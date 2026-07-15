Finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej zbliża się wielkimi krokami – zostanie bowiem rozegrany już 19 lipca. Zanim turniej dobiegnie końca, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) postanowiło sprawdzić, reprezentacji którego kraju najczęściej kibicowali bądź kibicują dorośli Polacy. Wyniki badania mogą zaskakiwać. 

Sondaż CBOS: Hiszpania drużyną najczęściej wspieraną przez Polaków na mundialu 

Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że spośród drużyn uczestniczących w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2026 dorośli Polacy najczęściej kibicowali reprezentacji Hiszpanii. Kraj ten wspierało 8 proc. respondentów.

Na miejscu drugim znalazła się Norwegia z wynikiem 5 proc., natomiast trzecie miejsce zajął Egipt, który wskazało 3 proc. badanych. Kolejną drużyną była Argentyna z wynikiem 2 proc.

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Po 1 proc. wskazań uzyskały reprezentacje Francji, Portugalii, Anglii, Curaçao, Brazylii, Meksyku, Maroka oraz Japonii.

Holandię wskazało 0,4 proc. respondentów, Chorwację 0,3 proc., a po 0,2 proc. uzyskały Urugwaj, Iran, Belgia, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Bośnia i Hercegowina.

Z kolei Czechy, Korea Południowa, Republika Zielonego Przylądka, Niemcy i Senegal otrzymały po 0,1 proc. wskazań. Kolumbię wybrało 0,05 proc. badanych, natomiast Paragwaj i Stany Zjednoczone uzyskały po 0,03 proc.

Kiedy odbędzie się finał Mistrzostw Świata 2026? 

Pierwszy półfinał Mistrzostw Świata 2026 został rozegrany we wtorek, 14 lipca. Hiszpania pokonała wówczas Francję 2:0. Bramki zdobyli Mikel Oyarzabal oraz Pedro Porro.

Drugi półfinał mundialu odbędzie się w środę, 15 lipca. Argentyna zagra z Anglią. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00 czasu polskiego.

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Finał Mistrzostw Świata 2026 zostanie rozegrany w niedzielę, 19 lipca, o godz. 21:00 czasu polskiego.

W sobotę, 18 lipca, odbędzie się zaś mecz o trzecie miejsce. Francja zmierzy się w nim z przegranym w meczu Argentyna – Anglia.

Metodologia badania

Autorem sondażu jest Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) w dniach 7–9 lipca 2026 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=800).