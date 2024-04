Kwestia obiektów jest jasna, ale co z bezpieczeństwem w samym Paryżu?

Igrzyska dla samego sportowca – zamieszka w wiosce, będzie korzystał z oficjalnego transportu i trenował na chronionych obiektach – będą bezpieczne. Tu nie mam żadnych obaw. Na to, co dzieje się obok, nie mamy jednak wpływu. Dodatkowych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa nie planujemy. Teoretycznie większość naszych olimpijczyków to żołnierze, więc powinni wiedzieć, jak się zachować w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

Co z Rosjanami i Białorusinami?

Będą, choć niewielu, skoro ani jeden nie wystąpi chociażby w lekkiej atletyce, czyli największej z dyscyplin. Przyjadą tenisiści, pewnie kilku reprezentantów sportów siłowych. Pamiętajmy też, że agresja na Ukrainę trwa już kolejny rok i niektórzy zdążyli w tym czasie zmienić obywatelstwo. Rosjanie więc będą, ale często pod innymi flagami – zwłaszcza w sportach walki. To jednak nic nadzwyczajnego, tak było od czasu upadku Związku Radzieckiego na każdych kolejnych igrzyskach.

Był pan kilka razy w Paryżu i obserwował przygotowania. Czy jest coś, co – obok bezpieczeństwa – spędza sen z powiek gospodarzy igrzysk?

Wydaje się, że Francuzi mają wszystko dopięte. Areny tymczasowe są już w trakcie budowy, nikt nie będzie kładł asfaltu kilkadziesiąt godzin przed ceremonią otwarcia. Mogą się zdarzyć niedociągnięcia, ale przy takiej skali wydarzenia to naturalne i podejrzewam, że ewentualne rysy zakryją blichtrem. Mówimy o kraju doświadczonym w organizacji wielkich imprez. Już teraz widać rozmach, nawet podczas niedawnej imprezy testowej dla 20 tys. wolontariuszy.

Co z francuską sympatią do strajków?

To zbyt wielka impreza, na której Francuzi zbyt dużo mogą zarobić, aby strajki miały ją zakłócić. Władza – jeśli pojawi się takie zagrożenie – błyskawicznie je spacyfikuje. To impreza, która musi się udać, bo ma pokazać, że Francja jest potęgą, a Paryż to piękne miasto. Po to przecież robi się igrzyska. Jestem pewien, że będą pełne niesamowitych obrazów, które zostaną z nami do końca życia – zwłaszcza ze sportów, które odbędą się w miejscach historycznych czy przestrzeni miejskiej, jak plac Inwalidów, Trocadero czy sama Sekwana, gdzie gospodarze planują nie tylko ceremonię otwarcia, ale także zawody pływackie, choć są obawy, że w przypadku deszczu woda będzie zbyt brudna.