Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Lech, Legia, Raków i Jagiellonia?

W czwartek późnym wieczorem, po dogrywce meczu Legii z Hibernianem, stało się jasne, że aż cztery polskie kluby wystąpią w Lidze Konferencji. Lech Poznań do tych rozgrywek został przesunięty po porażkach w eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a Legia po odpadnięciu z el. LE. Raków i Jagiellonia w eliminacjach Ligi Konferencji musiały pokonać po trzech rywali. Dodatkowe wyrazy uznania dla Jagiellonii należą się za to, że jako pierwszy polski klub w drugim sezonie z rzędu awansował do fazy ligowej (grupowej) rozgrywek europejskich.

Liga Konferencji – najważniejsze zasady

Od poprzedniego sezonu w fazie ligowej Ligi Konferencji uczestniczy 36 zespołów, niepodzielonych (jak wcześniej) na czterozespołowe grupy. Każda drużyna rozgrywa po sześć meczów (trzy u siebie i trzy na wyjeździe), punkty zliczane są do jednej wielkiej tabeli. W ostatniej kolejce odbywa się tzw. multiliga – wszystkie mecze są rozgrywane o tej samej godzinie. Po sześciu kolejkach gier, drużyny z top 8 przechodzą bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji (to rok temu udało się Legii), a zespoły z miejsc 9-24. o wejście do tej fazy w barażu, nazywanym też play-off (to z kolei udało się Jagiellonii).

Finał Ligi Konferencji odbędzie się 27 maja 2026 w Lipsku, a przypomnijmy że decydujący mecz w zakończonym niedawno sezonie gościł Wrocław (Chelsea – Betis 4:1).

Losowanie Ligi Konferencji: z kim zagrają Lech, Legia, Jagiellonia i Raków?

Przed losowaniem Ligi Konferencji było jasne, że polskie zespoły na tym etapie nie mogą ze sobą zagrać. Wśród 36 drużyn w Lidze Konferencji jest kilka uznanych klubów (Fiorentina, Dynamo Kijów, Szachtar Donieck, Sparta Praga), kilka nowych sił z topowych lig (Crystal Palace, Rayo Vallecano, Strasbourg), ale też sporo zespołów z marginesu europejskiego futbolu, w tym maltański Hamrun Spartans, Noah z Armenii, czy islandzki Breidablik, z którym Lech w eliminacjach Ligi Mistrzów wygrał aż 7:1. W obecnej formule losowanie nie opiera się już na tradycyjnym wyciąganiu kulek z nazwami drużyn, tu w pewnym momencie zostaje wciśnięty klawisz zatrzymujący losowanie wariantów przez komputer.