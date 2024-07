Francuzi zamówili pogodę na ten dzień. Dyrektor generalny wydarzenia Thierry Reboul uspokaja, że sprawdzili nawet dane historyczne dotyczące występowania burz i deszczów w terminie ceremonii.

Sen z powiek organizatorów spędzają raczej kwestie bezpieczeństwa. Francuzi podczas igrzysk skorzystają z monitoringu wspomaganego systemami sztucznej inteligencji, a porządku będzie pilnowało 18 tys. żołnierzy, 45 tys. policjantów oraz 22 tys. pracowników agencji ochrony. Wielu z nich zostanie zmobilizowanych już na ceremonię otwarcia.

- Bezpieczeństwo igrzysk to nasza obsesja - zapewnia Macron. To on jako pierwszy zdradził, że jest możliwe ograniczenie ceremonii jedynie do Trocadero bądź przeniesienie jej na Stade de France.

Gdzie i kiedy obejrzeć ceremonię otwarcia igrzysk w Paryżu?

To rozwiązania rezerwowe, bo organizatorzy przekonują, że otwarcie na Sekwanie się uda. - Jesteśmy zdeterminowani, aby odnieść sukces. Igrzyska reprezentują bowiem coś potężnego oraz jednoczącego — przekonuje na łamach „L'Equipe” szef komitetu organizacyjnego Tony Estanguet. - Chcemy, aby Francja zjednoczyła się wokół pozytywnych wartości i błyszczała na oczach świata.