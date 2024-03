Tak słabe wyniki w mało wymagającej grupie sprawiły, że Polacy musieli przebijać się przez baraże. Granica między radością a smutkiem była bardzo cienka, bo w Cardiff o wygranej z Walią zadecydowały dopiero rzuty karne.

Ile może zarobić reprezentacja Polski podczas Euro 2024?

9,25 mln euro to premia za sam awans, kolejne pieniądze polscy piłkarze będą mogli zarobić podczas turnieju w Niemczech. Każde zwycięstwo w grupie wyceniono na milion euro, remis - na pół miliona. Awans do 1/8 finału to 1,5 mln, do ćwierćfinału - 2,5 mln, do półfinału - 4 mln. Przegrany w finale dostanie 5 mln, a zwycięzca - 8 mln. Mistrz Europy - w przypadku kompletu zwycięstw - zgarnie więc w sumie blisko 30 mln.

Czytaj więcej Piłka nożna Nowy termin sprzedaży biletów na mecze Polski na Euro 2024. Jest komunikat PZPN Bilety na mecze Polski na Euro 2024 będzie można kupić dzień później niż podawała UEFA. Polski Związek Piłki Nożnej informuje na serwisie Łączy Nas Piłka, że nowy termin startu sprzedaży biletów na Euro 2024 dla polskich kibiców to godz. 14 w czwartek 28 marca.

UEFA przygotowała łącznie 331 mln euro premii dla 24 reprezentacji. Przeznaczy też 240 mln na wypłatę rekompensat klubom, które pozwolą swoim zawodnikom wyjechać na mistrzostwa.

Euro 2024 - premie (kwoty w euro)