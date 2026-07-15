– Grałem przeciwko prawie wszystkim, z wyjątkiem nich. To będzie coś wyjątkowego stawić czoło potężnej Anglii, tym bardziej, że to już półfinał – nie krył ekscytacji nawet Leo Messi.

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Kapitan Argentyńczyków nie miał okazji zmierzyć się z Anglikami, bo przez ponad dwie dekady obie potęgi unikały siebie w wielkich turniejach, a żadna ze stron nie dążyła do towarzyskiej konfrontacji.

Anglia – Argentyna. Piłkarskie igrzyska śmierci

Wcześniej przez pół wieku tej rywalizacji wydarzyło się zbyt wiele, by starcie Anglii z Argentyną uznawać za zwykły mecz. Wojna o Falklandy, ręka Diego Maradony, czerwona kartka Davida Beckhama (siedział w loży VIP razem z żoną Victorią)… Trenerzy i piłkarze mogli przekonywać, że piszą nowy rozdział, a przeszłość nie ma żadnego znaczenia, ale już podczas odgrywania hymnów w powietrzu unosił się duch walki. Gwizdy i buczenie z trybun sprawiały, że ciężko było cokolwiek usłyszeć, jedni kibice zagłuszali drugich, a potem już na boisku ruszyła bitwa na całego.

Nikt nie odstawiał nogi, w ruch szły łokcie, a selekcjoner Anglii Thomas Tuchel wściekał się, że pochodzący z Maroka amerykański sędzia Ismail Elfath nie sięga po kartki. Pierwszą pokazał dopiero po blisko 40 minutach gry, kiedy czterech Anglików próbowało odebrać piłkę Messiemu, aż w końcu na ziemię powalił go Elliot Anderson.

– Znajdziemy sposób, aby zatrzymać Messiego. Nie zamierzamy budować mu tronu – przekonywał Tuchel.

Niemal dokładnie 30 lat temu w Atlancie rozpoczęły się igrzyska olimpijskie. W środę byliśmy świadkami piłkarskich igrzysk śmierci. Nikt nie chciał przegrać, trzeszczały kości, a sytuacji bramkowych przez długi czas było jak na lekarstwo.

Trener Argentyńczyków Lionel Scaloni mówił o umiejętności cierpienia. Mistrzowie świata znad przepaści uciekali w każdej rundzie pucharowej. Potrzebowali dogrywki, by wyeliminować debiutujące na mundialu Wyspy Zielonego Przylądka oraz Szwajcarię, a w meczu z Egiptem przegrywali już 0:2. Mierzyli się też z zarzutami, że faworyzują ich sędziowie.

Półfinał mundialu. Anglia prowadziła, Argentyna grała do końca

Anglikom w spotkaniu z Norwegią pomógł natomiast kabel, a wcześniej o mało nie zaskoczyła ich Demokratyczna Republika Konga. Teraz nie chcieli zostawić niczego przypadkowi. To oni otworzyli wynik w 55. minucie. W pole karne dośrodkował Morgan Rogers, a z bliska trafił nowy piłkarz Barcelony Anthony Gordon, którego nie upilnowała obrona mistrzów świata.

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Argentyńczycy musieli ruszyć do ataku. Gdy docierali już do półfinału mundialu, to nigdy nie ponieśli porażki. Ale Anglicy chcieli zepsuć im tę passę. Oni do finału awansowali tylko raz – 60 lat temu, u siebie, kiedy zdobyli jedyne mistrzostwo. Do szczęścia zabrakło im kilku minut.

Jordan Pickford uwijał się w bramce, bronił, co mógł, ale kiedy na uderzenie z dystansu zdecydował się Enzo Fernandez, był już bezradny. Anglia opadała z sił, a Argentyna nabierała rozpędu i w doliczonym czasie zadała nokautujący cios. Alexis MacAllister trafił w słupek, ale chwilę później Messi dośrodkował, a Lautaro Martinez strzałem głową pokonał Pickforda i wysłał mistrzów świata do finału.

Argentyńczycy udowodnili, że nigdy się nie poddają i zostali nagrodzeni za walkę do końca. W niedzielę zmierzą się z Hiszpanią. Szykuje się piłkarska uczta.

Finał w niedzielę o 21.00 w Nowym Jorku. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport