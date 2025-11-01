Popis Igi Świątek w Arabii Saudyjskiej. Pewne zwycięstwo na początek WTA Finals

To był pokaz siły Igi, ale trzeba przyznać, że powracająca po dwóch miesiącach na kort rywalka nie postawiła jej trudnych warunków.

Reklama Reklama

Keys zaczęła rok od zwycięstwa w Australian Open, ale w sierpniu po szybkim pożegnaniu z US Open zrobiła sobie przerwę od tenisa. Widać było, że brakuje jej meczowego rytmu.

Iga Świątek – Madison Keys. Co powiedziała Polka po zwycięstwie?

Pierwszy set w Rijadzie zakończył się po zaledwie 23 minutach. Amerykanka popełniała błąd za błędem (w całym spotkaniu 33 niewymuszone błędy i ledwie osiem zdobytych punktów), a gema wygrała dopiero przy stanie 0:5.

Druga partia trwała nieco dłużej, Keys próbowała nawiązać walkę, urwała nawet dwa gemy, ale wystarczyła solidna gra Igi, by doprowadzić do szczęśliwego finału.