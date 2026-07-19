20:55 Obie drużyny wychodzą na boisko. Zaraz się zacznie!

Mistrz Europy kontra mistrz świata i mistrz Ameryki Południowej, najlepsza defensywa na turnieju i najlepsza ofensywa, Hiszpania kontra Argentyna!

20:50 Na trybunach są Donald Trump, Claudia Sheinbaum i Mark Carney

Prezydent USA, prezydent Meksyku i premier Kanady, przywódcy państw współorganizujących mundial, obejrzą ten mecz w swoim towarzystwie.

Mark Carney, Claudia Sheinbaum, Melania Trump i Donald Trump Foto: REUTERS

20:43 Przed meczem czeka nas krótka ceremonia, która jest przygrywką do koncertu, jaki obejrzymy w przerwie

Ceremonia rozpoczyna się od hymnu USA, który wykonała Jennifer Hudson.

Jennifer Hudson śpiewa hymn USA Foto: REUTERS

20:42 Warto przypomnieć, że jest na tym mundialu jedna drużyna, która jako jedyna nie uległa Hiszpanii, nie przegrała też w regulaminowym czasie gry z Argentyną

Tą drużyną jest Republika Zielonego Przylądka, debiutant na mundialu.

20:41 Niespełna 20 minut do wielkiego finału mundialu

20:35 O tym, że Hiszpanie lubią dominować w meczach świadczą statystyki podań na mundialu

Najwięcej celnych podań wykonał Rodri, zdobywca Złotej Piłki „France Football” za 2024 rok. Rodri wykonał na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie 648 celnych podań. Ale niewiele ustępują mu środkowi obrońcy Hiszpanii – Pau Cubarsi podawał celnie do kolegów 547 razy a Aymeric Laporte – 533 razy.

20:30 Gdy mówimy o bohaterach reprezentacji Hiszpanii nie sposób nie wymienić jej selekcjonera

Luis de la Fuente nie poradził sobie jako trener klubowy, ale reprezentację Hiszpanii poukładał perfekcyjnie – pod jego wodzą pozostaje ona niepokonana od 37 meczów, zdobyła tytuł mistrza Europy i ma szansę na mistrzostwo świata.

20:24 Finał mundialu z trybun stadionu w New Jersey będzie obserwował też Robert Lewandowski

Lewandowski, który czeka na debiut w MLS, będzie pewnie kibicował byłym kolegom z Barcelony – Lamine'owi Yamalowi, Pauowi Cubarsiemu i Daniemu Olmo.

20:18 Co ciekawe argentyńskie barwy widać też na ulicach Madrytu

Kibice reprezentacji Hiszpanii na ulicach Madrytu Foto: Fotorzepa, Ursula Lesman

Kibice w barwach Argentyny na ulicach Madrytu Foto: Fotorzepa, Urszula Lesman

20:12 Argentyńczyków nie brakuje też oczywiście na trybunach stadionu w New Jersey

Argentyńczyków nie brakuje na trybunach stadionu w New Jersey Foto: REUTERS

20:07 W Sewilli przed finałem mundialu dominują, co nie jest zaskoczeniem hiszpańskie barwy, ale widać też kibiców Argentyny

Sewilla przed finałem mundialu Foto: Fotorzepa, Karol Świerkot

Sewilla przed finałem mundialu Foto: Fotorzepa, Karol Świerkot

Sewilla przed finałem mundialu Foto: Fotorzepa, Karol Świerkot

20:07 Obie ekipy są już na stadionie

Do meczu pozostała niespełna godzina.

20:00 W takim składzie zagra Hiszpania

Luis de la Fuente posyła w bój następującą jedenastkę: 23. Unai Simón, 22. Pau Cubarsí, 24. Marc Cucurella, 12. Pedro Porro, 14. Aymeric Laporte, 8. Fabián Ruiz, 10. Dani Olmo, 15. Álex Baena, 16. Rodrigo Hernández „Rodri” (K), 19. Lamine Yamal, 21. Mikel Oyarzabal. To dokładnie ta sama jedenastka, która wybiegła na murawę przeciwko Francji w półfinale.

