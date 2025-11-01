Reklama

Popis Igi Świątek w Arabii Saudyjskiej. Pewne zwycięstwo na początek WTA Finals

Pierwszy mecz Igi Świątek w WTA Finals trwał tylko godzinę. Polka pokonała w Rijadzie Amerykankę Madison Keys 6:1, 6:2.

Publikacja: 01.11.2025 19:08

Iga Świątek

Iga Świątek

Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

Tomasz Wacławek

To był pokaz siły Igi, ale trzeba przyznać, że powracająca po dwóch miesiącach na kort rywalka nie postawiła jej trudnych warunków.

Keys zaczęła rok od zwycięstwa w Australian Open, ale w sierpniu po szybkim pożegnaniu z US Open zrobiła sobie przerwę od tenisa. Widać było, że brakuje jej meczowego rytmu.

Iga Świątek – Madison Keys. Co powiedziała Polka po zwycięstwie?

Pierwszy set w Rijadzie zakończył się po zaledwie 23 minutach. Amerykanka popełniała błąd za błędem (w całym spotkaniu 33 niewymuszone błędy i ledwie osiem zdobytych punktów), a gema wygrała dopiero przy stanie 0:5.

Druga partia trwała nieco dłużej, Keys próbowała nawiązać walkę, urwała nawet dwa gemy, ale wystarczyła solidna gra Igi, by doprowadzić do szczęśliwego finału.

Czytaj więcej

Iga Świątek
Tenis
Fortuna leży na korcie w Rijadzie. Miliony dla najlepszych tenisistek
Reklama
Reklama

– Wszystko, co trenowałam przed turniejem, wyszło dzisiaj dobrze. Każda zawodniczka, która tu przyjechała, powinna być z siebie dumna i cieszyć się z tego, że tu jest – opowiadała Iga po meczu.

Potem przed kamerami Canal+ Sport dodała: – Bardzo dobrze mi się serwowało, warunki sprzyjają szybkiemu serwisowi. Jestem zadowolona z wszystkiego, co zrobiłam. Miałam dzisiaj wewnętrzny spokój.

WTA Finals. Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?

Pokonując Keys, Iga zrobiła pierwszy krok w stronę półfinału. Celem jest oczywiście końcowy triumf, który pozwoli się zbliżyć do prowadzącej w rankingu WTA Aryny Sabalenki.

Czytaj więcej

Iga Świątek
Tenis
Wim Fissette, trener Igi Świątek, dla „Rzeczpospolitej": Zawsze celem jest rozwój

Jej kolejną przeciwniczką – w poniedziałek – będzie Jelena Rybakina. Kazaszka pokonała inną Amerykankę Amandę Anisimovą 6:3, 6:1.

Transmisje z turnieju WTA Finals w Canal+ Sport 2

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Iga Świątek WTA Finals

To był pokaz siły Igi, ale trzeba przyznać, że powracająca po dwóch miesiącach na kort rywalka nie postawiła jej trudnych warunków.

Keys zaczęła rok od zwycięstwa w Australian Open, ale w sierpniu po szybkim pożegnaniu z US Open zrobiła sobie przerwę od tenisa. Widać było, że brakuje jej meczowego rytmu.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Iga Świątek
Tenis
Fortuna leży na korcie w Rijadzie. Miliony dla najlepszych tenisistek
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Iga Świątek
Tenis
Finał tenisowego sezonu w Rijadzie. Iga Świątek poznała rywalki
Iga Świątek przegrała z Jasmine Paolini
Tenis
Wuhan. Iga Świątek nie wygra turnieju w Chinach, pierwsza taka porażka w karierze
Iga Świątek jak ekspres. Jest pierwsze zwycięstwo w Wuhan
Tenis
Iga Świątek jak ekspres. Jest pierwsze zwycięstwo w Wuhan
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Iga Świątek nie wygra turnieju w Pekinie. Bolesna porażka Polki
Tenis
Iga Świątek nie wygra turnieju w Pekinie. Bolesna porażka Polki
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie