Obóz dezintegracyjny żużlowej reprezentacji. Jeden z liderów wyjechał z Malty i został usunięty z kadry

- Tydzień przed wyjazdem zadzwoniłem do trenera z prośbą o zwolnienie z trzech ostatnich dni obozu pod pretekstem paru spraw, które mam w Polsce. Jedną z nich było odebranie nowego paszportu i aplikacja na wizę pracowniczą w Anglii. Drugą sprawą był ślub moich znajomych, a zarazem sponsorów. Mamy bardzo dobre relacje i zależało mi na tym, aby pojawić się na tym ślubie – wyjaśnił.

Rozwalamy kadrę od środka jeszcze przed sezonem Maciej Janowski

Janowski zarzucił Dobruckiemu, że ten w odpowiedzi na prośbę miał zasugerować, iż powinien był przedstawić inny, fałszywy powód wyjazdu. - Oczywiście, mogłem okłamać i zrzucić na jakieś sprawy rodzinne, co na pewno dużo by bardzo ułatwiło. Jednak wydawało mi się, że prawda to też jest jakiś tam wyraz szacunku wobec selekcjonera - mówił.

- Nikt nie zadzwonił do mnie nawet z Polskiego Związku Motorowego. Tak naprawdę rozwalamy kadrę od środka jeszcze przed sezonem – stwierdził Janowski. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Został usunięty z kadry na sezon 2025.

Jest decyzja Zarządu Głównego PZM w sprawie Macieja Janowskiego

– Jest mi bardzo przykro, że do takiej sytuacji doszło. Reprezentowanie kraju to najwyższy możliwy zaszczyt i tak to powinno być traktowane przez zawodników. Usunięcie Macieja Janowskiego z kadry to była trudna decyzja, ale nie mogło być innej – przekonuje Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.

Decyzja nie spotkała się z pozytywnym odbiorem kibiców. Zdecydowana większość komentujących staje po stronie Janowskiego, podważając sam sens organizacji zgrupowania kilka miesięcy przed rozpoczęciem sezonu, ponad pół roku przed finałem zawodów Speedway of Nations w Toruniu.