19:53 W takim składzie zagrają dziś Argentyńczycy

Scaloni posyła do boju następującą jedenastkę: 23. Emiliano Martínez, 4. Gonzalo Montiel, 13. Cristian Romero, 6. Lisandro Martínez, 3. Nicolás Tagliafico, 7. Rodrigo de Paul, 15. Nicolás González, 20. Alexis Mac Allister, 24. Enzo Fernández, 10. Lionel Messi (K), 9. Julián Álvarez. W porównaniu do półfinału z Anglią są trzy zmiany – Rodrigo de Paul, Nicolás González i Gonzalo Montiel zastąpili Nahuela Molinę, Leandro Paredesa i Giuliano Simeone.

19:52 Yamal jest też pierwszym w historii piłkarzem, który przed 20. urodzinami będzie miał za sobą występ w finale Euro i finale mundialu

Pytanie brzmi: czy będzie pierwszym przed 20. urodzinami piłkarzem, który wygra Euro i mundial.

19:49 Lamine Yamal jest czwartym nastolatkiem w historii, który zagra w podstawowym składzie finalisty mundialu

Dotychczas przed 20. urodzinami w pierwszej jedenastce finalisty mundialu wybiegali na murawę Pele (w 1958, miał 17 lat 249 dni), Giuseppe Bergomi (w 1982, miał 18 lat i 201 dni) i Kylian Mbappe (w 2018, miał 19 lat i 207 dni). Każdy z nich po zakończeniu finału cieszył się z mistrzostwa świata.

19:48 Lamine Yamal zapoznał się już z murawą stadionu w New Jersey

Lamine Yamal zapoznał się już z murawą stadionu w New Jersey Foto: REUTERS

19:38 Kibice z Argentyny nie ukrywają, na kogo dziś liczą najbardziej

Kibice z Argentyny nie ukrywają, na kogo dziś liczą najbardziej Foto: REUTERS

19:35 Tak cztery lata temu po decydującym o tytule mistrza świata rzucie karnym cieszyli się Argentyńczycy

Czy dziś zobaczymy też radość Messiego i spółki, czy może Yamala, Oyarzabala i Olmo?

19:33 W oczekiwaniu na składy obejrzyjmy czołówkę zapowiadającą mundialowe mecze, którą dziś obejrzymy po raz ostatni

19:27 Hiszpańscy kibice już zajmują miejsca na trybunach stadionu w New Jersey

Hiszpańscy kibice już zajmują miejsca na trybunach stadionu w New Jersey Foto: REUTERS

19:19 W czasie dzisiejszego finału mundialu czeka nas pierwszy w historii koncert organizowany w przerwie meczu finałowego

W widowisku Topps Final Halftime Show wezmą udział tacy artyści jak: Madonna, Shakira, Justin Bieber i południowokoreański zespół BTS.

19:11 Messi ma szansę zostać dziś po raz trzeci laureatem Złotej Piłki - nagrody dla najlepszego piłkarza mistrzostw świata

Argentyńczyk już dziś jest jedynym piłkarzem, który otrzymał tę nagrodę dwukrotnie – w 2014 i 2022 roku. Inne wielkie gwiazdy światowego futbolu – Pele, Diego Maradona, Ronaldo Luiz Nazario de Lima czy Johan Cruijff byli w ten sposób nagradzani tylko raz.

18:57 Na mistrzów świata czeka nie tylko Puchar Świata, ale też duże pieniądze

Zwycięzca mundialu, a konkretnie federacja piłkarska z państwa, które wygra mundial może liczyć na wypłatę z FIFA w wysokości 51 mln dolarów. Wicemistrz świata otrzyma 34 miliony dolarów. Anglia, trzecia drużyna świata, otrzymała od FIFA 30 mln dolarów, a Francja – 28 milionów dolarów.

18:23 Stadion w New Jersey jest już gotów na finał

MetLife Stadium ma pojemność 82 556 miejsc. Na co dzień występują na nim drużyny New York Giants i New York Jets grające w rozgrywkach NFL.

Stadiony mistrzostw świata Foto: PAP

17:58 Oczekującym na finał mundialu polecamy przeczytać autorski Alfabet mundialu autorstwa Tomasza Wacławka

Na zachętę litera „T” jak „telefon”, a chodzi rzecz jasna o telefon Donalda Trumpa do Gianniego Infantino, po którym FIFA zawiesiła karę za czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna. Tym samym najlepszy strzelec reprezentacji USA mógł wystąpić w spotkaniu 1/8 finału z Belgią, ale nawet ta interwencja prezydenta nie pomogła gospodarzom. Cały świat kibicował ich rywalom, którzy zwyciężyli 4:1. Amerykanie wyglądali na przybitych całą sytuacją i rozegrali najsłabszy mecz w turnieju.

