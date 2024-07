Polski Komitet Olimpijski (PKOl) z ogłoszeniem kadry czekał do ostatniej chwili, kiedy znane będą już wszystkie decyzje, rezygnacje oraz potencjalne relokacje. Życie i tak jednak zaskoczyło, bo kilkadziesiąt minut przed konferencją prasową okazało się, że pozytywy wynik testu dopingowego miała kajakarka Dorota Borowska, przez co w ostatniej chwili zniknęła z listy powołanych.

To sprawiło, że w kadrze zostało 213 nazwisk. To więcej, niż trzy lata temu, gdy do Tokio poleciało 210 sportowców z Polski. Tam nasza reprezentacja zdobyła czternaście medali. Tym razem może być podobnie. Firma analityczna Gracenote wróży Polakom piętnaście krążków, a Zespół Metodyczny Instytutu Sportu — od jedenastu do czternastu.

Lista olimpijczyków może się jeszcze zmienić, bo Polska Agencja Prasowa potwierdziła w dwóch źródłach, że zakazaną substancję wykryto niedawno także w organizmie skoczka wzwyż Norberta Kobielskiego. On sam zaprzecza. W jego przypadku byłaby to recydywa, bo był już kiedyś zawieszony za obecność w organizmie substancji z grupy nadużywanych.

Igrzyska w Paryżu. Kto będzie chorążym reprezentacji Polski?

PKOl ogłosił też nazwiska chorążych. Flagi podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, która odbędzie się na Sekwanie, poniosą trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk oraz koszykarz Przemysław Zamojski. Trzy lata temu, kiedy po raz pierwszy chorążych było dwoje, funkcję tę w reprezentacji Polski pełnili Maja Włoszczowska oraz Paweł Korzeniowski.