Messi, który na mundialach zdobył już rekordowe 21 goli, ma na koncie osiem trafień w czasie tegorocznych mistrzostw świata, tyle samo co Kylian Mbappe z Francji, i o dwie więcej niż Harry Kane i Jude Bellingham. Wszyscy oni pozostają w grze o tytuł króla strzelców. Kane był już najlepszym strzelcem mundialu w 2018 roku, a Mbappe – w 2022 roku.
Hiszpania po wygranej 2:0 z Francją po raz drugi w historii awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Poprzednio zdarzyło się to w 2010 roku, gdy Hiszpania po wygranej 1:0 z Holandią w finale wygrała mundial.
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Anglicy, podobnie jak Argentyna, dość gładko przeszli przez fazę grupową mundialu – najpierw, po bardzo atrakcyjnym dla widzów meczu, pokonali 4:2 Chorwację, potem zremisowali 0:0 z Ghaną i wygrali 2:0 z Panamą. W 1/16 finału Anglicy męczyli się z DR Konga – reprezentacja Afryki prowadziła od siódmej minuty i dopiero na kwadrans przed końcem meczu Harry Kane zdołał wyrównać, a potem zdobyć zwycięskiego gola. W 1/8 finału Anglicy wyeliminowali współgospodarzy, Meksyk, wygrywając 3:2 mimo czerwonej kartki, którą w tym spotkaniu zobaczył Jarell Quansah. W ćwierćfinale na drodze Anglików stanęli Norwegowie, którzy prowadzili z Anglikami 1:0, ale wtedy Synom Albionu pomógł... kabel od kamery pokazującej boisko z lotu ptaka. Po wybiciu piłki przez bramkarza Norwegów futbolówka trafiła w ten kabel, co wpłynęło na tor lotu piłki, a to stało się zaczątkiem bramkowej akcji Anglików. Mimo protestów Norwegów gol Jude'a Bellinghama został uznany, a w dogrywce pomocnik Realu Madryt dołożył drugie trafienie i przesądził o tym, że w strefie medalowej znaleźli się Anglicy.
Kadra Anglii na mundial 2026
Argentyńczycy dość gładko przeszli przez fazę grupową wygrywając 3:0 z Algierią, 2:0 z Austrią i 3:1 z Jordanią (sześć goli w tych spotkaniach strzelił Lionel Messi), ale w fazie grupowej Argentyńczycy męczyli się już ze wszystkimi rywalami, mimo że nie trafili na żadną drużynę z czołowej 10 rankingu FIFA. W 1/16 finału Argentyna potrzebowała dogrywki, by wyeliminować debiutującą na mundialu Republikę Zielonego Przylądka (3:2), w 1/8 finału blisko wyeliminowania Argentyny był Egipt, który prowadził już z drużyną Messiego 2:0, ale w samej końcówce meczu dał sobie wyrwać zwycięstwo i ostatecznie Argentyńczycy znów wygrali 3:2, a w ćwierćfinale Argentyna potrzebowała dogrywki, by pokonać 3:1 Szwajcarię, mimo że rywale po kwadransie drugiej połowy grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Breela Embolo.
Kadra Argentyny na mundial 2026
Najsłynniejszy pojedynek Argentyny z Anglią to oczywiście ćwierćfinał mundialu w Meksyku – w 1986 roku Argentyna, prowadzona do mistrzostwa świata przez Diego Maradonę, wygrała z Anglią, której gwiazdą był Gary Lineker, 2:1. Drugi gol zdobyty przez Maradonę w tym meczu to jedna z najefektowniejszych akcji w historii mundialu – Maradona przebiegł z piłką pół boiska, minął całą angielską obronę i pokonał Petera Shiltona. Słynniejszy jest jednak pierwszy gol, którego Maradona strzelił ręką, czego sędzia nie zauważył. Po meczu Maradona mówił, że była to „ręka Boga”.
Wtedy lepsi okazali się Anglicy (3:2). Od tego czasu obie reprezentacje nie wpadały na siebie na turniejach, nie grały też sparingów, więc Leo Messi nie miał okazji, żeby zmierzyć się z odwiecznym rywalem – zauważa dziennikarz działu sportowego „Rzeczpospolitej” Tomasz Wacławek.
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