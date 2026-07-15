Urodzony 20 listopada 1971 roku w San Sebastián José Antonio Vicuña Ochandorena rozpoczął karierę trenerską w akademii CA Osasuna. W 2005 roku został pierwszym trenerem CD River Ega, a dwa lata później trafił do Polski.

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Kibu Vicuña przez lata współpracował z Janem Urbanem

Do sztabu Legii Warszawa dołączył jako drugi trener zespołu prowadzonego przez Jana Urbana. W kolejnych latach współpracował z tym szkoleniowcem także w Zagłębiu Lubin, CA Osasuna, Lechu Poznań i Śląsku Wrocław. Teraz Hiszpan obejmuje funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski.

Po latach pracy jako asystent Vicuña ponownie został pierwszym trenerem. W 2018 roku objął litewski FK Trakai (obecnie FK Riteriai), a następnie prowadził Wisłę Płock i ŁKS Łódź.

Ostatnie lata spędził w Indiach. Trenował tam Mohun Bagan, Kerala Blasters, Mohammedan Kolkata oraz Diamond Harbour FC. W 2020 roku zdobył z Mohun Bagan mistrzostwo Indii, a w 2026 roku poprowadził Diamond Harbour FC do triumfu w Indian Football League.

Największe sukcesy jako asystent odnosił w Legii Warszawa. Wraz ze stołecznym klubem zdobył dwa mistrzostwa Polski (2013 i 2014), dwa Puchary Polski (2008 i 2013) oraz dwa Superpuchary Polski (2008 i 2016).

Vicuña zastąpi w reprezentacji Jacka Magierę, który zmarł w kwietniu.