Paryż 2024: Francuzi podzieleni w sprawie Rosjan. Mer Paryża kontra Emmanuel Macron

Czytaj więcej Sport Ukraińcy zrezygnowali z milionów dolarów. Poszło o decyzję w sprawie Rosjan Ukraińcy nie chcą pieniędzy z Fundusz Solidarności, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zgodził się na udział Rosjan i Białorusinów w tegorocznych igrzyskach w Paryżu.

Czy Rosjanie wystąpią na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Rosjanie oraz Białorusini mogą wystąpić na igrzyskach w Paryżu, ale wyłącznie jako sportowcy neutralni — bez flagi, hymnu i formalnej przynależności państwowej — jeśli nie mają żadnego związku z resortami siłowymi oraz nigdy nie poparli i nie popierają wojny w Ukrainie. Spełnienie tych warunków zweryfikuje specjalna komisja, którą kilkanaście dni temu powołał MKOl.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Prawo występu jak dotąd wywalczyło kilkunastu Rosjan oraz Białorusinów, ale władze ruchu olimpijskiego nie podają ich nazwisk, a kwalifikacja wcale nie oznacza, że jej zdobywcy zostaną dopuszczeni do startu.

- Może wszyscy powinni dodatkowo podpisać deklarację, że nie wystartują później Światowych Igrzyskach Przyjaźni? - zastanawia się w rozmowie z „Le Monde” ukraiński minister sportu Matwiej Bidny. - Wiadomo, że to narzędzie propagandy, którego celem jest legitymizacja reżimu. Nikt nie da się na to nabrać. To niezbędne, aby tamtejsi sportowcy nie czuli się w Paryżu mile widziani.