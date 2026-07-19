Mistrz Europy kontra mistrz świata i mistrz Ameryki Południowej, najlepsza defensywa na turnieju i najlepsza ofensywa, Hiszpania kontra Argentyna!
Prezydent USA, prezydent Meksyku i premier Kanady, przywódcy państw współorganizujących mundial, obejrzą ten mecz w swoim towarzystwie.
Mark Carney, Claudia Sheinbaum, Melania Trump i Donald Trump
Ceremonia rozpoczyna się od hymnu USA, który wykonała Jennifer Hudson.
Jennifer Hudson śpiewa hymn USA
Tą drużyną jest Republika Zielonego Przylądka, debiutant na mundialu.
Najwięcej celnych podań wykonał Rodri, zdobywca Złotej Piłki „France Football” za 2024 rok. Rodri wykonał na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie 648 celnych podań. Ale niewiele ustępują mu środkowi obrońcy Hiszpanii – Pau Cubarsi podawał celnie do kolegów 547 razy a Aymeric Laporte – 533 razy.
Luis de la Fuente nie poradził sobie jako trener klubowy, ale reprezentację Hiszpanii poukładał perfekcyjnie – pod jego wodzą pozostaje ona niepokonana od 37 meczów, zdobyła tytuł mistrza Europy i ma szansę na mistrzostwo świata.
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Lewandowski, który czeka na debiut w MLS, będzie pewnie kibicował byłym kolegom z Barcelony – Lamine'owi Yamalowi, Pauowi Cubarsiemu i Daniemu Olmo.
Kibice reprezentacji Hiszpanii na ulicach Madrytu
Kibice w barwach Argentyny na ulicach Madrytu
Argentyńczyków nie brakuje na trybunach stadionu w New Jersey
Sewilla przed finałem mundialu
Sewilla przed finałem mundialu
Sewilla przed finałem mundialu
Do meczu pozostała niespełna godzina.
Luis de la Fuente posyła w bój następującą jedenastkę: 23. Unai Simón, 22. Pau Cubarsí, 24. Marc Cucurella, 12. Pedro Porro, 14. Aymeric Laporte, 8. Fabián Ruiz, 10. Dani Olmo, 15. Álex Baena, 16. Rodrigo Hernández „Rodri” (K), 19. Lamine Yamal, 21. Mikel Oyarzabal. To dokładnie ta sama jedenastka, która wybiegła na murawę przeciwko Francji w półfinale.
Scaloni posyła do boju następującą jedenastkę: 23. Emiliano Martínez, 4. Gonzalo Montiel, 13. Cristian Romero, 6. Lisandro Martínez, 3. Nicolás Tagliafico, 7. Rodrigo de Paul, 15. Nicolás González, 20. Alexis Mac Allister, 24. Enzo Fernández, 10. Lionel Messi (K), 9. Julián Álvarez. W porównaniu do półfinału z Anglią są trzy zmiany – Rodrigo de Paul, Nicolás González i Gonzalo Montiel zastąpili Nahuela Molinę, Leandro Paredesa i Giuliano Simeone.
Pytanie brzmi: czy będzie pierwszym przed 20. urodzinami piłkarzem, który wygra Euro i mundial.
Dotychczas przed 20. urodzinami w pierwszej jedenastce finalisty mundialu wybiegali na murawę Pele (w 1958, miał 17 lat 249 dni), Giuseppe Bergomi (w 1982, miał 18 lat i 201 dni) i Kylian Mbappe (w 2018, miał 19 lat i 207 dni). Każdy z nich po zakończeniu finału cieszył się z mistrzostwa świata.
Lamine Yamal zapoznał się już z murawą stadionu w New Jersey
Kibice z Argentyny nie ukrywają, na kogo dziś liczą najbardziej
Czy dziś zobaczymy też radość Messiego i spółki, czy może Yamala, Oyarzabala i Olmo?
Hiszpańscy kibice już zajmują miejsca na trybunach stadionu w New Jersey
W widowisku Topps Final Halftime Show wezmą udział tacy artyści jak: Madonna, Shakira, Justin Bieber i południowokoreański zespół BTS.
Argentyńczyk już dziś jest jedynym piłkarzem, który otrzymał tę nagrodę dwukrotnie – w 2014 i 2022 roku. Inne wielkie gwiazdy światowego futbolu – Pele, Diego Maradona, Ronaldo Luiz Nazario de Lima czy Johan Cruijff byli w ten sposób nagradzani tylko raz.
