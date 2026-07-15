Mistrzostwa Świata FIFA 2026. Trening reprezentacji Hiszpanii na stadionie Cotton Bowl w Dallas (Teksas, USA)
Finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej zbliża się wielkimi krokami – zostanie bowiem rozegrany już 19 lipca. Zanim turniej dobiegnie końca, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) postanowiło sprawdzić, reprezentacji którego kraju najczęściej kibicowali bądź kibicują dorośli Polacy. Wyniki badania mogą zaskakiwać.
Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że spośród drużyn uczestniczących w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2026 dorośli Polacy najczęściej kibicowali reprezentacji Hiszpanii. Kraj ten wspierało 8 proc. respondentów.
Na miejscu drugim znalazła się Norwegia z wynikiem 5 proc., natomiast trzecie miejsce zajął Egipt, który wskazało 3 proc. badanych. Kolejną drużyną była Argentyna z wynikiem 2 proc.
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Po 1 proc. wskazań uzyskały reprezentacje Francji, Portugalii, Anglii, Curaçao, Brazylii, Meksyku, Maroka oraz Japonii.
Holandię wskazało 0,4 proc. respondentów, Chorwację 0,3 proc., a po 0,2 proc. uzyskały Urugwaj, Iran, Belgia, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Bośnia i Hercegowina.
Z kolei Czechy, Korea Południowa, Republika Zielonego Przylądka, Niemcy i Senegal otrzymały po 0,1 proc. wskazań. Kolumbię wybrało 0,05 proc. badanych, natomiast Paragwaj i Stany Zjednoczone uzyskały po 0,03 proc.
Pierwszy półfinał Mistrzostw Świata 2026 został rozegrany we wtorek, 14 lipca. Hiszpania pokonała wówczas Francję 2:0. Bramki zdobyli Mikel Oyarzabal oraz Pedro Porro.
Drugi półfinał mundialu odbędzie się w środę, 15 lipca. Argentyna zagra z Anglią. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00 czasu polskiego.
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Finał Mistrzostw Świata 2026 zostanie rozegrany w niedzielę, 19 lipca, o godz. 21:00 czasu polskiego.
W sobotę, 18 lipca, odbędzie się zaś mecz o trzecie miejsce. Francja zmierzy się w nim z przegranym w meczu Argentyna – Anglia.
Autorem sondażu jest Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) w dniach 7–9 lipca 2026 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=800).
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