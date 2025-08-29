Reklama

Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Lech, Legia, Raków i Jagiellonia?

Pierwszy raz w historii cztery polskie kluby zagrają w Lidze Konferencji, a jeśli dodamy do tego, że Dynamo Kijów swoje pucharowe mecze rozgrywa w Lublinie, a Szachtar Donieck w Krakowie, to oznacza, że kibice jesienne czwartkowe wieczory będą mieli mocno zajęte. Wśród rywali Polaków jest hiszpańskie Rayo Vallecano.

Publikacja: 29.08.2025 14:02

Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Lech, Legia, Raków i Jagiellonia?

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Nosal

W czwartek późnym wieczorem, po dogrywce meczu Legii z Hibernianem, stało się jasne, że aż cztery polskie kluby wystąpią w Lidze Konferencji. Lech Poznań do tych rozgrywek został przesunięty po porażkach w eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a Legia po odpadnięciu z el. LE. Raków i Jagiellonia w eliminacjach Ligi Konferencji musiały pokonać po trzech rywali. Dodatkowe wyrazy uznania dla Jagiellonii należą się za to, że jako pierwszy polski klub w drugim sezonie z rzędu awansował do fazy ligowej (grupowej) rozgrywek europejskich.

Liga Konferencji – najważniejsze zasady

Od poprzedniego sezonu w fazie ligowej Ligi Konferencji uczestniczy 36 zespołów, niepodzielonych (jak wcześniej) na czterozespołowe grupy. Każda drużyna rozgrywa po sześć meczów (trzy u siebie i trzy na wyjeździe), punkty zliczane są do jednej wielkiej tabeli. W ostatniej kolejce odbywa się tzw. multiliga – wszystkie mecze są rozgrywane o tej samej godzinie. Po sześciu kolejkach gier, drużyny z top 8 przechodzą bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji (to rok temu udało się Legii), a zespoły z miejsc 9-24. o wejście do tej fazy w barażu, nazywanym też play-off (to z kolei udało się Jagiellonii). 

Finał Ligi Konferencji odbędzie się 27 maja 2026 w Lipsku, a przypomnijmy że decydujący mecz w zakończonym niedawno sezonie gościł Wrocław (Chelsea – Betis 4:1)

Czytaj więcej

Wygrana Legii w Londynie nad Chelsea, to godne pożegnanie polskich ćwierćfinalistów z Ligą Konferenc
Piłka nożna
Ekstraklasa czekała na taki przełom w Europie. Nie wolno tego zepsuć

Losowanie Ligi Konferencji: z kim zagrają Lech, Legia, Jagiellonia i Raków?

Przed losowaniem Ligi Konferencji było jasne, że polskie zespoły na tym etapie nie mogą ze sobą zagrać. Wśród 36 drużyn w Lidze Konferencji jest kilka uznanych klubów (Fiorentina, Dynamo Kijów, Szachtar Donieck, Sparta Praga), kilka nowych sił z topowych lig (Crystal Palace, Rayo Vallecano, Strasbourg), ale też sporo zespołów z marginesu europejskiego futbolu, w tym maltański Hamrun Spartans, Noah z Armenii, czy islandzki Breidablik, z którym Lech w eliminacjach Ligi Mistrzów wygrał aż 7:1. W obecnej formule losowanie nie opiera się już na tradycyjnym wyciąganiu kulek z nazwami drużyn, tu w pewnym momencie zostaje wciśnięty klawisz zatrzymujący losowanie wariantów przez komputer.

O kulki byłoby zresztą trudno, bo na ceremonii pojawił się zaproszony przez UEFA iluzjonista, który swoimi sztuczkami doprowadził do... zniknięcia wszystkich kul do losowania. 

Zatrzymanie komputera przez Edena Hazarda, byłą gwiazdę Chelsea i reprezentacji Belgii, przyniosło poniższych przeciwników dla polskich klubów.

  • Rywale Lecha Poznań: Rapid Wiedeń (dom), Rayo Vallecano (wyjazd), Mainz (dom), Lincoln (wyjazd), Lausanne-Sport (dom), Sigma Ołomuniec (wyjazd)
  • Rywale Legii Warszawa: Szachtar Donieck (wyjazd), Sparta Praga (dom), Celje (wyjazd), Lincoln (dom), Samsunspor (dom), Noah (wyjazd)
  • Rywale Jagiellonii Białystok: Rayo Vallecano (dom), AZ Alkmaar (wyjazd), KuPS Kuopio (dom), Strasbourg (wyjazd), Hamrun Spartans (dom), Shkendija (wyjazd)
  • Rywale Rakowa Częstochowa: Rapid Wiedeń (dom), Sparta Praga (wyjazd), Zrinjski Mostar (dom), Omonia (wyjazd), U. Craiova (dom), Sigma Ołomuniec (wyjazd).

Po trzy domowe mecze w roli gospodarza rozegrają też w Polsce Dynamo Kijów (w Lublinie) i Szachtar Donieck (w Krakowie). Rywalami Dynama będą Crystal Palace, Zrinjski Mostar i Noah. A przeciwnikami Szachtara: Legia, Rijeka i Breidablik.

Liga Konferencji – terminarz: kiedy mecze Lecha, Legii, Jagiellonii i Rakowa?

Wszystkie mecze domyślnie mają się odbywać w czwartki o godz. 18.45 i 21 w następujących dniach:

  • 2 października
  • 23 października
  • 6 listopada
  • 27 listopada
  • 11 grudnia
  • 18 grudnia

Dokładny terminarz ma zostać podany niebawem.

Źródło: rp.pl