Zwycięzca mundialu, a konkretnie federacja piłkarska z państwa, które wygra mundial może liczyć na wypłatę z FIFA w wysokości 51 mln dolarów. Wicemistrz świata otrzyma 34 miliony dolarów. Anglia, trzecia drużyna świata, otrzymała od FIFA 30 mln dolarów, a Francja – 28 milionów dolarów.
MetLife Stadium ma pojemność 82 556 miejsc. Na co dzień występują na nim drużyny New York Giants i New York Jets grające w rozgrywkach NFL.
Stadiony mistrzostw świata
Na zachętę litera „T” jak „telefon”, a chodzi rzecz jasna o telefon Donalda Trumpa do Gianniego Infantino, po którym FIFA zawiesiła karę za czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna. Tym samym najlepszy strzelec reprezentacji USA mógł wystąpić w spotkaniu 1/8 finału z Belgią, ale nawet ta interwencja prezydenta nie pomogła gospodarzom. Cały świat kibicował ich rywalom, którzy zwyciężyli 4:1. Amerykanie wyglądali na przybitych całą sytuacją i rozegrali najsłabszy mecz w turnieju.
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Jeśli dziś obaj pojawią się na boisku w podstawowych składach – w co nikt chyba nie wątpi – będzie to pierwszy raz gdy od 1. minuty na murawę w finale mistrzostw świata wybiegną po przeciwnych stronach piłkarze, których dzieli ponad 20 lat (Messi jest starszy od Yamala o 20 lat i 19 dni).
Najwięcej tytułów – 5 – ma na koncie Brazylia. Włochy i Niemcy wygrywały mundial 4 razy, Argentyna wygrywała mundial 3-krotnie, Urugwaj i Francja – dwa razy, a Hiszpania i Anglia po jednym razie.
W całej historii mundiali udana obrona mistrzostwa świata udała się tylko dwa razy – w 1938 dokonały tego Włochy, a w 1962 roku – Brazylia.
W 2024 roku Hiszpania wywalczyła mistrzostwo Europy wygrywając w finale Euro z Anglią 2:1. Z kolei Argentyna, w tym samym roku, wygrała Copa America dzięki wygranej 1:0 (po dogrywce) z Kolumbią.
Roberto Baggio, który w 1994 roku nie wykorzystał kluczowego rzutu karnego w serii „jedenastek”, która dała tryumf na mundialu Brazylii, mówił potem, że „czuł jakby coś w nim umarło”. Więcej o goryczy porażki w artykule, który ukazał się w najnowszym numerze „Plusa Minusa”.
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Mundial w 2030 roku odbędzie się w 100-lecie pierwszego turnieju piłkarskich mistrzostw świata rozegranego w 1930 roku w Urugwaju. Zasadniczymi gospodarzami mundialu będą Portugalia, Hiszpania i Maroko, ale trzy mecze mają się też odbyć w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Gianni Infantino, prezydent FIFA nie wyklucza, że w turnieju wystąpią 64 drużyny co oznaczałoby, że zamiast 104 meczów obejrzymy 128 spotkań.
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Meksyk jest współgospodarzem mundialu, ale Claudia Sheinbaum wcześniej deklarowała, że nie będzie pojawiać się na meczach w geście solidarności ze zwykłymi Meksykanami, których nie stać na to, by kupić bilet na mecz mundialu. Bilety na finał osiągają ceny przekraczające 10 tysięcy dolarów, ale mimo to akurat na finale Sheinbaum ma się pojawić, ponieważ otrzymała zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa. We wpisie w serwisie X Sheinbaum wyjaśniła, że jej pojawienie się na trybunach stadionu New Jersey ma być m.in. dowodem na „silną koordynację i współpracę” między administracją Meksyku a Białym Domem. Na trybunach pojawi się też premier współorganizującej mundial z USA i Meksykiem Kanady Mark Carney.
