Lamine Yamal (z lewej) chce być mistrzem świata
– Ta drużyna ma serce i zawsze reaguje. Krytyka nas motywuje – przekonywał po wpadce na inaugurację Luis de la Fuente. – Gdybyśmy wygrali, bylibyśmy w lepszym nastroju, ale dziś mamy serię 32 meczów bez porażki.
Po spotkaniu z Republiką Zielonego Przylądka (0:0) zmiany były jednak nieuniknione. Selekcjoner Hiszpanów, obchodzący w dniu meczu z Saudyjczykami 65. urodziny, zostawił na ławce Marcosa Llorente, Fabiana Ruiza, Gaviego i Ferrana Torresa, a posłał na murawę Pedro Porro, Daniego Olmo, Alexa Baenę i Lamine'a Yamala, wracającego do pełnej dyspozycji po kontuzji.
To właśnie Yamal przerwał fatalną serię Hiszpanów, którzy na bramkę na mundialu czekali prawie pięć godzin. Wystarczyło mu dziesięć minut spotkania z Arabią Saudyjską, by strzelił swojego pierwszego gola w mistrzostwach świata.
– Nie mam obsesji na punkcie bramek. Co z tego, że strzelisz 16 goli, jak odpadniesz w półfinale. Mam jasny cel: chcę zostać mistrzem świata – przekonywał nastoletni gwiazdor Barcelony.
De la Fuente prosił, by nie porównywać go do Leo Messiego czy Diego Maradony, lecz do Salvadora Dalego i Michała Anioła – „geniuszy”, dla których wyjątkowość jest czymś naturalnym. – Musimy pozwolić mu podążać własną drogą – podkreślał.
Przy trafieniu Yamala asystował Mikel Oyarzabal. Potem sam wystąpił w roli głównej, zdobywając dwie bramki w odstępie trzech minut. W ostatnich 13 meczach uzbierał aż 14 goli i siedem asyst.
Nie minęło nawet pół godziny, a mistrzowie Europy prowadzili już 3:0. Zwycięstwo było niezagrożone, więc ani Yamal, ani Oyarzabal po przerwie nie wrócili już na murawę. Nie było takiej potrzeby. Turniej jest długi, trzeba oszczędzać siły.
Saudyjczycy cztery lata temu w Katarze sprawili niespodziankę, pokonując w grupie późniejszych mistrzów Argentyńczyków. Pewnie marzyli też teraz o odebraniu punktów Hiszpanom, ale nie mieli żadnych argumentów. Na początku drugiej połowy sami wbili sobie bramkę. To było już ósme takie trafienie na tym mundialu.
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