Czytaj więcej Piłka nożna Alfabet mundialu 2026. Pierścień i murawa na pamiątkę To były mistrzostwa rekordów i pięknych ludzkich historii. Odkryliśmy, że nawet w najdalszych zakątkach świata potrafią grać w piłkę. Kilka gwiazd...

17:54 Lionel Messi jest ponad 20 lat starszy od Lamine'a Yamala

Jeśli dziś obaj pojawią się na boisku w podstawowych składach – w co nikt chyba nie wątpi – będzie to pierwszy raz gdy od 1. minuty na murawę w finale mistrzostw świata wybiegną po przeciwnych stronach piłkarze, których dzieli ponad 20 lat (Messi jest starszy od Yamala o 20 lat i 19 dni).

16:46 Po mistrzostwo świata w piłce nożnej sięgały jak dotąd reprezentacje 8 państw

Najwięcej tytułów – 5 – ma na koncie Brazylia. Włochy i Niemcy wygrywały mundial 4 razy, Argentyna wygrywała mundial 3-krotnie, Urugwaj i Francja – dwa razy, a Hiszpania i Anglia po jednym razie.

16:44 W XXI wieku jeszcze nie zdarzyło się, aby aktualny mistrz świata obronił tytuł

W całej historii mundiali udana obrona mistrzostwa świata udała się tylko dwa razy – w 1938 dokonały tego Włochy, a w 1962 roku – Brazylia.

16:41 To pierwszy w historii mundialu finał, w którym aktualny mistrz Ameryki Południowej mierzy się z aktualnym mistrzem Europy

W 2024 roku Hiszpania wywalczyła mistrzostwo Europy wygrywając w finale Euro z Anglią 2:1. Z kolei Argentyna, w tym samym roku, wygrała Copa America dzięki wygranej 1:0 (po dogrywce) z Kolumbią.

15:49 Po finale mundialu mówi się o zwycięzcach, ale to przegrani doświadczają silniejszych emocji - pisze w „Plusie Minusie” Bartosz Nosal

Roberto Baggio, który w 1994 roku nie wykorzystał kluczowego rzutu karnego w serii „jedenastek”, która dała tryumf na mundialu Brazylii, mówił potem, że „czuł jakby coś w nim umarło”. Więcej o goryczy porażki w artykule, który ukazał się w najnowszym numerze „Plusa Minusa”.

15:42 Kończy się mundial z udziałem 48 drużyn w 3 państwach. W kolejnym być może zobaczymy 64 drużyny, a gospodarzy będzie... aż sześciu

Mundial w 2030 roku odbędzie się w 100-lecie pierwszego turnieju piłkarskich mistrzostw świata rozegranego w 1930 roku w Urugwaju. Zasadniczymi gospodarzami mundialu będą Portugalia, Hiszpania i Maroko, ale trzy mecze mają się też odbyć w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Gianni Infantino, prezydent FIFA nie wyklucza, że w turnieju wystąpią 64 drużyny co oznaczałoby, że zamiast 104 meczów obejrzymy 128 spotkań.

15:17 Prezydent Meksyku zapowiedziała, że na meczu finałowym po raz pierwszy na tym mundialu pojawi się na trybunach

Meksyk jest współgospodarzem mundialu, ale Claudia Sheinbaum wcześniej deklarowała, że nie będzie pojawiać się na meczach w geście solidarności ze zwykłymi Meksykanami, których nie stać na to, by kupić bilet na mecz mundialu. Bilety na finał osiągają ceny przekraczające 10 tysięcy dolarów, ale mimo to akurat na finale Sheinbaum ma się pojawić, ponieważ otrzymała zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa. We wpisie w serwisie X Sheinbaum wyjaśniła, że jej pojawienie się na trybunach stadionu New Jersey ma być m.in. dowodem na „silną koordynację i współpracę” między administracją Meksyku a Białym Domem. Na trybunach pojawi się też premier współorganizującej mundial z USA i Meksykiem Kanady Mark Carney.