Wydawało się, że mundial w Katarze będzie zwieńczeniem reprezentacyjnej kariery genialnego Argentyńczyka, ale 39-letni dziś Messi nadal nie ma zamiaru kończyć przygody z reprezentacją i jest blisko dokonania tego, czego nie udało się zrobić Diego Maradonie – doprowadzić Argentynę do dwóch z rzędu tytułów mistrza świata. „Boski Diego” był tego bliski w 1990 roku – po wygraniu mundialu w Meksyku (1986) Argentyna na mistrzostwach świata we Włoszech dotarła do finału, ale w nim uległa Niemcom 0:1. Oprócz Messiego warto zwrócić uwagę na napastnika Atletico Madryt Juliána Alvareza i napastnika Interu Mediolan Lautaro Martineza, pomocnika Chelsea Enzo Fernándeza oraz Alexisa Mac Allistera z Liverpoolu. Argentyna - w odróżnieniu od Hiszpanii - nie zdobywa zazwyczaj bezwzględnej dominacji w środku pola, ale gdy nadchodzi ten moment, w którym drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego przyspiesza, rywale często nie wiedzą co się dzieje. Dobrze było to widać w meczu z Anglią - po utracie gola Argentyńczycy zepchnęli Anglików do tak głębokiej obrony, że - jak podał prezentujący piłkarskie statystyki i analizy serwis Opta - Anglicy posiadali w tym czasie piłkę tylko przez 12 proc. czasu gry.
Największym zaskoczeniem jest znakomita forma napastnika Realu Sociedad San Sebastian Mikela Oyarzabala. Hiszpanie często mieli problem z klasyczną „dziewiątką”, tymczasem Oyarzabal strzelił na mundialu już pięć goli, czym wyrównał osiągnięcia Davida Villi i Emilio Butragueño - jedynych w historii Hiszpanów, którzy na jednym mundialu trafiali do siatki rywali pięciokrotnie. Bohaterem Hiszpanów jest też Mikel Merino - pomocnik Arsenalu Londyn w fazie pucharowej strzelił dwa gole na wagę awansu do kolejnej rundy - jednego w meczu z Portugalią (1:0), drugiego w spotkaniu z Belgią. Dobrze dysponowani są też pomocnicy reprezentacji Hiszpanii - Dani Olmo i Rodri.
Hiszpania-Argentyna - przewidywane składy
Które z tych trafień jest Waszym zdaniem najładniejsze?
Jak informuje Politico, podczas piątkowego przyjęcia w Trump Tower w Nowym Jorku, poprzedzającego niedzielny finał mundialu, prezydent USA zwrócił się do władz FIFA z apelem o ponowne powierzenie organizacji najważniejszego piłkarskiego turnieju świata Stanom Zjednoczonym. Ale tym razem bez współgospodarzy.
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„19 lipca skończy się przyjemność, której nie popsuli ani Infantino, ani Trump, choć być może to przedwczesna konstatacja przed finałem, szczególnie jeśli chodzi o Trumpa, bo on gotów jest na wszystko, by ukołysać swoje ego. Przecież po to potrzebny był mu ten mundial i giermek Infantino” - pisze z przekąsem wieloletni szef działu sport w „Rzeczpospolitej”.
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„Hiszpanie do najważniejszego meczu weszli jak na paradzie, stopniowo rozpędzając się w trakcie turnieju, żeby w starciu z wicemistrzami świata pokazać niebywałe umiejętności i dyscyplinę. Argentyńczycy przez fazę pucharową człapali, męcząc się w każdym kolejnym spotkaniu i nawet przez 50 minut meczu z Anglią. Kiedy jednak stracili gola, przestali kopać rywali po kostkach, próbując wziąć odwet za przegraną wojnę o Falklandy (Malwiny), i zaczęli grać w piłkę. Wtedy dopiero wszyscy mogli przekonać się, jak są w tym dobrzy” - pisze red. Majchrzyk.
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Przypominamy – był to Julian Quinones, reprezentant Meksyku, który trafił do bramki w meczu z RPA wygranym przez współgospodarzy mundialu 2:0. Meksyk udział w mundialu zakończył - niemal tradycyjnie – w 1/8 finału, RPA – rundę wcześniej.
To absolutny rekord, ale jednocześnie warto pamiętać, że dotychczas na mundialach rozgrywano maksymalnie 64 mecze (w formule 32 drużyn), a tymczasem mecz Argentyny z Hiszpanią będzie meczem numer 104. Gola numer 300 na tegorocznym mundialu strzelił Bukayo Saka – było to jego pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Jako, że potem w meczu padło jeszcze 7 goli przed finałem mundialu licznik bramek strzelonych na tegorocznych mistrzostwach zatrzymał się na liczbie 307.
