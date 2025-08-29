Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Lech, Legia, Raków i Jagiellonia?

Aktualizacja: 29.08.2025 15:34 Publikacja: 29.08.2025 14:02
W czwartek późnym wieczorem, po dogrywce meczu Legii z Hibernianem, stało się jasne, że aż cztery polskie kluby wystąpią w Lidze Konferencji. Lech Poznań do tych rozgrywek został przesunięty po porażkach w eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a Legia po odpadnięciu z el. LE. Raków i Jagiellonia w eliminacjach Ligi Konferencji musiały pokonać po trzech rywali. Dodatkowe wyrazy uznania dla Jagiellonii należą się za to, że jako pierwszy polski klub w drugim sezonie z rzędu awansował do fazy ligowej (grupowej) rozgrywek europejskich.
Od poprzedniego sezonu w fazie ligowej Ligi Konferencji uczestniczy 36 zespołów, niepodzielonych (jak wcześniej) na czterozespołowe grupy. Każda drużyna rozgrywa po sześć meczów (trzy u siebie i trzy na wyjeździe), punkty zliczane są do jednej wielkiej tabeli. W ostatniej kolejce odbywa się tzw. multiliga – wszystkie mecze są rozgrywane o tej samej godzinie. Po sześciu kolejkach gier, drużyny z top 8 przechodzą bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji (to rok temu udało się Legii), a zespoły z miejsc 9-24. o wejście do tej fazy w barażu, nazywanym też play-off (to z kolei udało się Jagiellonii).
Finał Ligi Konferencji odbędzie się 27 maja 2026 w Lipsku, a przypomnijmy że decydujący mecz w zakończonym niedawno sezonie gościł Wrocław (Chelsea – Betis 4:1).
Przed losowaniem Ligi Konferencji było jasne, że polskie zespoły na tym etapie nie mogą ze sobą zagrać. Wśród 36 drużyn w Lidze Konferencji jest kilka uznanych klubów (Fiorentina, Dynamo Kijów, Szachtar Donieck, Sparta Praga), kilka nowych sił z topowych lig (Crystal Palace, Rayo Vallecano, Strasbourg), ale też sporo zespołów z marginesu europejskiego futbolu, w tym maltański Hamrun Spartans, Noah z Armenii, czy islandzki Breidablik, z którym Lech w eliminacjach Ligi Mistrzów wygrał aż 7:1. W obecnej formule losowanie nie opiera się już na tradycyjnym wyciąganiu kulek z nazwami drużyn, tu w pewnym momencie zostaje wciśnięty klawisz zatrzymujący losowanie wariantów przez komputer.
O kulki byłoby zresztą trudno, bo na ceremonii pojawił się zaproszony przez UEFA iluzjonista, który swoimi sztuczkami doprowadził do... zniknięcia wszystkich kul do losowania.
Zatrzymanie komputera przez Edena Hazarda, byłą gwiazdę Chelsea i reprezentacji Belgii, przyniosło poniższych przeciwników dla polskich klubów.
Po trzy domowe mecze w roli gospodarza rozegrają też w Polsce Dynamo Kijów (w Lublinie) i Szachtar Donieck (w Krakowie). Rywalami Dynama będą Crystal Palace, Zrinjski Mostar i Noah. A przeciwnikami Szachtara: Legia, Rijeka i Breidablik.
Wszystkie mecze domyślnie mają się odbywać w czwartki o godz. 18.45 i 21 w następujących dniach:
Dokładny terminarz ma zostać podany niebawem.