15:08 Argentyna to na mundialu przede wszystkim Lionel Messi

Wydawało się, że mundial w Katarze będzie zwieńczeniem reprezentacyjnej kariery genialnego Argentyńczyka, ale 39-letni dziś Messi nadal nie ma zamiaru kończyć przygody z reprezentacją i jest blisko dokonania tego, czego nie udało się zrobić Diego Maradonie – doprowadzić Argentynę do dwóch z rzędu tytułów mistrza świata. „Boski Diego” był tego bliski w 1990 roku – po wygraniu mundialu w Meksyku (1986) Argentyna na mistrzostwach świata we Włoszech dotarła do finału, ale w nim uległa Niemcom 0:1. Oprócz Messiego warto zwrócić uwagę na napastnika Atletico Madryt Juliána Alvareza i napastnika Interu Mediolan Lautaro Martineza, pomocnika Chelsea Enzo Fernándeza oraz Alexisa Mac Allistera z Liverpoolu. Argentyna - w odróżnieniu od Hiszpanii - nie zdobywa zazwyczaj bezwzględnej dominacji w środku pola, ale gdy nadchodzi ten moment, w którym drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego przyspiesza, rywale często nie wiedzą co się dzieje. Dobrze było to widać w meczu z Anglią - po utracie gola Argentyńczycy zepchnęli Anglików do tak głębokiej obrony, że - jak podał prezentujący piłkarskie statystyki i analizy serwis Opta - Anglicy posiadali w tym czasie piłkę tylko przez 12 proc. czasu gry.

14:31 Największą gwiazdą reprezentacji Hiszpanii jest Lamine Yamal, ale na mundialu pierwsze skrzypce grają inni

Największym zaskoczeniem jest znakomita forma napastnika Realu Sociedad San Sebastian Mikela Oyarzabala. Hiszpanie często mieli problem z klasyczną „dziewiątką”, tymczasem Oyarzabal strzelił na mundialu już pięć goli, czym wyrównał osiągnięcia Davida Villi i Emilio Butragueño - jedynych w historii Hiszpanów, którzy na jednym mundialu trafiali do siatki rywali pięciokrotnie. Bohaterem Hiszpanów jest też Mikel Merino - pomocnik Arsenalu Londyn w fazie pucharowej strzelił dwa gole na wagę awansu do kolejnej rundy - jednego w meczu z Portugalią (1:0), drugiego w spotkaniu z Belgią. Dobrze dysponowani są też pomocnicy reprezentacji Hiszpanii - Dani Olmo i Rodri.

Hiszpania-Argentyna - przewidywane składy Foto: PAP

13:33 TVP Sport przypomina wszystkie 22 gole Mbappe na mundialach

Które z tych trafień jest Waszym zdaniem najładniejsze?

13:08 Trump chce, by mundial wrócił do USA. Złożył propozycję FIFA

Jak informuje Politico, podczas piątkowego przyjęcia w Trump Tower w Nowym Jorku, poprzedzającego niedzielny finał mundialu, prezydent USA zwrócił się do władz FIFA z apelem o ponowne powierzenie organizacji najważniejszego piłkarskiego turnieju świata Stanom Zjednoczonym. Ale tym razem bez współgospodarzy.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump chce kolejnego mundialu w USA. Postawił jeden warunek Prezydent USA Donald Trump jest tak zadowolony z tegorocznego mundialu, że chciałby, aby kolejne mistrzostwa świata również odbyły się w Stanach Zj...

11:09 Mirosław Żukowski o mundialu: Piłka nożna jeszcze raz pokazała swój urok i moc, nawet w czasach, gdy rządzą nią złoczyńcy

„19 lipca skończy się przyjemność, której nie popsuli ani Infantino, ani Trump, choć być może to przedwczesna konstatacja przed finałem, szczególnie jeśli chodzi o Trumpa, bo on gotów jest na wszystko, by ukołysać swoje ego. Przecież po to potrzebny był mu ten mundial i giermek Infantino” - pisze z przekąsem wieloletni szef działu sport w „Rzeczpospolitej”.

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11:02 Tak wielki finał mundialu zapowiada na łamach „Rzeczpospolitej” Łukasz Majchrzyk

„Hiszpanie do najważniejszego meczu weszli jak na paradzie, stopniowo rozpędzając się w trakcie turnieju, żeby w starciu z wicemistrzami świata pokazać niebywałe umiejętności i dyscyplinę. Argentyńczycy przez fazę pucharową człapali, męcząc się w każdym kolejnym spotkaniu i nawet przez 50 minut meczu z Anglią. Kiedy jednak stracili gola, przestali kopać rywali po kostkach, próbując wziąć odwet za przegraną wojnę o Falklandy (Malwiny), i zaczęli grać w piłkę. Wtedy dopiero wszyscy mogli przekonać się, jak są w tym dobrzy” - pisze red. Majchrzyk.

