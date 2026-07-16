Kalendarz był wspólną inicjatywą Barcelony, dziennika „Sport” i UNICEF-u (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci). 20-letni Messi, pozując do zdjęć był u progu wielkiej piłkarskiej kariery, miał już za sobą udział w pierwszym mundialu (w 2006 roku Argentyna dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Niemcami po rzutach karnych, Messi na tym mundialu strzelił swojego pierwszego gola na mistrzostwach świata, trafiając do siatki w meczu z Serbią wygranym 6:0). Nie wiedział jeszcze, że zostanie legendą Barcelony i reprezentacji Argentyny. Nie wiedział też, że pozuje ze swoim następcą w „Dumie Katalonii”.

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Ojciec Lamine'a Yamala przypomniał o jego zdjęciu z Lionelem Messim w 2024 roku

O zdjęciu, wykonanym przez Joana Monforta, fotografa współpracującego z Associated Press, przypomniał w 2024 roku ojciec Yamala. Yamal-senior opublikował zdjęcie na swoim profilu na Instagramie w czasie Euro 2024, na którym Hiszpania, z szalejącymi na skrzydłach Yamalem i Nico Williamsem, zdobyła tytuł mistrzów Europy, a Yamal został najmłodszym strzelcem gola w historii Euro, zdobywając bramkę w wieku 16 lat i 362 dni. Ojciec Yamala opatrzył zdjęcie komentarzem „Początek dwóch legend”.

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Monfort wspominał, że Yamal znalazł się na zdjęciu z Messim, po loterii, którą UNICEF przeprowadził w Mataró (Katalonia), mieście, w którym mieszkała rodzina Lamine'a. – Zgłosili się do losowania, aby mieć szansę na zdjęcie z zawodnikiem Barcelony na Camp Nou. Udało im się wygrać – mówił Monfort w rozmowie z Associated Press.

Fotograf relacjonował, że sesja nie należała do łatwych, a Messi, który – jak mówił Monfort – „jest dość zamknięty w sobie, nieśmiały”, początkowo nie wiedział nawet jak trzymać małego Yamala.

Joan Monfort, autor zdjęcia Messiego z Yamalem Foto: PAP/EPA

Po latach Monfort przyznał, że nie był świadom tego, iż uwiecznił na zdjęciu małego Yamala z Messim do momentu, w którym o zdjęciu przypomniał ojciec nastolatka, który zaczął robić furorę w Barcelonie i reprezentacji Hiszpanii.

– To było bardzo ekscytujące, być związanym z czymś, co okazało się taką sensacją – przyznał w 2024 roku fotograf.

Lionel Messi walczy o przebicie osiągnięcia Diego Maradony. Lamine Yamal może wygrać wszystko przed 20. urodzinami

W niedzielę Yamal i Messi spotkają się na murawie stadionu MetLife Stadium w New Jersey i powalczą o tytuł mistrza świata. Yamal ma szansę zostać 19 lipca mistrzem świata i mistrzem Europy przed 20. urodzinami (niedawno skończył 19 lat), z kolei Messi może przebić osiągnięcie Diego Maradony, który doprowadził Argentynę do jednego mistrzostwa świata (w 1986 roku), ale nie zdołał obronić tytułu cztery lata później (w 1990 roku Argentyna w finale przegrała 0:1 z Niemcami).