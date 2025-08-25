Reklama

Święto biegania w Zakopanem. Przyjadą gwiazdy lekkiej atletyki

Medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy zapraszają wszystkich miłośników biegania do udziału w konferencji „Biegowe 360 stopni”, która w dniach 17-19 października odbędzie się w COS Zakopane.

Publikacja: 25.08.2025 17:46

Adam Kszczot, Joanna Jóźwik i Natalia Bukowiecka podczas konferencji "Biegowe 360 stopni"

Adam Kszczot, Joanna Jóźwik i Natalia Bukowiecka

Adam Kszczot, Joanna Jóźwik i Natalia Bukowiecka podczas konferencji "Biegowe 360 stopni"

Foto: Lukasz Szelag

– Cieszymy się, że bardzo wielu naszych rodaków biega. Ale jeszcze ważniejsze jest, by robić to mądrze i czerpać wiedzę od doświadczonych biegaczy i trenerów – mówi Adam Kszczot, jeden z pomysłodawców konferencji.

Zapisy już ruszyły. W Zakopanem na biegaczy czekać będą gwiazdy polskich biegów, na czele z medalistką ostatnich igrzysk olimpijskich Natalią Bukowiecką czy trenerem wielu czołowych zawodników na świecie Tomaszem Lewandowskim.

„Biegowe 360 stopni”. Jakie gwiazdy lekkiej atletyki przyjadą do Zakopanego?

– Po doświadczeniach z ubiegłego roku uważam, że taka konferencja jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. Dla mnie bieganie jest najpiękniejszym sportem na świecie i chcę, żeby jak najwięcej osób biegało w sposób zdrowy. My, którzy uprawiamy bieganie zawodowo, chcemy po prostu edukować Polaków – opowiada Bukowiecka.

Inicjatorami spotkania dla biegaczy amatorów są czołowi polscy lekkoatleci – oprócz Bukowieckiej i Kszczota także Joanna Jóźwik. Już wiadomo, że w Zakopanem pojawią się również inni znani biegacze, jak Pia Skrzyszowska, Aleksandra Lisowska czy Henryk Szost. Z pewnością wielką sprawą dla amatorów biegania będzie spotkanie z Tomaszem Lewandowskim.

– To ogromna wartość dla uczestników i potwierdzenie, że konsekwentnie realizujemy naszą misję edukacji biegaczy na najwyższym poziomie – mówi Tomasz Koprowski, redaktor naczelny Bieganie.pl.

– To już trzecie nasze spotkanie i jestem przekonany, że choć dwie poprzednie edycje były znakomite, to ta będzie jeszcze lepsza. Przede wszystkim zdecydowaliśmy się na wydłużenie konferencji o cały blok, który odbędzie się w piątek. Dzięki temu będziemy mieli więcej godzin teoretycznych i praktycznych, by bardziej szczegółowo omówić wiele zagadnień – dodaje Kszczot.

Na czym polega bieg „Dycha pod Krokwią”?

Wśród tematów tegorocznego spotkania będą m.in. planowanie sezonu biegowego, przygotowania do startu na 5 i 10 kilometrów, przygotowania do startu w półmaratonie i maratonie, planowanie obozu biegowego, praca nad motoryką podczas sezonu, hipoksja i trening na wysokościach, strategie żywieniowe na każdym dystansie czy psychologiczne aspekty biegania.

– Powiemy też o tym, jak zacząć biegać po górach – czy jak zapobiegać i leczyć kontuzje. Jak zwykle w programie znalazły się bowiem spotkania z lekarzami, fizjoterapeutami czy ekspertami w dziedzinie sprzętu biegowego. Możemy zagwarantować, że nie zabraknie też biegowych influencerów i lżejszych tematów – podkreśla dwukrotny wicemistrz świata z Pekinu i Londynu.

Organizatorzy konferencji z roku na rok coraz mocniej stawiają na praktykę, a każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez prelegentów, zawodników i trenerów. Będzie też możliwość testów sprzętu sportowego oraz poznania nowinek technicznych, które są przydatne w treningu biegowym. Konferencję poprzedzi spotkanie samorządowców odpowiedzialnych za sport w miastach i regionach z całej Polski oraz organizatorów wydarzeń sportowych, którzy razem z czołowymi zawodnikami i doświadczonymi menedżerami będą dyskutować o tym, jak skutecznie promować aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Podobnie jak w poprzednich latach imprezą współtowarzyszącą będzie bieg „Dycha pod Krokwią”. To wieczorny bieg organizowany corocznie w wyjątkowej scenerii zakopiańskich skoczni narciarskich z udziałem gwiazd. Na najlepszych zawodników czekają nagrody o wartości blisko 20 tysięcy złotych. Co ciekawe, na starcie stanie też spora grupa znanych sportowców i gości specjalnych konferencji.

Zapisy do udziału w konferencji prowadzone są na stronie internetowej http://biegowe360.pl/

Źródło: rp.pl

Lekkoatletyka Biegi Miejsca Polska małopolskie Zakopane Osoby Adam Kszczot Natalia Kaczmarek