10:33 Kto jeszcze pamięta, kto strzelił pierwszego z tych 307 goli?

Przypominamy – był to Julian Quinones, reprezentant Meksyku, który trafił do bramki w meczu z RPA wygranym przez współgospodarzy mundialu 2:0. Meksyk udział w mundialu zakończył - niemal tradycyjnie – w 1/8 finału, RPA – rundę wcześniej.

10:27 Na tegorocznym mundialu padło już 307 goli

To absolutny rekord, ale jednocześnie warto pamiętać, że dotychczas na mundialach rozgrywano maksymalnie 64 mecze (w formule 32 drużyn), a tymczasem mecz Argentyny z Hiszpanią będzie meczem numer 104. Gola numer 300 na tegorocznym mundialu strzelił Bukayo Saka – było to jego pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Jako, że potem w meczu padło jeszcze 7 goli przed finałem mundialu licznik bramek strzelonych na tegorocznych mistrzostwach zatrzymał się na liczbie 307.

08:54 Cztery lata temu finał mundialu był wielkim widowiskiem

Argentyna do 80. minuty prowadziła 2:0, ale wtedy do roboty wziął się Kylian Mbappe, który wyrównał stan meczu i doprowadził do dogrywki. W dogrywce Francja znów przegrywała i znów Mbappe, w 118. minucie, doprowadził do wyrównania. A w doliczonym czasie w drugiej połowie dogrywki Randal Kolo-Mouani miał na nodze piłkę meczową, ale przegrał pojedynek z Emiliano Martinezem. Karne lepiej strzelali Argentyńczycy, dzięki czemu Messi wreszcie powtórzył osiągnięcie Diego Maradony i doprowadził Argentynę do tytułu mistrza świata.

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08:31 Finału z trybun stadionu w New Jersey nie będzie oglądał prezydent Argentyny Javier Milei

Powód nieobecności? Odkąd Carlos Menem, ówczesny prezydent Argentyny, w 1990 roku spotkał się z piłkarzami tuż przed ich pierwszym meczem na mundialu w 1990 roku, w którym ówcześni mistrzowie świata sensacyjnie przegrali z Kamerunem, urzędujący prezydenci Argentyny nie pojawiają się na trybunach na meczach reprezentacji, by nie przynieść pecha kadrze. Milei w wywiadzie radiowym przyznał też, że wszystkie mecze ogląda w tej samej ciepłej kurtce, a gdy raz ją zdjął, bo było mu za ciepło, Argentyna straciła gola w meczu ze Szwajcarią, dlatego szybko znowu ją założył.

08:17 Messi potrzebuje dziś gola lub asysty, by podtrzymać imponującą statystykę

Dotychczas Argentyńczyk wystąpił w 33 meczach mundialu i miał udział przy... 33 golach (strzelając lub asystując) co oznacza, że w każdym meczu, w którym pojawia się na boisku, ma udział średnio przy jednym golu. Oprócz 21 goli, które sam strzelił kapitan reprezentacji Argentyny ma na koncie 12 asyst przy trafieniach kolegów z drużyny.

08:09 Po cichu liczyliśmy, że drugi raz z rzędu finał mundialu będzie sędziował Szymon Marciniak

Ostatecznie polski sędzia na tegorocznym mundialu sędziował tylko dwa mecze fazy grupowej – Argentyna-Algieria (w tym meczu kontrowersje wywołało to, że nie wyrzucił z boiska Lionela Messiego po ataku z tyłu na nogę piłkarza Algierii), a także Egipt-Iran. Potem przez 19 dni trenował, aby na koniec dowiedzieć się, że może wracać do domu. - Tego, jak (Szymon Marciniak) został oceniony, nie wiem, ale to, że nie dostał żadnego meczu, jest kompletnie niezrozumiałe. Podobny los spotkał kiedyś Howarda Webba. Sędziował finał w RPA, zaś na kolejnym mundialu tylko dwa mecze, a był wtedy najlepszym sędzią na świecie. Może (Pierluigi) Collina (szef komisji sędziowskiej FIFA - red.) nie lubi łysych? Oczywiście żartuję - komentował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” sposób potraktowania polskiego sędziego Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, który jako asystent sędziował finał mundialu w 1990 r.

