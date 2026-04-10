O śmierci Jacka Magiery poinformowano na profilu Łączy nas Piłka w mediach społecznościowych. „Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. „Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie” – podkreślono.

Radio Wrocław ustaliło, że Magiera – po tym jak zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego – przetransportowany został do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niedługo potem zmarł.

Zmarł Jacek Magiera. Żegnają go PZPN i związane z nim kluby

Magierę pożegnał w mediach społecznościowych także Cezary Kulesza, prezes PZPN. „Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Jednocześnie apeluję do mediów oraz wszystkich komentujących o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w sieci

„Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia” – podkreślili zaś zarząd, pracownicy, sztab i piłkarze Legii Warszawa.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Magiery, byłego piłkarza i wychowanka Rakowa Częstochowa.Rodzinie i bliskim zmarłego pragniemy złożyć najszczersze kondolencje.Spoczywaj w pokoju, Jacku” – czytamy we wpisie kluby Raków Częstochowa.

Kim był Jacek Magiera?

Jacek Magiera urodził się 1 stycznia 1977 w Częstochowie. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa, gdzie zadebiutował w Ekstraklasie 18 marca 1995 roku w meczu przeciwko Stali Mielec. W klubie z Częstochowy występował do jesieni sezonu 1996/1997.

Wiosną sezonu 1996/1997 przeniósł się do Legii Warszawa, w której spędził kolejne dziewięć lat – do końca 2005 roku. W tym czasie był także wypożyczony na pół roku do Widzewa Łódź (runda wiosenna sezonu 1999/2000).

Już na początku gry w Legii odniósł pierwszy znaczący sukces – w 1997 roku zdobył Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju. W kolejnym sezonie sięgnął z zespołem po Superpuchar Polski. W tamtym okresie regularnie występował w drugiej linii, będąc istotnym ogniwem drużyny prowadzonej m.in. przez Stefana Białasa. Z czasem stracił miejsce w podstawowym składzie po zmianie trenera na Franciszka Smudę, co doprowadziło do jego wypożyczenia do Widzewa Łódź, gdzie wiosną 2000 roku rozegrał 14 spotkań ligowych.

Po powrocie do Warszawy nadal pełnił głównie rolę rezerwowego, aż do momentu objęcia zespołu przez Dragomira Okukę, który ponownie włączył go do podstawowej jedenastki. W sezonie 2001/2002 zdobył z Legią mistrzostwo Polski oraz Puchar Ligi i przez kolejne lata pozostawał ważną częścią zespołu.

Sytuacja uległa zmianie po zatrudnieniu Dariusza Wdowczyka, który po rundzie jesiennej sezonu 2005/2006 zdecydował o jego odejściu i wypożyczeniu do Rakowa Częstochowa występującego w III lidze. Mimo to, dzięki wcześniejszym występom w sezonie, został ujęty w gronie mistrzów Polski 2006. Łącznie w barwach Legii rozegrał 232 mecze, w których strzelił 19 bramek (we wszystkich rozgrywkach).

Od sezonu 2006/2007 grał w Cracovii, do której trafił za namową trenera Stefana Białasa. Po kilku występach w krakowskim klubie rozwiązał kontrakt, a następnie po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007 zakończył karierę sportową.

3 grudnia 2017 roku Magiera objął stanowisko zastępcy dyrektora sportowego ds. rozwoju piłki młodzieżowej w Polskim Związku Piłki Nożnej. W marcu 2018 roku został trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski U20. Prowadził ją podczas Mistrzostw Świata U20 w 2019 roku. W fazie grupowej jego zespół przegrał z Kolumbią (0:2), zremisował z Senegalem (0:0) oraz odniósł zwycięstwo nad Tahiti (5:0), co pozwoliło na awans z trzeciego miejsca do fazy pucharowej. W 1/8 finału Polska zmierzyła się z Włochami, przegrywając 0:1 i kończąc udział w turnieju.

22 marca 2021 roku został trenerem Śląska Wrocław. 8 marca 2022 zakończono jego pierwszą kadencję w klubie, jednak po 13 miesiącach – mimo wciąż obowiązującego kontraktu – powrócił na stanowisko, zastępując Ivana Đurđevicia. W sezonie 2023/2024 poprowadził Śląsk do wicemistrzostwa Polski. 12 listopada 2024 został ponownie zwolniony, gdy drużyna zajmowała ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy sezonu 2024/2025.

17 lipca 2025 roku Jacek Magiera dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski jako drugi trener. Wcześniej był rozważany jako kandydat na selekcjonera kadry narodowej.