Demokratyczna Republika Konga wraca na mundial po ponad 50 latach przerwy. Jedyny raz w turnieju brała udział w 1974 r., jeszcze jako Zair.

Wirus ebola, który zbiera w kraju śmiertelne żniwo, krzyżuje jednak plany reprezentacji. Sytuacja jest tak zła, że obóz przygotowawczy do mistrzostw świata trzeba było przenieść z Kinszasy do Belgii, gdzie afrykańska drużyna rozegra przed mundialem jeden ze sparingów – 3 czerwca z Danią. Drugi, z Chile, zaplanowany jest na 9 czerwca w Hiszpanii.

Bezpośrednim powodem zmiany lokalizacji były ograniczenia w podróżowaniu nałożone przez USA. Amerykanie zakazali wjazdu do kraju obcokrajowcom, którzy w ciągu ostatnich trzech tygodni przebywali w Demokratycznej Republice Konga, Ugandzie lub Sudanie Południowym. Zakaz obowiązuje przez 30 dni.

Wszyscy piłkarze reprezentacji grają na co dzień za granicą (większość we Francji), więc ich ograniczenia nie obejmą, podobnie jak francuskiego trenera Sebastiena Desabre. Część sztabu szkoleniowego opuściła już natomiast ojczyznę przed upływem 21-dniowego terminu.

– Wyraźnie daliśmy do zrozumienia również rządowi Konga, że muszą utrzymać tę bańkę, w przeciwnym razie ryzykują, że nie będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych. Nie możemy być bardziej jednoznaczni. Chcemy mieć pewność, że nic nie przedostanie się przez nasze granice lub w ich pobliże – tłumaczy w rozmowie z ESPN Andrew Giuliani, dyrektor wykonawczy Białego Domu ds. mundialu. – Jeśli doszłoby do zmian w kadrze i mieliby przyjechać inni zawodnicy, muszą znaleźć się w osobnej bańce. Jeśli u któregokolwiek z nich wystąpią objawy, ryzykują, że cała drużyna nie będzie mogła zagrać w mistrzostwach świata.

Problemy z wjazdem do USA mogą mieć tamtejsi kibice i dziennikarze, bo ambasada amerykańska w Demokratycznej Republice Konga wstrzymała wydawanie wiz.

Kiedy i gdzie na mundialu zagra Demokratyczna Republika Konga?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła epidemię eboli jako „zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”. Światowa Federacja Piłkarska (FIFA) oświadczyła, że „jest świadoma i monitoruje sytuację związaną z wybuchem epidemii oraz pozostaje w ścisłym kontakcie ze związkiem Demokratycznej Republiki Konga”.

Reprezentacja tego kraju awansowała na mundial po wygranym barażu z Jamajką. Trafiła do grupy z Portugalią, Kolumbią i Uzbekistanem. Mecze będzie rozgrywać w Houston, Guadalajarze i Atlancie.