Mecz między mistrzem Polski Lechem Poznań a zdobywcą krajowego pucharu Górnikiem Zabrze odbędzie się we Wrocławiu na Tarczyński Arenie
Przez lata Superpuchar traktowany był po macoszemu. Zawsze były z nim jakieś kłopoty: a to z terminem, a to z miejscem rozegrania spotkania, a to z frekwencją na trybunach.
Teraz problem stworzył sam PZPN, ogłaszając, że mecz między mistrzem Polski Lechem Poznań a zdobywcą krajowego pucharu Górnikiem Zabrze, zaplanowany na 16 lub 17 lipca, odbędzie się we Wrocławiu na Tarczyński Arenie, choć w ostatnich latach gospodarzem była zwyczajowo drużyna, która zdobyła mistrzostwo.
Sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski tłumaczył na łamach „Przeglądu Sportowego Onet”, że przeniesienie Superpucharu na neutralny, nowoczesny obiekt ma zwiększyć prestiż i wizerunkowo wzmocnić całe wydarzenie.
– Póki co decyzja dotyczy wyłącznie 2026 r., ale w zamyśle Wrocław miałby gościć Superpuchar również w 2027 r. Tarczyński Arena to nowoczesny obiekt, który wielokrotnie potwierdzał gotowość do organizacji najważniejszych wydarzeń piłkarskich. To wpisuje się w zasadniczy kierunek lepszego wykorzystania fantastycznej bazy stadionów, jaką mamy w kraju. Zależy nam także, by takie mecze były okazją do promowania różnych stadionów i miast w Polsce oraz docierały do kibiców w różnych regionach kraju – opowiadał Wachowski.
Kibiców jednak nie przekonał. Zarówno ci z Poznania, jak i z Zabrza wydali oświadczenia, że na Tarczyński Arenie się nie pojawią. „Jedyny mecz, który zamierzamy obejrzeć na stadionie we Wrocławiu, to mecz ze Śląskiem” – napisali kibice Lecha. „Jeśli przyjęło się zasadę, że gospodarzem powinien być mistrz Polski, to nie powinno się tego zmieniać. Znów pachnie kompromitacją Superpucharu Polski przez organizatora i w czymś takim uczestniczyć nie zamierzamy” – dodali fani Górnika.
Wygląda na to, że protesty przyniosły natychmiastowy skutek, bo w rozmowie z RMF FM Wachowski nie wykluczył, że spotkanie odbędzie się jednak w Poznaniu.
– Nic nie jest jeszcze przesądzone. Jesteśmy umówieni na rozmowy z Lechem i Górnikiem. Myślę, że decyzja zapadnie na początku przyszłego tygodnia – przyznał sekretarz generalny PZPN.
