W finale bramkarz Argentyny, Emiliano Martínez, obronił 11 strzałów Hiszpanów – co oznacza, że w tym jednym meczu musiał interweniować częściej niż bramkarz Hiszpanów, Unai Simón przez cały turniej. Ten ostatni był w ciągu ośmiu meczów, które Hiszpania rozegrała w drodze po Puchar Świata, zmuszony do 10 interwencji.

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Rekordowa seria Hiszpanii bez porażki

Hiszpanie na mundialu stracili tylko jednego gola (strzelił go im w ćwierćfinale Belg Charles De Ketelaere), a współczynnik xG, mówiący o jakości szans bramkowych stwarzanych w meczu, wynosił dla ich rywali średnio 0,3 (przez cały mundial rywale Hiszpanów osiągnęli łącznie xG na poziomie 2,3, co oznacza, że stworzyli sobie w ośmiu meczach nieco ponad dwie stuprocentowe okazje do strzelenia Hiszpanom bramki). Od 1966 roku żadna drużyna na mundialu nie zanotowała tak niskiego średniego xG dla jej rywali. Na tegorocznym mundialu Hiszpania ani razu nie przegrywała.

Hiszpania, wygrywając mundial ustanowiła też rekordową – w skali Europy – serię meczów bez porażki. Wygrana z Argentyną była 38. meczem reprezentacji Hiszpanii bez przegranej (ostatni raz goryczy porażki Hiszpanie zaznali 22 marca 2024 roku w meczu towarzyskim z Kolumbią). Jak dotąd najdłuższą serią bez porażki legitymowali się w Europie Włosi – ich reprezentacja między 2018 a 2021 rokiem nie przegrała 37 kolejnych meczów.

Zwycięzcy mundiali 1930-2026 Foto: PAP

Hiszpanie zostali dopiero czwartą w historii drużyną, która dzierży jednocześnie tytuł mistrza Europy i mistrza świata – trzy poprzednie to Niemcy (1972-1974), Francja (1998-2000) i... Hiszpania, która między 2008 a 2012 rokiem wygrała dwa razy mistrzostwo Europy i raz mistrzostwo świata.

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Argentyna w 2026 roku broniła się jak w 1990. Po raz pierwszy w meczu mundialu nie oddała w 90 minut strzału na bramkę rywala

Hiszpania w finale oddała 20 strzałów na bramkę Argentyny, na co Argentyna odpowiedziała dwoma uderzeniami, w samej końcówce dogrywki. Większą różnicą w strzałach na bramkę w finale mogą pochwalić się tylko Niemcy, którzy w finale mundialu w 1990 roku oddali na bramkę Argentyny 23 strzały, na co Argentyna odpowiedziała jednym. Tamten mecz też zakończył się porażką Argentyny 0:1, ale Niemcy wygrali w regulaminowym czasie gry.

Argentyna zapamięta finał mundialu również jako jej pierwszy od 1966 roku mecz mundialu, w którym przez 90 minut nie oddała żadnego strzału na bramkę rywala.

Droga Hiszpanii do mistrzostwa świata

Faza grupowa

Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka 4:0

Hiszpania-Arabia Saudyjska 4:0

Hiszpania-Urugwaj 1:0

Faza pucharowa

1/16 finału – Hiszpania-Austria 3:0

1/8 finału - Hiszpania-Portugalia 1:0

1/4 finału - Hiszpania-Belgia 2:1

1/2 finału - Hiszpania-Francja 2:0

Finał - Hiszpania-Argentyna 1:0

Hiszpania-Argentyna 1:0 (0:0, 0:0)

Gol: Ferran Torres (106')

Hiszpania: 23. Unai Simón, 22. Pau Cubarsí, 24. Marc Cucurella, 12. Pedro Porro, 14. Aymeric Laporte (4. Eric Garcia, 99'), 8. Fabián Ruiz (20. Pedri, 62'), 10. Dani Olmo (6. Mikel Merino, 75'), 15. Álex Baena (17. Nico Williams, 75'), 16. Rodrigo Hernández „Rodri” (K) (18. Martin Zubimendi, 99'), 19. Lamine Yamal, 21. Mikel Oyarzabal (7. Ferran Torres, 62')

Argentyna: 23. Emiliano Martínez, 4. Gonzalo Montiel (26. Nahuel Molina, 58'), 13. Cristian Romero (25. Facundo Medina, 70'), 6. Lisandro Martínez (19. Nicolas Otamendi, 44'), 3. Nicolás Tagliafico, 7. Rodrigo de Paul (17. Giuliano Simeone, 70'), 15. Nicolás González (5. Leandro Paredes, 46'), 20. Alexis Mac Allister, 24. Enzo Fernández, 10. Lionel Messi (K), 9. Julián Álvarez (2. Marcos Senesi, 102').

Żółte kartki: Lisandro Martinez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Leandro Paredes (Argentyna)

Czerwona kartka: Enzo Fernandez (Argentyna)

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