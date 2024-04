World Athletics dla mistrzów olimpijskich — ale tylko dla nich — przygotowała 2,4 mln dolarów. Podzieli je między siebie 48 złotych medalistów z Paryża, co oznacza, że każdemu przypadnie 50 tys. dolarów. To kwota, która prawdopodobnie nie zmieni życia ani kariery żadnego z nich, bo mowa o dyscyplinie, gdzie najwybitniejszych wynagradzają federacje, krajowe związki oraz prywatni sponsorzy, ale chodzi o sygnał zmiany reguł gry.

- Nadszedł kluczowy moment dla światowej lekkiej atletyki, w którym chcemy podkreślić nasze zaangażowanie we wzmacnianie pozycji sportowców oraz uznanie roli, jaką odgrywają w powodzeniu igrzysk olimpijskich - nie kryje Coe. - Wszystkie pieniądze, jakie otrzymujemy od MKOl, chcemy przekazywać z powrotem do naszego sportu.

World Athletics redystrybucję środków rozpoczął od przekazywania co roku 5 mln dolarów krajowym federacjom na programy rozwojowe. Teraz swój udział w budżecie będą mieli złoci, a od kolejnych igrzysk — w Los Angeles (2028) - także srebrni oraz brązowi medaliści. - Trzeba od czegoś zacząć. Chcemy mieć pewność, że choć część przychodu wygenerowanego przez sportowców wróci bezpośrednio do tych, którzy sprawiają, że igrzyska są imprezą globalną - mówi Coe.

Czy Sebastian Coe zostanie nowym szefem ruchu olimpijskiego

Nie brakuje głosów, że taki ruch Coe to kolejny sygnał zainteresowania udziałem w wyścigu o schedę po Thomasie Bachu, choć w wyborach na szefa MKOl nie głosują sportowcy, tylko działacze, których Brytyjczyk może raczej zniechęcić, wywierając takim ruchem presję i zmuszając do hojniejszego dzielenia się zyskami. Może widzimy więc nie tyle walkę o władzę, co raczej o rząd dusz.