Argentyna do 80. minuty prowadziła 2:0, ale wtedy do roboty wziął się Kylian Mbappe, który wyrównał stan meczu i doprowadził do dogrywki. W dogrywce Francja znów przegrywała i znów Mbappe, w 118. minucie, doprowadził do wyrównania. A w doliczonym czasie w drugiej połowie dogrywki Randal Kolo-Mouani miał na nodze piłkę meczową, ale przegrał pojedynek z Emiliano Martinezem. Karne lepiej strzelali Argentyńczycy, dzięki czemu Messi wreszcie powtórzył osiągnięcie Diego Maradony i doprowadził Argentynę do tytułu mistrza świata.
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Powód nieobecności? Odkąd Carlos Menem, ówczesny prezydent Argentyny, w 1990 roku spotkał się z piłkarzami tuż przed ich pierwszym meczem na mundialu w 1990 roku, w którym ówcześni mistrzowie świata sensacyjnie przegrali z Kamerunem, urzędujący prezydenci Argentyny nie pojawiają się na trybunach na meczach reprezentacji, by nie przynieść pecha kadrze. Milei w wywiadzie radiowym przyznał też, że wszystkie mecze ogląda w tej samej ciepłej kurtce, a gdy raz ją zdjął, bo było mu za ciepło, Argentyna straciła gola w meczu ze Szwajcarią, dlatego szybko znowu ją założył.
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Dotychczas Argentyńczyk wystąpił w 33 meczach mundialu i miał udział przy... 33 golach (strzelając lub asystując) co oznacza, że w każdym meczu, w którym pojawia się na boisku, ma udział średnio przy jednym golu. Oprócz 21 goli, które sam strzelił kapitan reprezentacji Argentyny ma na koncie 12 asyst przy trafieniach kolegów z drużyny.
Ostatecznie polski sędzia na tegorocznym mundialu sędziował tylko dwa mecze fazy grupowej – Argentyna-Algieria (w tym meczu kontrowersje wywołało to, że nie wyrzucił z boiska Lionela Messiego po ataku z tyłu na nogę piłkarza Algierii), a także Egipt-Iran. Potem przez 19 dni trenował, aby na koniec dowiedzieć się, że może wracać do domu. - Tego, jak (Szymon Marciniak) został oceniony, nie wiem, ale to, że nie dostał żadnego meczu, jest kompletnie niezrozumiałe. Podobny los spotkał kiedyś Howarda Webba. Sędziował finał w RPA, zaś na kolejnym mundialu tylko dwa mecze, a był wtedy najlepszym sędzią na świecie. Może (Pierluigi) Collina (szef komisji sędziowskiej FIFA - red.) nie lubi łysych? Oczywiście żartuję - komentował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” sposób potraktowania polskiego sędziego Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, który jako asystent sędziował finał mundialu w 1990 r.
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Vincić sędziował finał baraży o mundial, w którym Szwecja wygrała z Polską 3:2. Polscy fani zarzucali Słoweńcowi wiele decyzji na korzyść Szwedów – w tym m.in. uznanie gola na 2:1, mimo że nieprawidłowo blokowany był Robert Lewandowski czy nieodgwizdanie rzutu karnego za faul na Jakubie Kamińskim. Vincić ma też na koncie bardzo wstydliwy epizod natury obyczajowej - w 2020 r. został zatrzymany podczas imprezy w prywatnej willi w Bośni i Hercegowinie, gdy policja dokonująca nalotu na willę aresztowała 35 osób, znalazła broń, narkotyki oraz ujawniła obecność prostytutek. Sędziego po przesłuchaniu zwolniono.
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W spotkaniu Francji z Anglią padło aż 10 goli (jeszcze nigdy w „małym finale” mundialu nie trafiano do bramki tak często, dotychczas meczem o trzecie miejsce z największą liczbą goli było starcie z 1958 roku, gdy Francja pokonała 6:3 RFN), Francuzi do przerwy przegrywali 0:4, ale w drugiej połowie zmniejszyli prowadzenie Anglików do jednego gola i tylko przez nieskuteczność Ousmane'a Demeble, a przede wszystkim Michaela Olise nie wyrównali. Dzięki wygranej Anglia zrównała się pod względem liczby medali zdobytych na mundialach... z Polską.
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Zdjęcia zostały wykonane na potrzeby kalendarza przeznaczonego na cele charytatywne. 20-letni wówczas Lionel Messi, który dopiero rozpoczynał swoją wielką przygodę z piłką (choć miał już za sobą debiut i gola na mundialu) pozował do zdjęcia z maleńkim Laminem Yamalem, którego rodzice wzięli udział w loterii i wygrali w niej możliwość zapozowania przez ich dziecko z zawodnikiem Barcelony. O zdjęciu przypomniał, w czasie mistrzostw Europy w 2024 roku, ojciec Yamala.