07:51 Finał mundialu będzie sędziował dobrze znany polskim kibicom Slavko Vincić

Vincić sędziował finał baraży o mundial, w którym Szwecja wygrała z Polską 3:2. Polscy fani zarzucali Słoweńcowi wiele decyzji na korzyść Szwedów – w tym m.in. uznanie gola na 2:1, mimo że nieprawidłowo blokowany był Robert Lewandowski czy nieodgwizdanie rzutu karnego za faul na Jakubie Kamińskim. Vincić ma też na koncie bardzo wstydliwy epizod natury obyczajowej - w 2020 r. został zatrzymany podczas imprezy w prywatnej willi w Bośni i Hercegowinie, gdy policja dokonująca nalotu na willę aresztowała 35 osób, znalazła broń, narkotyki oraz ujawniła obecność prostytutek. Sędziego po przesłuchaniu zwolniono.

07:19 Dzień przed finałem mundialu odbył się niezwykły mecz o trzecie miejsce na mundialu

W spotkaniu Francji z Anglią padło aż 10 goli (jeszcze nigdy w „małym finale” mundialu nie trafiano do bramki tak często, dotychczas meczem o trzecie miejsce z największą liczbą goli było starcie z 1958 roku, gdy Francja pokonała 6:3 RFN), Francuzi do przerwy przegrywali 0:4, ale w drugiej połowie zmniejszyli prowadzenie Anglików do jednego gola i tylko przez nieskuteczność Ousmane'a Demeble, a przede wszystkim Michaela Olise nie wyrównali. Dzięki wygranej Anglia zrównała się pod względem liczby medali zdobytych na mundialach... z Polską.

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07:12 Przed finałem mundialu wszyscy przypominają pewną sesję zdjęciową z 2007 roku, której bohaterami byli Lionel Messi i Lamine Yamal

Zdjęcia zostały wykonane na potrzeby kalendarza przeznaczonego na cele charytatywne. 20-letni wówczas Lionel Messi, który dopiero rozpoczynał swoją wielką przygodę z piłką (choć miał już za sobą debiut i gola na mundialu) pozował do zdjęcia z maleńkim Laminem Yamalem, którego rodzice wzięli udział w loterii i wygrali w niej możliwość zapozowania przez ich dziecko z zawodnikiem Barcelony. O zdjęciu przypomniał, w czasie mistrzostw Europy w 2024 roku, ojciec Yamala.

07:02 Kapitan reprezentacji Argentyny Lionel Messi będzie dziś walczył nie tylko o obronę mistrzostwa świata, ale też o koronę króla strzelców

Messi ma na koncie 8 goli, ale od dwóch meczów nie poprawił swojego dorobku (ostatni raz trafił do bramki rywali w meczu z Egiptem). W meczu o trzecie miejsce, w którym Anglia pokonała Francję 6:4, dzięki dwóm golom król strzelców mundialu w Katarze, Kylian Mbappe, powiększył swoją zdobycz bramkową na tegorocznych mistrzostwach do 10 goli, zatem jeśli Argentyńczyk chciałby go dogonić musi dziś dwa razy trafić do siatki. Mbappe wyprzedził też Messiego na liście najlepszych strzelców w historii mundiali – Francuz ma już na koncie 22 gole zdobyte na mistrzostwach świata, a Argentyńczyk – 21.

06:56 Z kolei Argentyna dała się zapamiętać, jako drużyna, która potrafi odwracać wyniki meczów w fazie pucharowej

Przez fazę grupową Messi i spółka przeszli dość gładko – wygrali 3:0 z Algierią, 2:0 z Austrią i 3:1 z Jordanią. Schody zaczęły się w fazie pucharowej. W 1/16 finału mistrzowie świata potrzebowali dogrywki, by uporać się z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka (w regulaminowym czasie było 1:1, w dogrywce wyszli na prowadzenie, ale rywale z Afryki znów wyrównali i dopiero w 111 minucie padł zwycięski gol dla Argentyńczyków). W 1/8 finału do 79. minuty Argentyna przegrywała z Egiptem 0:2, ale ostatecznie wygrała 3:2 zwycięskiego gola strzelając w doliczonym czasie gry. W ćwierćfinale Argentyńczycy potrzebowali dogrywki, by pokonać 3:1 Szwajcarię, mimo że ich rywal przez większą część drugiej połowy grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Breela Embolo. Z kolei w półfinale Argentyna przegrywała z Anglią 0:1 do 85. minuty, ale zdołała wyrównać, a w doliczonym czasie gry zdobyć zwycięskiego gola.

