rodziną poza sezonem i będzie tam mieszkać po zakończeniu kariery. Latem, przebywając w Rosji, został poproszony przez swój kraj o udział w kampanii wideo. Jest zawodnikiem z najdłuższym stażem w Waszyngtonie i filarem naszej społeczności, jego i nasza uwaga skupia się na nadchodzącym sezonie oraz na wpływie, jaki w dalszym ciągu wywiera na lodzie i w naszym mieście”.

Aleksander Owieczkin w 2017 roku stworzył „Drużynę Putina”

Sam hokeista nie zabrał w tej sprawie głosu, choć jego związki z polityką i Putinem są dość długie. W 2017 r. powołał do życia tzw. Drużynę Putina, skupiającą sportowców i celebrytów przed wyborami prezydenckimi w Rosji. Po wybuchu wojny z Ukrainą był kilkakrotnie pytany o kwestie polityczne, ale zbywał to odpowiedzią „jestem sportowcem, nie politykiem”.

Natomiast Dominik Hasek nie ustaje: apeluje teraz do władz Kanady, by zakazały wjazdów do kraju rosyjskim hokeistom, którzy wprost nie potępili Putina. Dyskusja może rozgorzeć jeszcze bardziej, bo w najbliższych dniach zaczynają się obozy przygotowawcze do sezonu, na których zawodnicy tradycyjnie pojawiają się na konferencjach prasowych. Rozgrywki w tym roku zaczynają się już 29 września.

Aleksander Owieczkin w 2025 roku zapisał się w historii NFL

6 kwietnia 2025 r. Owieczkin zapisał się na stałe w historii ligi, gdy strzelił bramkę w meczu z New York Islanders. To był jego 895. gol w rozgrywkach NHL, dzięki któremu pobił rekord Kanadyjczyka Wayne’a Gretzky’ego. Mecz przerwano i odbyła się ceremonia, podczas której Gretzky osobiście gratulował Rosjaninowi. Sportowcy utrzymują przyjacielski kontakt.

Gretzky jest sympatykiem Donalda Trumpa. Podczas inauguracji jego drugiej kadencji pokazywał się na scenie w czapeczce MAGA.