Popis Igi Świątek w Arabii Saudyjskiej. Pewne zwycięstwo na początek WTA Finals

Aktualizacja: 02.11.2025 00:18 Publikacja: 01.11.2025 19:08
Iga Świątek
Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed
To był pokaz siły Igi, ale trzeba przyznać, że powracająca po dwóch miesiącach na kort rywalka nie postawiła jej trudnych warunków.
Keys zaczęła rok od zwycięstwa w Australian Open, ale w sierpniu po szybkim pożegnaniu z US Open zrobiła sobie przerwę od tenisa. Widać było, że brakuje jej meczowego rytmu.
Pierwszy set w Rijadzie zakończył się po zaledwie 23 minutach. Amerykanka popełniała błąd za błędem (w całym spotkaniu 33 niewymuszone błędy i ledwie osiem zdobytych punktów), a gema wygrała dopiero przy stanie 0:5.
Druga partia trwała nieco dłużej, Keys próbowała nawiązać walkę, urwała nawet dwa gemy, ale wystarczyła solidna gra Igi, by doprowadzić do szczęśliwego finału.
– Wszystko, co trenowałam przed turniejem, wyszło dzisiaj dobrze. Każda zawodniczka, która tu przyjechała, powinna być z siebie dumna i cieszyć się z tego, że tu jest – opowiadała Iga po meczu.
Potem przed kamerami Canal+ Sport dodała: – Bardzo dobrze mi się serwowało, warunki sprzyjają szybkiemu serwisowi. Jestem zadowolona z wszystkiego, co zrobiłam. Miałam dzisiaj wewnętrzny spokój.
Pokonując Keys, Iga zrobiła pierwszy krok w stronę półfinału. Celem jest oczywiście końcowy triumf, który pozwoli się zbliżyć do prowadzącej w rankingu WTA Aryny Sabalenki.
Jej kolejną przeciwniczką – w poniedziałek – będzie Jelena Rybakina. Kazaszka pokonała inną Amerykankę Amandę Anisimovą 6:3, 6:1.
Transmisje z turnieju WTA Finals w Canal+ Sport 2
