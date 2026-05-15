Rozgrywki NHL wkroczyły w decydującą fazę. Vegas Golden Knights grali w nocy z Anaheim Ducks w półfinale konferencji zachodniej.

Gol Mitcha Marnera jak halucynacja AI. Zachwyty w sieci

W drugiej minucie meczu goście z Vegas wyprowadzili kontrę: William Karlsson podał przez całe lodowisko do Mitcha Marnera, który, walcząc z obrońcą, obrócił się plecami do bramkarza, zmylił go balansem ciała, przełożył kij między nogami i wbił krążek do bramki.

Hokejowi eksperci i kibice masowo zaczęli udostępniać w serwisach społecznościowych nagranie tej sytuacji. Oprócz określeń „gol wszech czasów w play-offach” pojawiły się komentarze: „To wszystko jest tak absurdalne, że wygląda jak halucynacja AI”.

Vegas wygrało to spotkanie 5:1, a cały półfinał konferencji 4:2. W finale na zachodzie Golden Knights zagrają z Colorado Avalanche. Na wschodzie znany jest na razie tylko jeden finalista konferencji, czyli Carolina Hurricanes. W drugim półfinale Montreal Canadiens prowadzą z Buffalo Sabres 3:2.

Mitch Marner rozgrywa pierwszy sezon w barwach Vegas Golden Knights. Kontrakt wart 12 milionów dolarów rocznie

To pierwszy sezon Mitcha Marnera w Vegas – przed jego rozpoczęciem podpisał ośmioletni kontrakt wart 12 milionów dolarów za każdy rok. Skrzydłowy jest jednym z najlepiej zarabiających hokeistów ligi, ale ten wydatek na razie się spłaca.

Marner jest liderem klasyfikacji punktowej w play-offach – ma 18 punktów za siedem goli i 11 asyst. Szefowie klubu sprowadzili go z Toronto Maple Leafs przede wszystkim po to, by Vegas po raz drugi w historii zdobyło Puchar Stanleya. Pierwszy raz Golden Knights tryumfowali w NHL w sezonie 2022-2023, w piątym roku istnienia drużyny.