06:50 Na tegorocznym mundialu Hiszpania jest drużyną z najszczelniejszą obroną

W siedmiu meczach Hiszpania straciła tylko jednego gola - Unai Simon musiał sięgać do siatki w ćwierćfinałowym meczu z Belgią, gdy w 41. minucie pokonał go Charles De Ketelaere (Hiszpania wygrała ten mecz 2:1). Wcześniej bramkarz reprezentacji Hiszpanii mógł pochwalić się passą 650 minut bez puszczenia gola na mundialu: rozpoczęła się ona jeszcze na mundialu 2022, w fazie grupowej meczu z Japonią. Na tegorocznych mistrzostwach świata Hiszpania w fazie grupowej Hiszpania zremisowała 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka, pokonała 4:0 Arabię Saudyjską, wygrała 1:0 z Urugwajem, a następnie w 1/16 finału wygrała 3:0 z Austrią, w 1/8 finału pokonała 1:0 Portugalię, a w półfinale okazała się lepsza od Francji, z którą wygrała 2:0.

06:45 Łącznie Hiszpania i Argentyna zagrały ze sobą jak dotąd 14 razy

Bilans tych meczów jest idealnie remisowy – sześć wygranych Hiszpanii, sześć Argentyny, dwa remisy. Hiszpania strzeliła w tych meczach 19 goli, Argentyna – 18. Ostatni raz Hiszpanie i Argentyńczycy mierzyli się w 2018 roku w meczu towarzyskim – i tego spotkania w Argentynie z pewnością miło nie wspominają. Hiszpania wygrała wówczas 6:1.

Mecze Argentyna-Hiszpania:

7 grudnia 1952, Hiszpania – Argentyna 0:1;

0:1; 5 lipca 1953, Argentyna – Hiszpania 1:0;

– Hiszpania 1:0; 24 lipca 1960, Argentyna – Hiszpania 2:0;

– Hiszpania 2:0; 11 czerwca 1961, Hiszpania – Argentyna 2:0;

– Argentyna 2:0; 13 lipca 1966, Argentyna – Hiszpania 2:1 (faza grupowa mundialu);

– Hiszpania 2:1 (faza grupowa mundialu); 11 października 1972, Hiszpania – Argentyna 1:0;

– Argentyna 1:0; 12 października 1974. Argentyna – Hiszpania 1:1;

12 października 1988, Hiszpania – Argentyna 1:1;

20 września 1995, Hiszpania – Argentyna 2:1;

– Argentyna 2:1; 17 listopada 1999, Hiszpania – Argentyna 0:2;

0:2; 11 października 2006, Hiszpania – Argentyna 2:1;

– Argentyna 2:1; 14 listopada 2009, Hiszpania – Argentyna 2:1;

– Argentyna 2:1; 7 września 2010, Argentyna – Hiszpania 4:1;

– Hiszpania 4:1; 27 marca 2018, Hiszpania – Argentyna 6:1

06:41 Jak dotąd Hiszpania z Argentyną na mundialu mierzyły się tylko raz

Jedyny, jak dotąd, mecz tych reprezentacji na piłkarskich mistrzostwach świata odbył się niemal dokładnie 60 lat temu – 13 lipca 1966 roku w fazie grupowej rozgrywanego w Anglii mundialu Argentyna wygrała z Hiszpanią 2:1, po golach Luis Artime dla Argentyńczyków i trafieniu Joaquína Peiró dla Hiszpanów.

06:37 Hiszpania zagra w finale mistrzostw świata po raz drugi, Argentyna - po raz siódmy

Jedyny występ Hiszpanów w finale mundialu zakończył się zdobyciem przez tę reprezentację mistrzostwa świata – w 2010 roku, na mundialu w RPA, Hiszpania po dogrywce pokonała 1:0 Holandię. Argentyńczycy mają z kolei na koncie trzy tytuły mistrzów świata – zdobyte w 1978, 1986 i 2022 roku. Trzy razy – w 1930, 1990 i 2014 – byli wicemistrzami świata.