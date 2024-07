Rosjanie ani Białorusini nie będą więc mieli szans na 50-tysięczne premie, którą przekaże mistrzom igrzysk w Paryżu World Athletics. To kulturowa rewolucja, bo sportowcy za występy na najważniejszej imprezie czterolecia nigdy nie zarabiali, co jest dziś wręcz antycznym reliktem, zwłaszcza że Międzynarodowy Komitet Olimpijski to najbogatsza pozarządowa organizacja świata.

Fakt, że Coe wyszedł przed szereg, jest nie w smak przewodniczącemu MKOl Thomasowi Bachowi, który podkreśla, że jego organizacja przekazuje dużą część zarobionych środków do międzynarodowych federacji – tylko po Tokio tych 28 reprezentujących sporty olimpijskie dostało do podziału 540 mln dol. na cele rozwojowe. Taki model nie podoba się zaś sportowcom, którzy uważają, że większość zysku z igrzysk powinna wrócić bezpośrednio do nich.

World Athletics przekaże olimpijczykom łącznie 2,4 mln dol. z blisko 40, jakie dostała od MKOl, ale ważny jest gest, który wyznacza kierunek i pokazuje, że zmiana jest możliwa. Nie brakuje głosów, że to kolejny dowód ambicji Brytyjczyka. Te zaś, co jest tajemnicą poliszynela, sięgają fotela szefa ruchu olimpijskiego, a kadencja Bacha wiosną przyszłego roku dobiega końca.

Czy Sebastian Coe zostanie szefem MKOl?

Niemiec nie może ubiegać się o kolejną, choć pojawiły się już głosy – płyną zwłaszcza z Afryki, która zawsze była dla niego rezerwuarem poparcia – aby zmienić zapisy Karty olimpijskiej i umożliwić obecnemu przewodniczącemu kolejną reelekcję. Bach nie powiedział: „nie”, ale członkowie ruchu olimpijskiego musieliby zdemontować bezpieczniki, które on sam wprowadził do systemu po wybuchu skandalu korupcyjnego przy wyborze gospodarza zimowych igrzysk w 2002 roku.

Coe, czyli dwukrotny mistrz olimpijski w biegu na 1500 m (1980, 1984) był szefem komitetu organizacyjnego igrzysk w Londynie (2012), a później stanął na czele World Athletics. Nigdy otwarcie nie wystąpił przeciwko Bachowi, bo Bach to dziś MKOl, ale widać, jak otwiera kolejne fronty, budując pozycję oraz wpływy. Niewykluczone, że to on zostanie kolejnym władcą olimpijskich pierścieni.