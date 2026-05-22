Guardiola był trenerem Manchesteru City od lipca 2016 roku. Zdobył z tym klubem ok. 20 tytułów, w tym sześciokrotnie wygrywał Premier League, tryumfował też w Lidze Mistrzów.

Pep Guardiola zafundował Manchesterowi City najlepszy sezon w historii

Z Manchesterem City Guardiola wygrał też cztery Puchary Anglii, trzy Puchary Ligi, Klubowe Mistrzostwa Świata, Superpuchar Europy i trzy Tarcze Dobroczynności (Superpuchar Anglii).

Pod wodzą Guardioli Manchester City ustanowił rekord wszech czasów Premier League – w sezonie 2017/2018 „Obywatele” tryumfowali w rozgrywkach, zdobywając 100 punktów. W tym samym sezonie Manchester City zdobył rekordowe 106 goli, zanotował 32 zwycięstwa w 38 meczach, zdobył największą w historii liczbę punktów na wyjeździe (50) i zanotował największą w historii przewagę nad wicemistrzem Anglii (18 punktów).

Z kolei w sezonie 2022/2023 Manchester City zdobył potrójną koronę – został drugim w historii angielskim klubem, który wywalczył w jednym sezonie mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii i tryumfował w Lidze Mistrzów. Manchester City podkreśla, że to był najlepszy sezon w 132-letniej historii klubu.

W kolejnym sezonie Manchester City pod wodzą Guardioli zdobył czwarte mistrzostwo Anglii z rzędu, stając się pierwszym w Premier League zespołem, któremu się to udało.

W kończącym się sezonie do listy trofeów Guardiola dołożył Puchar Anglii i Puchar Ligi. W czasie pobytu w Manchesterze City Guardiola pięciokrotnie został wybrany najlepszym menadżerem ligi.

Ostatnim meczem, w którym Guardiola poprowadzi Manchester City, będzie spotkanie przeciwko Aston Villi, które odbędzie się 24 maja. Będzie to ostatni mecz tego sezonu dla drużyny „Obywateli”, która skończy rozgrywki na drugim miejscu. Walkę o mistrzostwo Manchester City przegrał w tym sezonie z Arsenalem. W meczu z Aston Villą Guardiola usiądzie na ławce Manchesteru City po raz 593. Jest najdłużej prowadzącym ten zespół menadżerem w historii.

Prezes Manchesteru City: Właściwym rozwiązaniem jest zakończenie przez Guardiolę drogi jako menedżera Manchesteru City

Prezes Manchesteru City Khaldoon Al Mubarak, cytowany w komunikacie klubu, napisał że „uczciwość i zaufanie stanowiły fundament, na którym wspólnie z Pepem klub przechodził przez każdą sytuację – zawsze wiedząc, że razem możemy znaleźć właściwe rozwiązanie”. „Dziś tym właściwym rozwiązaniem jest zakończenie przez Pepa jego drogi jako menedżera Manchesteru City” – dodał.