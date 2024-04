Podpisanie samej umowy — będzie obowiązywała do 2028 roku, a więc obejmie także kolejne zimowe (2026) i letnie igrzyska olimpijskie (2028) - ogłoszono zaś 25 października, kiedy formalnie wciąż władzę wykonawczą pełnił drugi, a formował się trzeci rząd Mateusza Morawieckiego.

„Odpowiadając na liczne pytania informujemy, że decyzję o tym, kto ubierze polskich sportowców na igrzyska olimpijskie, podjął w 2023 niezależnie PKOl, a ministerstwo sportu i turystyki nie miało na nią wpływu. Ministerstwo dokłada i będzie dokładać wszelkich starań, aby współpracować z polskimi firmami” - czytamy w komunikacie, który w piątek przekazał resort Sławomira Nitrasa.

Decyzja była podobno biznesowa, a nie polityczna. Zapadła w maju, po analizie odpowiedzi na zapytania ofertowe. - Naszą reprezentację ubierze Adidas, bo to on jest dziś sponsorem PKOl, a nie firma 4F. Pytaniem więc brzmi: „Kto kogo wspiera?". Słyszałem, że do tej pory PKOl za stroje dla reprezentacji olimpijskiej płacił, a teraz to Adidas płaci nam — wyjaśnia Piesiewicz.

Niemiecki gigant podczas igrzysk w Paryżu ubierze nie tylko Polaków, ale także — jak wynika z komunikatu firmy — reprezentacje Wielkiej Brytanii, Niemiec, Węgier, Etiopii, Irlandii, Bahrajnu, Kuby oraz Turcji. 4F przygotuje stroje dla Ukraińców, Greków, Chorwatów, Łotyszy i Słowaków.