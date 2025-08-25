Święto biegania w Zakopanem. Przyjadą gwiazdy lekkiej atletyki

– Cieszymy się, że bardzo wielu naszych rodaków biega. Ale jeszcze ważniejsze jest, by robić to mądrze i czerpać wiedzę od doświadczonych biegaczy i trenerów – mówi Adam Kszczot, jeden z pomysłodawców konferencji.

Zapisy już ruszyły. W Zakopanem na biegaczy czekać będą gwiazdy polskich biegów, na czele z medalistką ostatnich igrzysk olimpijskich Natalią Bukowiecką czy trenerem wielu czołowych zawodników na świecie Tomaszem Lewandowskim.

„Biegowe 360 stopni”. Jakie gwiazdy lekkiej atletyki przyjadą do Zakopanego?

– Po doświadczeniach z ubiegłego roku uważam, że taka konferencja jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. Dla mnie bieganie jest najpiękniejszym sportem na świecie i chcę, żeby jak najwięcej osób biegało w sposób zdrowy. My, którzy uprawiamy bieganie zawodowo, chcemy po prostu edukować Polaków – opowiada Bukowiecka.

Inicjatorami spotkania dla biegaczy amatorów są czołowi polscy lekkoatleci – oprócz Bukowieckiej i Kszczota także Joanna Jóźwik. Już wiadomo, że w Zakopanem pojawią się również inni znani biegacze, jak Pia Skrzyszowska, Aleksandra Lisowska czy Henryk Szost. Z pewnością wielką sprawą dla amatorów biegania będzie spotkanie z Tomaszem Lewandowskim.