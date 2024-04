Paryż 2024. Agenci czy bezdomni? Rosjanie toczą olimpijską wojnę domową

Nie będzie na igrzyskach tamtejszych drużyn ani działaczy, a więc także Pozdniakowa. Skala sankcji, zgodnie z którymi Rosjanie mogą wystąpić w Paryżu jedynie jako sportowcy neutralni, bez flagi hymnu i przynależności państwowej, to nie tyle cena napaści na Ukrainę, co — a według dzisiejszej retoryki wręcz przede wszystkim — wcielenia do ROC organizacji sportowych z Doniecka, Chersonia, Ługańska i Zaporoża, a więc bezprawnie zaanektowanych regionów Ukrainy.

Dziś kwalifikację na igrzyska ma kilkunastu tamtejszych sportowców. To głównie judocy i zapaśnicy, ale o tym, czy będą mieli prawo wystąpić w Paryżu, zdecyduje powołana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) komisja, która zweryfikuje ich życiorysy — także z pomocą Ukraińców.

Wyzwanie jest poważne, bo wśród Rosjan mających kwalifikację do występu w najważniejszej imprezie czterolecia są sportowcy, którzy brali udział w wiecach, wypinali pierś do orderów i mają stopnie wojskowe. To pokazuje, jak niektóre międzynarodowe federacja podeszły do rekomendacji MKOl. Teraz przez dodatkowe sito weryfikacji przesieją ich hiszpański koszykarz Pau Gasol, pływaczka synchroniczna z Aruby Nicole Hoevertsz oraz południowokoreański tenisista stołowy Ryu Seung-min.

Paryż 2024. Czy Rosjanie zbojkotują igrzyska olimpijskie?

Niektórzy Rosjanie zapowiedzieli już bojkot igrzysk. To głównie ludzie, którzy i tak nie polecieliby do Paryża, bo aktywnie wspierają wojnę (grzbiecista Jewgienij Ryłow) albo — jak drużyna pływaczek synchronicznych, szermierze, łucznicy czy gimnastycy — nie mieli w świetle rekomendacji MKOl szans na kwalifikację. Mowa więc głównie o gestach pustych, choć głośnych.

Inni, jak szefujący tamtejszej federacji zapaśniczej Michaił Mamiaszwili przekonują, że — niezależnie od skali sankcji — na igrzyskach po prostu trzeba być. - Musimy szanować tych, którzy zdecydują się tam pojechać w tak trudnych, wręcz upokarzających warunkach — mówi portalowi Sport24. Wcześniej to on mówił, że nie jest wykluczone, iż Rosjanie będą musieli pojechać do Paryża na czołgach.