08:43 Lionel Messi, Harry Kane i Jude Bellingham walczą o koronę króla strzelców

Messi, który na mundialach zdobył już rekordowe 21 goli, ma na koncie osiem trafień w czasie tegorocznych mistrzostw świata, tyle samo co Kylian Mbappe z Francji, i o dwie więcej niż Harry Kane i Jude Bellingham. Wszyscy oni pozostają w grze o tytuł króla strzelców. Kane był już najlepszym strzelcem mundialu w 2018 roku, a Mbappe – w 2022 roku.

08:05 Na zwycięzcę meczu Argentyna-Anglia w finale mundialu czekają już Hiszpanie

Hiszpania po wygranej 2:0 z Francją po raz drugi w historii awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Poprzednio zdarzyło się to w 2010 roku, gdy Hiszpania po wygranej 1:0 z Holandią w finale wygrała mundial.

07:45 Awansowi Anglii do półfinału towarzyszyły poważne kontrowersje

Anglicy, podobnie jak Argentyna, dość gładko przeszli przez fazę grupową mundialu – najpierw, po bardzo atrakcyjnym dla widzów meczu, pokonali 4:2 Chorwację, potem zremisowali 0:0 z Ghaną i wygrali 2:0 z Panamą. W 1/16 finału Anglicy męczyli się z DR Konga – reprezentacja Afryki prowadziła od siódmej minuty i dopiero na kwadrans przed końcem meczu Harry Kane zdołał wyrównać, a potem zdobyć zwycięskiego gola. W 1/8 finału Anglicy wyeliminowali współgospodarzy, Meksyk, wygrywając 3:2 mimo czerwonej kartki, którą w tym spotkaniu zobaczył Jarell Quansah. W ćwierćfinale na drodze Anglików stanęli Norwegowie, którzy prowadzili z Anglikami 1:0, ale wtedy Synom Albionu pomógł... kabel od kamery pokazującej boisko z lotu ptaka. Po wybiciu piłki przez bramkarza Norwegów futbolówka trafiła w ten kabel, co wpłynęło na tor lotu piłki, a to stało się zaczątkiem bramkowej akcji Anglików. Mimo protestów Norwegów gol Jude'a Bellinghama został uznany, a w dogrywce pomocnik Realu Madryt dołożył drugie trafienie i przesądził o tym, że w strefie medalowej znaleźli się Anglicy.

Kadra Anglii na mundial 2026 Foto: PAP

07:40 Argentyna na tegorocznym mundialu wygrywa, ale nie zachwyca

Argentyńczycy dość gładko przeszli przez fazę grupową wygrywając 3:0 z Algierią, 2:0 z Austrią i 3:1 z Jordanią (sześć goli w tych spotkaniach strzelił Lionel Messi), ale w fazie grupowej Argentyńczycy męczyli się już ze wszystkimi rywalami, mimo że nie trafili na żadną drużynę z czołowej 10 rankingu FIFA. W 1/16 finału Argentyna potrzebowała dogrywki, by wyeliminować debiutującą na mundialu Republikę Zielonego Przylądka (3:2), w 1/8 finału blisko wyeliminowania Argentyny był Egipt, który prowadził już z drużyną Messiego 2:0, ale w samej końcówce meczu dał sobie wyrwać zwycięstwo i ostatecznie Argentyńczycy znów wygrali 3:2, a w ćwierćfinale Argentyna potrzebowała dogrywki, by pokonać 3:1 Szwajcarię, mimo że rywale po kwadransie drugiej połowy grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Breela Embolo.

Kadra Argentyny na mundial 2026 Foto: PAP

07:35 Wcześniej jednak meczom tych dwóch reprezentacji towarzyszyły wielkie emocje i równie wielkie kontrowersje

Najsłynniejszy pojedynek Argentyny z Anglią to oczywiście ćwierćfinał mundialu w Meksyku – w 1986 roku Argentyna, prowadzona do mistrzostwa świata przez Diego Maradonę, wygrała z Anglią, której gwiazdą był Gary Lineker, 2:1. Drugi gol zdobyty przez Maradonę w tym meczu to jedna z najefektowniejszych akcji w historii mundialu – Maradona przebiegł z piłką pół boiska, minął całą angielską obronę i pokonał Petera Shiltona. Słynniejszy jest jednak pierwszy gol, którego Maradona strzelił ręką, czego sędzia nie zauważył. Po meczu Maradona mówił, że była to „ręka Boga”.

07:33 Ostatni raz Anglia i Argentyna zagrały towarzysko w 2005 r.

Wtedy lepsi okazali się Anglicy (3:2). Od tego czasu obie reprezentacje nie wpadały na siebie na turniejach, nie grały też sparingów, więc Leo Messi nie miał okazji, żeby zmierzyć się z odwiecznym rywalem – zauważa dziennikarz działu sportowego „Rzeczpospolitej” Tomasz Wacławek.