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Messi ma na koncie 8 goli, ale od dwóch meczów nie poprawił swojego dorobku (ostatni raz trafił do bramki rywali w meczu z Egiptem). W meczu o trzecie miejsce, w którym Anglia pokonała Francję 6:4, dzięki dwóm golom król strzelców mundialu w Katarze, Kylian Mbappe, powiększył swoją zdobycz bramkową na tegorocznych mistrzostwach do 10 goli, zatem jeśli Argentyńczyk chciałby go dogonić musi dziś dwa razy trafić do siatki. Mbappe wyprzedził też Messiego na liście najlepszych strzelców w historii mundiali – Francuz ma już na koncie 22 gole zdobyte na mistrzostwach świata, a Argentyńczyk – 21.
Przez fazę grupową Messi i spółka przeszli dość gładko – wygrali 3:0 z Algierią, 2:0 z Austrią i 3:1 z Jordanią. Schody zaczęły się w fazie pucharowej. W 1/16 finału mistrzowie świata potrzebowali dogrywki, by uporać się z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka (w regulaminowym czasie było 1:1, w dogrywce wyszli na prowadzenie, ale rywale z Afryki znów wyrównali i dopiero w 111 minucie padł zwycięski gol dla Argentyńczyków). W 1/8 finału do 79. minuty Argentyna przegrywała z Egiptem 0:2, ale ostatecznie wygrała 3:2 zwycięskiego gola strzelając w doliczonym czasie gry. W ćwierćfinale Argentyńczycy potrzebowali dogrywki, by pokonać 3:1 Szwajcarię, mimo że ich rywal przez większą część drugiej połowy grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Breela Embolo. Z kolei w półfinale Argentyna przegrywała z Anglią 0:1 do 85. minuty, ale zdołała wyrównać, a w doliczonym czasie gry zdobyć zwycięskiego gola.
W siedmiu meczach Hiszpania straciła tylko jednego gola - Unai Simon musiał sięgać do siatki w ćwierćfinałowym meczu z Belgią, gdy w 41. minucie pokonał go Charles De Ketelaere (Hiszpania wygrała ten mecz 2:1). Wcześniej bramkarz reprezentacji Hiszpanii mógł pochwalić się passą 650 minut bez puszczenia gola na mundialu: rozpoczęła się ona jeszcze na mundialu 2022, w fazie grupowej meczu z Japonią. Na tegorocznych mistrzostwach świata Hiszpania w fazie grupowej Hiszpania zremisowała 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka, pokonała 4:0 Arabię Saudyjską, wygrała 1:0 z Urugwajem, a następnie w 1/16 finału wygrała 3:0 z Austrią, w 1/8 finału pokonała 1:0 Portugalię, a w półfinale okazała się lepsza od Francji, z którą wygrała 2:0.
Bilans tych meczów jest idealnie remisowy – sześć wygranych Hiszpanii, sześć Argentyny, dwa remisy. Hiszpania strzeliła w tych meczach 19 goli, Argentyna – 18. Ostatni raz Hiszpanie i Argentyńczycy mierzyli się w 2018 roku w meczu towarzyskim – i tego spotkania w Argentynie z pewnością miło nie wspominają. Hiszpania wygrała wówczas 6:1.
Jedyny, jak dotąd, mecz tych reprezentacji na piłkarskich mistrzostwach świata odbył się niemal dokładnie 60 lat temu – 13 lipca 1966 roku w fazie grupowej rozgrywanego w Anglii mundialu Argentyna wygrała z Hiszpanią 2:1, po golach Luis Artime dla Argentyńczyków i trafieniu Joaquína Peiró dla Hiszpanów.
Jedyny występ Hiszpanów w finale mundialu zakończył się zdobyciem przez tę reprezentację mistrzostwa świata – w 2010 roku, na mundialu w RPA, Hiszpania po dogrywce pokonała 1:0 Holandię. Argentyńczycy mają z kolei na koncie trzy tytuły mistrzów świata – zdobyte w 1978, 1986 i 2022 roku. Trzy razy – w 1930, 1990 i 2014 – byli wicemistrzami świata.
Hiszpania i Argentyna zagrają w finale mundialu
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